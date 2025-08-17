Sfârșit tragic pentru un bărbat care se scălda în râu. A fost atacat de un crocodil

Mai multe persoane au privit al unui bărbat care se scălda într-un râu. Acesta a fost atacat de un crocodil și apoi a fost târât sub apă de animal. Specialiștii au explicat cum s-a ajuns în această situație.

Sfârșit tragic pentru un bărbat care se scălda în râu

Un bărbat în vârstă de 53 de ani a murit chiar sub ochii privitorilor. Omul, identificat cu numele Arifuddin, a lăsat în urma sa multă durere. Tragedia fără margini s-a produs în cursul zilei de joi, 14 august, în jurul orei 18:00, ora locală.

Cetățeanul înota în râul Bulete din provincia Sulawesi de Sud din Indonezia când a fost mușcat de un crocodil, potrivit . Acesta a fost prins prima oară de picior, oamenii de pe margine încercând să sperie animalul prin țipete.

Din păcate, creatura nu a renunțat și l-a tras sub apă pe bărbatul care este tatăl a 4 copii. Martorii susțin că au încercat să-l ajute, însă nu au reușit sub nicio formă. La fața locului au fost chemate mai multe echipaje de urgență.

Specialiștii care au sosit la râu au localizat crocodilul. Inițial, acesta purta trupul neînsuflețit al lui Arifuddin prin apa noroioasă și puțin adâncă. Ulterior, animalul a abandonat rămășițele bărbatului de 53 de ani.

De ce atacă crocodilii oamenii

Jerry Saputra, un reprezentant al Echipei de Pompieri și Salvare din Sectorul Pitumpanua, a declarat că rămășițele bărbatului au fost recuperate în cele din urmă. Ele au fost găsite la aproximativ o milă de locul unde fusese atacat.

Familia a primit rămășițele bărbatului. Rudele celui care a fost de crocodil se pregătesc acum pentru înmormântare. Experții susțin că aceste animale sălbatice atacă din mai multe motive. Unul dintre ele este creșterea numărului de plantații de ulei de palmier.

Plantațiile de ulei de palmier au dus la crearea a numeroase căi navigabile artificiale. Din păcate, ele au permis creaturilor să se deplaseze mai aproape de interiorul continentului. Associated Press a relatat în luna martie că atacurile de crocodili din Indonezia sunt în creștere.

În anul 2024 au fost înregistrate 179 de atacuri de crocodili în această țară. Specialiștii au mai subliniat faptul că este vorba de cel mai mare număr din lume. Un caz similiar a avut loc și în luna iulie, când un bărbat de 80 de ani a fost atacat de un crocodil pe insula indoneziană Sumatra.