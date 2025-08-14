News

Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului

Ce tradiții și obiceiuri sunt respectate de Sfânta Maria 2025? Iată ce e bine să faci și să nu faci de Adormirea Maicii Domnului.
Valentina Vladoi
14.08.2025 | 18:31
Sfanta Maria 2025 Traditii si obiceiuri Ce nu e bine sa faci de Adormirea Maicii Domnului
Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale anului. Sursă foto: Doxologia

Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută și sub numele de Sfânta Maria Mare, care de altfel este încărcată de numeroase tradiții și obiceiuri respectate anual.

ADVERTISEMENT

Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale anului

Deși ziua de 15 august este practic o comemorare a trecerii la cele veșnice a Maicii Domnului, pentru mulți creștini este considerată un prilej de bucurie și sărbătoare. De altfel o mulțime de persoane se reunesc în această zi sfântă.

De menționat e faptul că Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din an. Totodată, aceasta este precedată de un post de două săptămâni cunoscut sub numele de Postul Sfintei Marii.

ADVERTISEMENT

Legenda spune că Maica Domnului a mai trăit încă 11 ani după Înălțarea la cer a Fiului său. Totodată, ea a fost anunțată de un înger cu privire la mutarea sa în casa Domnului.

„Adormirea Maicii Domnului. Înțelepciunea bizantină ne-a lăsat un cuvânt mare: «Cine moare înainte să moară, nu mai moare atunci când moare». A te pregăti pentru moarte înseamnă a te gândi la Cel ce este Viața.

ADVERTISEMENT
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost...
Digi24.ro
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein

A avea gândul la moarte înseamnă a te pregăti pentru Împărăția cerurilor. Nu se teme de moarte cel care-L iubește pe Cel ce a biruit moartea. Numai astfel poți avea «sfârșit creștinesc, neînfruntat, în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos». Sfârșitul creștinesc al Maicii Domnului.”, a scris reprezentantul BOR, Adrian Agachi, pe Facebook.

ADVERTISEMENT
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Digisport.ro
52.000.000€ pentru Dan Șucu

Ce tradiții și obiceiuri sunt respectate de Sfânta Maria

Sfânta Maria este, deci, o zi de mare sărbătoare, iar creștinii respectă anual, mai multe tradiții și obiceiuri. În primul rând credincioșii participă la slujbe religioase pentru a comemora Adormirea Maicii Domnului.

ADVERTISEMENT

Aceștia aduc mulțumiri, dar și cereri către Fecioara Maria. Și se spune că cine se roagă în această zi Sfântă și respectă postul negru, va fi eliberat de necazuri, boli, dar și alte pagube.

În funcție de zonă, tradițiile pot fi diferite. În Transilvania, spre exemplu, de Sfânta Maria Mare, femeile măritate aduc la biserică, de dimineață, struguri și prune. Acestea sunt sfințite de preoți, iar mai apoi sunt date credincioșilor.

În alte zone se fac pelerinaje la mănăstiri ori biserici. Gospodinele pregătesc și ele bucate care diferă de la o regiune la alta. Chiar și așa, cele mai des întâlnite rămân plăcintele, dar și cozonacii.

Unele gospodine mai fac și colaci, care mai apoi sunt împărțiți în sat. Practic obiceiul simbolizează nu doar generozitate credincioșilor, dar și unitatea comunității. Și tot în dimineața de 15 august, se tămâiază mormintele pentru a-i cinsti pe cei care nu mai sunt printre noi.

Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului

Am aflat ce tradiții și obiceiuri sunt respectate de Sfânta Maria. Ce superstiții există însă și ce lucruri sunt interzise? O mulțime de credincioși țin cont de ele în ziua de 15 august, pentru a nu atrage ghinionul și boala asupra lor.

Astfel, de Sfânta Maria nu e bine să muncești. Sunt interzise de asemenea treburile casnice, dar și curățenia, despre care se spune că aduc ghinionul. Și tot pe 15 august nu se coase și nu se spală hainele.

Practic Adormirea Maicii Domnului este o zi de liniște, rugăciune, dar și de relaxare. Se mai spune că de Sfânta Maria este interzis scăldatul în apele râurilor, dar și dormitul în prispa casei.

Totodată, unele superstiții vechi spun că nu e bine să te tunzi în această zi și nici să arunci părul la gunoi. Mersul cu spatele poate atrage de asemenea tristețea Maicii Domnului, mai spun superstițiile.

Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele...
Fanatik
Ţara în care copiii în vârstă de doi ani sunt arestați pentru faptele părinților. Atrocități de neimaginat în închisori: unghiile deținuților sunt smulse cu cleștele
Crimă în Mogoșoaia: bătrână de 76 de ani, ucisă de un tânăr de...
Fanatik
Crimă în Mogoșoaia: bătrână de 76 de ani, ucisă de un tânăr de 25 de ani. Criminalul a fost prins în București
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie:...
Fanatik
Calendar Ortodox 15 august 2025. Sărbătoare importantă pentru creștini ortodocși. E cruce roșie: Adormirea Maicii Domnului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Șocat! Fostul coleg de cameră a lui Cristi Tănase a văzut ultimele imagini...
iamsport.ro
Șocat! Fostul coleg de cameră a lui Cristi Tănase a văzut ultimele imagini cu el și a rămas fără cuvinte
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!