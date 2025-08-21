Sfârșit cumplit pentru un român stabilit în Italia. Bărbatul a murit în agonie în propria locuință

Un român stabilit în Italia a murit într-un mod cumplit, în propria locuință. Bărbatul a fost descoperit fără viață de anchetatori, care au efectuat cercetări pentru a stabili circumstanțele decesului.

Român stabilit în Italia, găsit mort în propria casă

Este vorba despre un bărbat în vârstă de 58 de ani, de origine română, care era stabilit în Italia de mai mulți ani. Acesta a fost găsit fără viață în propria locuință din centrul localității Nepi, situată în provincia Viterbo (Lazio), marți seară, pe 19 august 2025.

Tragedia a avut loc după ce bărbatul și-ar fi provocat răni grave la nivelul picioarelor. Acesta ar fi folosit cioburi de sticlă, cu care și-a secționat arterele. Ulterior, românul a murit prin hemoragie.

La fața locului au intervenit echipaje medicale cu ambulanță și autospecială. Chiar dacă medicii au depus eforturi, nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat. Astfel, cadrele medicale la fața locului.

În urma cercetărilor efectuate de carabinieri, s-a constatat că bărbatul ar fi făcut un gest voluntar. Au fost efectuate cercetări pentru a găsi eventuale mesaje sau scrisori prin care românul să explice motivele pentru care a recurs la acest gest.

Anchetatorii nu au găsit, însă, nimic în acest sens. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost predat membrilor familiei sale, pentru ca aceștia să se poată ocupa de înmormântare în urma tragediei, potrivit .

Un motociclist de origine română și-a pierdut viața în Italia

În urmă cu câteva zile, s-a petrecut în Italia. Sâmbătă seara, un român în vârstă de 37 de ani a murit la Bolognano, în provincia Pescara din Italia, în urma unui accident cu motocicleta.

În timp ce circula cu motocicleta în zona Colle Morto din Piano d’Orta, a intrat pe contrasens la ieșirea dintr-o curbă periculoasă, după care s-a ciocnit frontal cu altă motocicletă.

La ghidonul celeilalte motociclete se afla un carabinier de 51 de ani, aflat în serviciu la Compagnia di Popoli. A suferit răni, însă acestea nu au fost grave. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală din zonă pentru a primi îngrijirile necesare.