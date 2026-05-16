Starul Barcelonei va pleca de pe „Camp Nou” la finalul acestui sezon! Mesaj emoționant de despărțire

ADVERTISEMENT

După patru stagiuni petrecute pe „Camp Nou”, timp în care a izbutit să cucerească nu mai puțin de șapte trofee, Robert Lewandowski (37 de ani) a anunțat că va părăsi la finalul acestui sezon. Atacantul polonez nu își va prelungi contractul cu gruparea catalană si este pregătit pentru o nouă provocare. Acesta a făcut anunțul pe pagina sa oficială de Instagram.

Robert Lewandowski va pleca de la Barcelona la finalul acestui sezon!

„După 4 ani plini de provocări și de muncă intensă, este timpul să mergem mai departe. Plec cu sentimentul că misiunea este încheiată. Patru sezoane, trei titluri (n.r – în La Liga). Nu voi uita niciodată iubirea pe care am primit-o din partea fanilor încă din primele zile. Catalunia rămâne locul meu favorit de pe pământ.

ADVERTISEMENT

Vă mulțumesc tuturor celor pe care v-am întâlnit de-a lungul acestor 4 ani frumoși. O mulțumire specială pentru președintele Laporta, care mi-a oferit șansa de a trăi cel mai frumos capitol al carierei mele. Barcelona s-a întors unde îi e locul. Visca el Barça. Visca Catalunya!”, a fost mesajul postat de Robert Lewandowski pe pagina sa oficială de Instagram.

Atacantul polonez a bifat în total 191 de apariții pentru Barcelona în toate competițiile, timp în care a marcat 119 goluri și a oferit 24 de pase decisive. În cele patru stagiuni petrecute în curtea formației blaugrana, Lewandowski a cucerit 7 trofee: 3 titluri de campion în La Liga, o Cupă a Regelui și 3 Supercupe ale Spaniei.

ADVERTISEMENT

Viitoare destintație a lui Lewandowski este încă necunoscută

După ce va rămâne liber de contract, Lewa nu plănuiește să se retragă. Superstarul polonez a decis că își va continuă cariera și va semna gratis cu o nouă echipă, însă următoarea sa destinație rămâne o necunoscută. În ultimele luni, acesta a primit câteva oferte fabuloase din punct de vedere financiar, majoritatea dintre ele venind din Arabia Saudită, respectiv din MLS, campionatul din SUA.

ADVERTISEMENT

Totuși, potrivit informațiilor din presa internațională, Lewandowski ar prefera să rămână în Europa și să semneze cu un club care va juca în Liga Campionilor în sezonul viitor. Ba mai mult, câteva echipe importante din Italia (AC Milan și Juventus), dar și din Premier League ( ), ar fi intrat deja pe fir, luând legătura cu agenții fotbalistului.