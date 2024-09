Sfârșit tragic pentru Daniela, o tânără care venise în concediu, din Germania. A murit într-un accident rutier, din vina unui prieten

Daniela Ramona, o tânără de 23 de ani, a murit într-un accident rutier. Aceasta se afla într-o mașină condusă de un prieten, care a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un stâlp de electricitate.

A murit în timpul concediului

Daniela Ramona și-a găsit sfârșitul în mașina prietenului său în vârstă de 22 de ani. Venită din Germania, acolo unde obișnuia să locuiască, a plecat cu un tânăr la o plimbare cu mașina, însă nu s-a mai întors.

Pe DJ 606, în comuna Gogoșu, băiatul din cauza vitezei excesive și de electricitate de pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic, încât medicii sosiți la scurt timp nu au mai putut face nimic pentru Daniela. Șoferul a ajuns la spital cu răni.

„La data de 01 septembrie a.c., ora 07.03, Poliția municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe DJ 606, în comuna Gogoșu s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Șimian și Biroului Rutier care, din cercetările efectuate, au stabilit că un tânăr de 22 de ani, din comuna Gogoșu în timp ce conducea un autoturism pe DJ 606, în comuna Gogoșu ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp din beton de pe marginea părții carosabile.

Din accident, a rezultat decesul unei tinere de 23 de ani, pasager în autoturism și vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate”, au transmis reprezentanţii IPJ Mehedinţi.

În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili, cu exactitate, toate circumstanțele care au dus la acest eveniment tragic.

Un tânăr i-a adus sfârșitul prietenei sale de 17 ani

Moni, o tânără de 17 ani a sfârșit într-un accident rutier după ce mașina în care se afla s-a rostogolit de mai multe ori pe drum. Aceasta se afla cu un băiat de 19 ani, care abia își luase permisul de conducere. Cei doi se îndreptau spre o petrecere, într-o altă localitate. Fata nu purta centura de siguranță.

„Îmi aduc aminte că am ieşit din maşină şi am căutat-o pe Moni şi nu am găsit-o. Am găsit-o după cinci minute pe câmp, la 100 de metri de maşină”, a mărturisit şoferul de 19 ani, care a provocat tragicul accident de lângă Timişoara, potrivit Antena 3.

Tragedia s-a petrecut la ieșire din comuna Săcălaz, la 20 de kilometri de Timișoara. Într-o curbă, șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a rostogolit câțiva metri pe drum.

„Sunt nevinovat. Am şi martori. Mi-a tăiat calea şi a plecat, nici nu a oprit. Aveam centura de siguranţă. Am şi urmă aici cum am ţinut centura. Ea nu avea. I-am zis să o pună înainte să plecăm, dar a zis că nu suportă. Nu aveam viteză, aveam 115-120 maxim”, a mai spus șoferul mașinii.