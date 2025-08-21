Sfârșit cumplit pentru un român stabilit în Italia. Bărbatul a murit în agonie în propria locuință

Un român stabilit în Italia a murit într-un mod cumplit, în propria locuință. Bărbatul a fost descoperit fără viață de anchetatori, care au efectuat cercetări pentru a stabili circumstanțele decesului.
Este vorba despre un bărbat în vârstă de 58 de ani, de origine română, care era stabilit în Italia de mai mulți ani. Acesta a fost găsit fără viață în propria locuință din centrul localității Nepi, situată în provincia Viterbo (Lazio), marți seară, pe 19 august 2025.
Tragedia a avut loc după ce bărbatul și-ar fi provocat răni grave la nivelul picioarelor. Acesta ar fi folosit cioburi de sticlă, cu care și-a secționat arterele. Ulterior, românul a murit prin hemoragie.
La fața locului au intervenit echipaje medicale cu ambulanță și autospecială. Chiar dacă medicii au depus eforturi, nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat. Astfel, cadrele medicale au declarat decesul la fața locului.
În urma cercetărilor efectuate de carabinieri, s-a constatat că bărbatul ar fi făcut un gest voluntar. Au fost efectuate cercetări pentru a găsi eventuale mesaje sau scrisori prin care românul să explice motivele pentru care a recurs la acest gest.
Anchetatorii nu au găsit, însă, nimic în acest sens. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost predat membrilor familiei sale, pentru ca aceștia să se poată ocupa de înmormântare în urma tragediei, potrivit Rotalianul.
În urmă cu câteva zile, o altă tragedie s-a petrecut în Italia. Sâmbătă seara, un român în vârstă de 37 de ani a murit la Bolognano, în provincia Pescara din Italia, în urma unui accident cu motocicleta.
În timp ce circula cu motocicleta în zona Colle Morto din Piano d’Orta, a intrat pe contrasens la ieșirea dintr-o curbă periculoasă, după care s-a ciocnit frontal cu altă motocicletă.
La ghidonul celeilalte motociclete se afla un carabinier de 51 de ani, aflat în serviciu la Compagnia di Popoli. A suferit răni, însă acestea nu au fost grave. Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală din zonă pentru a primi îngrijirile necesare.