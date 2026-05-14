Sfârșit de drum pentru Daniel Pancu la CFR Cluj. Neluțu Varga îi dă lovitura decisivă: „E un nesimțit!”

Neluțu Varga a lansat un atac devastator la adresa lui Daniel Pancu și a dezvăluit care este principala variantă pentru banca tehnică a CFR-ului în cazul în care acesta va pleca.
Bogdan Mariș
14.05.2026 | 14:19
Neluțu Varga (54 de ani) a lansat un atac devastator la adresa lui Daniel Pancu (48 de ani) și a dezvăluit care este principala variantă pentru banca tehnică a CFR-ului în cazul în care acesta va pleca.
CFR Cluj se luptă pentru a ocupa o poziție cât mai bună în play-off-ul din Superliga, însă relația dintre patronul Ioan Varga (54 de ani) și antrenorul Daniel Pancu (48 de ani) este foarte tensionată. Omul de afaceri este extrem de nemulțumit după ce tehnicianul a pus mai multe condiții pentru a continua la echipă și a folosit un termen dur pentru a-l caracteriza pe acesta. Ioan Varga a dezvăluit și că Dan Petrescu este principala variantă pentru banca echipei în cazul în care Pancu va pleca.

Neluțu Varga, atac devastator la adresa lui Daniel Pancu

Afirmațiile făcute recent de Daniel Pancu nu au fost pe placul lui Ioan Varga, care l-a catalogat pe tehnician drept „un nesimțit”. „Deocamdată e Pancu, deci sunt numai supoziții. Față în față cu mine mi-a garantat de 200 de ori că nu pleacă, că el vrea să rămână și m-am supărat după ultima lui declarație.

Dacă așa stă problema, stai liniștit că avem 7 antrenori la coadă, nu stăm noi după tine. E un nesimțit! După ce ți-am dat putere și condiții și zici că vrei nu știu ce… Cu condițiile astea s-au câștigat campionate, nu cu altele!” a afirmat omul de afaceri pentru monitorulcj.ro. Daniel Pancu ar urma să semneze cu Rapid după plecarea de la CFR, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate pe 5 mai ce salariu va avea acesta în Giulești.

Dan Petrescu, principala variantă a lui Neluțu Varga pentru banca CFR-ului

FANATIK a anunțat în exclusivitate pe 5 mai faptul că Ioan Varga își dorește ca Dan Petrescu să revină pe bancă, iar patronul CFR-ului a confirmat acest aspect. „Dan Petrescu a fost dintotdeauna numărul unu, ca să ne înțelegem. A plecat din cauză că a fost bolnav, nu din alt motiv. Dacă era sănătos, el era antrenor.

E mai bine acum, m-am și întâlnit cu el. Acum mai are ultimele tratamente pe care trebuie să le facă, sper ca în 2-3 săptămâni să fie fresh. Dacă e fresh, sigur va fi el! Dacă nu, ne orientăm mai departe”, a declarat Ioan Varga. În cele patru mandate pe banca CFR-ului, Dan Petrescu a cucerit alături de „feroviari” 5 titluri și o Cupă.

Ce a declarat Daniel Pancu după remiza cu Universitatea Craiova

Declarația la care se referă Ioan Varga a fost făcută de Daniel Pancu după meciul din etapa precedentă a play-off-ului, 0-0 cu Universitatea Craiova. „Atât domnul Varga, cât și președintele Mureșan vorbesc de două milioane la sută, sunt cuvintele mele, dar niciunul nu continuă, în alte condiții. Continuarea e în alte condiții. Văd că niciunul dintre ei nu a spus. În alte condiții înseamnă salarii la zi, o altă bază de pregătire și câțiva jucători de top.

Până acum, nu s-a întâmplat nimic din aceste lucruri și mai sunt două săptămâni până se termină campionatul. Am spus că rămân două milioane la sută, dar în alte condiții”, afirma tehnicianul. Până la finalul play-off-ului, CFR Cluj le va mai întâlni pe Dinamo, în deplasare, și FC Argeș, pe teren propriu. „Feroviarii” ocupă momentan locul 3 și sunt la o distanță de 4 puncte atât de poziția secundă, ocupată de U Cluj, cât și de locul 4, pe care se află Dinamo.

