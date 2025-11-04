Sport

Sfârșit de carieră pentru Marius Copil. Tenismenul a agățat oficial racheta în cui. „Ultimii ani n-au fost ușori!”

Marius Copil și-a încheiat oficial cariera de tenismen profesionist. Ce mesaj a transmis fostul mare sportiv. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
04.11.2025 | 11:00
Marius Copil a spus stop carierei de tenismen profesionist. Sursa Foto: Facebook Marius Copil.
O nouă retragere în tenis. Marius Copil, ajuns la 35 de ani, a decis să pună stop carierei sale de jucător profesionist. Ce mesaj a transmis și cui a mulțumit după 17 ani în care a stăpânit racheta de tenis.

Marius Copil și-a anunțat retragerea din tenis

Momentul retragerii nu este unul ușor, indiferent de sport. Marius Copil, care a împlinit vârsta de 35 de ani luna trecută, a decis că este cazul să pună stop activității sale de tenismen profesionist.

În luna mai a acestui an, el anunțase că va pregăti o jucătoare de top din clasamentul WTA. Acum, la 6 luni după, a venit momentul să își anunțe retragerea oficială din tenis. Mesajul său a fost unul plin de emoție și recunoștință.

Mesajul lui Marius Copil la retragerea din tenis

„După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv.
Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie. Tenisul mi-a modelat viața, mi-a oferit prieteni, amintiri și experiențe pe care nu le voi uita niciodată.

Le mulțumesc din inimă familiei mele — părinților mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înțelegere, soției mele pentru iubire și încredere, și soacrei mele pentru sprijinul necondiționat. Mulțumesc antrenorilor și echipei care m-au format ca jucător și ca om, tuturor colegilor din Cupa Davis — în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi — pentru momentele trăite împreună.

Mulțumiri speciale Domnului Țiriac, Cosmin Hodor, Eric & Ștefan Sturdza, Loucas Ellinas, Federației Române de Tenis și nasului meu. Mulțumesc sponsorilor mei — @tecnifibre, @mizuno_tennis , @bmwromania , @deesse_cosmetics_official, @head_tennis , Banque Eric Sturdza, Lacoste, Diadem și @chronolink_foundation și @garminromania — pentru încrederea și susținerea voastră.

Și, bineînțeles, fanilor mei — pentru dragostea, răbdarea și energia pe care mi le-ați oferit mereu. Venind dintr-un oraș mic din România, am visat să joc un meci pentru țară, să intru în Top 100 ATP și să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis. A venit timpul pentru un nou capitol — să fiu soț, tată și să ofer mai departe din tot ce am învățat”, a fost mesajul lui Marius Copil pe contul său de Facebook.

Cariera lui Marius Copil

Marius Copil, născut pe 17 octombrie 1990, a început să joace tenis profesionist în 2008. Originar din Arad, el revenise pe teren la începutul acestui an după mai multe luni de absență. Marius Copil a reprezentat România timp de 15 ani în meciurile din Cupa Davis, fiind implicat ultima dată în această competiție în februarie 2024.

Totuși, un moment cu adevărat de neuitat pentru Marius Copil rămâne finala turneului ATP 500 de la Basel, din octombrie 2018. Atunci, după un parcurs ireproșabil în care i-a surclasat pe Marin Cilic, Taylor Fritz sau Alexander Zverev, el avea să dea bătălia finală contra legendarului Roger Federer, cel care s-a retras în 2022. Din păcate însă, a cedat în fața acestuia cu scorul 6-7, 4-6.

  • 56 a fost cel mai bun loc ocupat de Marius Copil în carieră (2018-2019)
