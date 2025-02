Sfârșit tragic pentru două fetițe, de 2 și 4 ani, din Mureș. S-au înecat într-un bazin de acumulare

O simplă joacă s-a transformat într-o tragedie pentru două copile din Mureș. Una dintre ele a căzut într-un bazin de acumulare a apei pluviale, după care carealaltă a sărit în ajutor. Din nefericire, amandouă au murit la spital.

Două fetițe, de doi și patru ani, au murit

Incidentul s-a petrecut în Sighișoara. Fetițele se jucau, în jurul orei 15.00, în preajma unui bazin de acumulare a apei pluviale din apropierea râului Târnava Mare, moment în care . Ca să o salveze, a sărit și cealaltă.

„Minorele, în vârstă de 2 şi 4 ani, căzute la data de 12 februarie 2025 într-un bazin de acumulare a apei pluviale, au decedat în cursul zilei de ieri. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tututor împrejurărilor în care a avut loc incidentul”, a transmis, joi, IPJ Mureş.

Deși zona era împrejmuită, cele două au reușit să treacă de gard. Până la sosirea salvatorilor, doi pompieri, din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara care locuiesc în apropiere, au fost trimiși să le salveze. Cei doi le-au scos la mal.

„La faţa locului s-au deplasat echipaje SMURD, ale Serviciului de Ambulantă Judeţean Mureş, precum şi o echipă operativă din cadrul Poliţiei municipiului Sighişoara, iar cele două minore au fost extrase din bazin, fiindu-le aplicate manevre de resuscitare”, au precizat reprezentanţii IPJ Mureş.

De asemenea, la fața locului s-a deplasat și un elicopter SMURD. Cadrele medicale au constatat că cele două se aflau în stop cardio-respirator și în stare de .

„Inițial, prin dispecerat ni s-a transmis că este vorba despre o singură minoră, dar la fața locului am descoperit că erau două. De fapt, era vorba despre două victime: una de doi ani și alta de patru ani. Ambele erau în stop cardio-respirator. Apa era înghețată, iar singura zonă spartă era cea în care se aflau copiii”, a declarat Donath Bogdan, șef gardă de intervenție, conform

Mărturiile celor doi pompieri, ajunși primii la fața locului

„Fetița era cu fața în jos, iar la un metru de ea se mai vedea o gheată neagră sub gheață. Am sărit gardul, am făcut un lanț de oameni, am coborât pe marginea bazinului și am ajuns la prima fetiță. Am luat-o în brațe și am pus-o pe mal. Apoi am spart gheața și am ajuns la a doua fetiță, care era prinsă în nămol”, a declarat pompierul Chițea Nicolae Claudiu, conform sursei menționate.

„M-au încercat niște sentimente foarte grele, mai ales că era vorba de copii. Când i-am văzut pe amândoi, a fost greu de exprimat în cuvinte. Eu nu am copii, dar… Nu ne-am gândit că apa e rece, nu ne-am gândit la altceva, doar să-i scoatem cât mai repede”, a mărturisit pompierul Gherasim Răzvan.