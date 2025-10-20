Șfaiț, moment incredibil în Petrolul – CFR Cluj! I-a distrus laptopul unui fotograf. Video

ADVERTISEMENT

, însă chiar înainte de pauză, pe transmisiunea live a partidei, s-a putut vedea un moment extrem de interesant. Andres Șfaiț, atacantul echipei din Ardeal, i-a făcut praf laptopul unui fotograf.

Andres Șfaiț, gest uluitor în Petrolul – CFR! I-a distrus laptopul unui fotograf

Momentul s-a petrecut chiar înainte de pauză. Fotbalistul de la CFR Cluj a pierdut un duel cu un adversar, mingea a ieșit din el în afara suprafeței de joc, iar Andres Șfaiț nu și-a putut controla furia.

ADVERTISEMENT

Vizibil frustrat de felul în care s-a încheiat faza, Andres Șfaiț a dat cu piciorul în panourile din spatele porții. Fotbalistul nu a băgat în seamă fotografii care se aflau acolo, iar unul dintre ei a avut de suferit.

Reacția lui Șfaiț, de neînțeles. Fotograful a rămas șocat de ce a pățit

Laptopul lui Florin Ardelean, unul dintre fotografii partidei, a fost făcut țăndări de lovitura lui Șfaiț. Acesta s-a ridicat imediat în picioare, încercând să înțeleagă ce tocmai i s-a întâmplat, însă jucătorul de la CFR a plecat fără să își ceară scuze.

ADVERTISEMENT

Andres Șfaiț a avut o primă repriză modestă în duelul Petrolul – CFR Cluj. Tânărul fotbalist a primit multe șanse din partea antrenorului Andrea Mandorlini, însă realizările sale întârzie să apară. El se luptă pentru