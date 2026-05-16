Starul Barcelonei va pleca de pe „Camp Nou” la finalul acestui sezon! Mesaj emoționant de despărțire

Dragos Petrescu
16.05.2026 | 17:35
Robert Lewandowski va pleca de la FC Barcelona la finalul acestei stagiuni // FOTO: Getty
După patru stagiuni petrecute pe „Camp Nou”, timp în care a izbutit să cucerească nu mai puțin de șapte trofee, Robert Lewandowski (37 de ani) a anunțat că va părăsi Barcelona la finalul acestui sezon. Atacantul polonez nu își va prelungi contractul cu gruparea catalană si este pregătit pentru o nouă provocare. Acesta a făcut anunțul pe pagina sa oficială de Instagram.

După 4 ani plini de provocări și de muncă intensă, este timpul să mergem mai departe. Plec cu sentimentul că misiunea este încheiată. Patru sezoane, trei titluri (n.r – în La Liga). Nu voi uita niciodată iubirea pe care am primit-o din partea fanilor încă din primele zile. Catalunia rămâne locul meu favorit de pe pământ.

Vă mulțumesc tuturor celor pe care v-am întâlnit de-a lungul acestor 4 ani frumoși. O mulțumire specială pentru președintele Laporta, care mi-a oferit șansa de a trăi cel mai frumos capitol al carierei mele. Barcelona s-a întors unde îi e locul. Visca el Barça. Visca Catalunya!”, a fost mesajul postat de Robert Lewandowski pe pagina sa oficială de Instagram.

Atacantul polonez a bifat în total 191 de apariții pentru Barcelona în toate competițiile, timp în care a marcat 119 goluri și a oferit 24 de pase decisive. În cele patru stagiuni petrecute în curtea formației blaugrana, Lewandowski a cucerit 7 trofee: 3 titluri de campion în La Liga, o Cupă a Regelui și 3 Supercupe ale Spaniei.

Viitoare destintație a lui Lewandowski este încă necunoscută

După ce va rămâne liber de contract, Lewa nu plănuiește să se retragă. Superstarul polonez a decis că își va continuă cariera și va semna gratis cu o nouă echipă, însă următoarea sa destinație rămâne o necunoscută. În ultimele luni, acesta a primit câteva oferte fabuloase din punct de vedere financiar, majoritatea dintre ele venind din Arabia Saudită, respectiv din MLS, campionatul din SUA.

Totuși, potrivit informațiilor din presa internațională, Lewandowski ar prefera să rămână în Europa și să semneze cu un club care va juca în Liga Campionilor în sezonul viitor. Ba mai mult, câteva echipe importante din Italia (AC Milan și Juventus), dar și din Premier League (Manchester United), ar fi intrat deja pe fir, luând legătura cu agenții fotbalistului.

Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
