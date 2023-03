Sfârşit cumplit pentru un bărbat care a alunecat de pe un podeţ, la Curtea de Argeş. A fost găsit mort în apele unui baraj, la 44 de zile de la dispariție

Trupul neînsufleţit al unui bărbat de 49 de ani, din Curtea de Argeş, dat dispărut încă din luna ianuarie, după ce a fost luat de apele pârâului Valea Iaşiului, a fost găsit, duminică, plutind pe apele barajului Zigoneni din judeţul Argeş.

Bărbatul a dispărut pe 20 ianuarie

Iulian Rădulescu fusese dat dispărut în data de 20 ianuarie, după ce a fost luat de viituri în timp ce încerca să traverse pârâul Valea Iaşiului, din Curtea de Argeş, peste o punte improvizată. El a fost căutat zile la rând după aceea, dar fără niciun rezultat.

ADVERTISEMENT

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş a transmis că a fost sesizat duminică despre faptul că , pe apele barajului Zigoneni, iar pompierii care au intervenit şi au adus la mal cadavrul au constatat că la prima vedere că decesul a avut loc în urmă cu mai mult timp.

Ulterior, Inspectorajul Judeţean de Poliţie Argeş a anunţat printr-un comunicat că este vorba despre un bărbat de 49 de ani care în data de 20 ianuarie a dispărut, în timp ce traversa pârâul Valea Iaşiului, în oraşul Curtea de Argeş, în timp ce se îndrepta spre casă. Acesta a alunecat de pe o punte improvizată.

ADVERTISEMENT

“De la acea dată și până în prezent, bărbatul a fost căutat de către echipe mixte formate din polițiști, pompieri și voluntari. În cauză a fost întocmit dosar penal. Cauza decesului va fi stabilită în urma efectuării autopsiei medico-legale, iar cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul”, se arată în comunicatul IPJ.

, au fost făcute publice mai multe documente care atestă faptul că familia celui dispărut şi încă alte şapte se luptă de ani buni să-l convingă pe primarul oraşului Curtea de Argeş să construiască un podeţ sigur peste pârâul Valea Iaşului, singura cale de acces către gospodăriile lor, podeţ improvizat de zeci de ani de pe care a căzut Iulian Rădulescu.

ADVERTISEMENT

Unul dintre vecinii familiei declara în luna ianuarie pentru iunterespublic.ro: “Stau gard în gard cu familia celui dispărut. I-am ajutat mereu cu câte ceva, cu ce am putut. Am făcut un tort de ziua mamei lui. Ea are pensia de 1.000 de lei, iar soţul nevăzător- pensie de handicap.

Băiatul lor care a căzut lucra cu ziua. Vreau să-i ajut şi acum, că au rămas, vai de capul lor… El nu vede, ea bătrână, de-abia merge , că are diabet. Cine să le taie lemnele, cine să le bage în sobă ?!? Băiatul, Iulică (Iulian Rădulescu), era tânăr şi el îi ajuta. Iulică era divorţat. Maică-sa plânge că vrea să-l găsească şi să-l îngroape şi ea creştineşte”.