Sfârșit tragic! Puștiul care l-a jefuit pe Donnarumma și-a pus capăt zilelor în închisoare la doar 21 de ani

O informație cumplită a ieșit la iveală în ultimele ore. Tânărul de doar 21 de ani, pe nume Seyni, s-a spânzurat în celula închisorii sale după ce l-a legat pe Gianluigi Donnarumma în propria-i casă și i-a furat obiecte în valoare de jumătate de milion de euro.

Tragic! S-a sinucis după ce l-a jefuit pe Gianluigi Donnarumma în Paris

În noaptea dintre 20 și 21 iulie a anului 2023, Gianluigi Donnarumma și soția sa treceau prin momente groaznice. Mai mulți bărbați mascați au pătruns în locuința goalkeeperului de la Paris, i-au legat pe cei doi, i-au amenințat și le-au furat din casă bunuri de aproximativ 500.000 de euro.

La doi ani de la acel moment de groază prin care a fost nevoit să treacă, Le Parisien a dezvăluit un detaliu tragic, care s-a întâmplat în mai 2024. Unul dintre suspecți, despre care se spune că ar fi fost șoferul acestei grupări infracționale, acționând în urma unor presiuni uriașe,

„O agitație, apoi nimic. Soarele nu a răsărit încă în Fresnes ( Val-de-Marne ). Dar la etajul al treilea al închisorii, este deja agitație. Doi deținuți îi abordează pe cei doi gardieni care își fac rondul în divizia a treia a penitenciarului. Ceva neobișnuit se întâmplă la etajul de dedesubt, insistă ei.

Cei doi gardieni au coborât scările și au mers pe coridor până s-au oprit în fața impunătoarei uși de lemn a celulei 235. Prin vizor, au văzut dezordinea dinăuntru. Cel mai important, au descoperit o siluetă fragilă atârnată de gratii. Ofițerii au intrat pentru a-l ajuta pe tânărul deținut, care nu răspundea. Resuscitarea cardiopulmonară și utilizarea unui defibrilator nu au reușit să-l resusciteze. Avea douăzeci și unu de ani, pe nume Seyni, iar în această zi de 10 mai 2024, tocmai își luase viața”, au dezvăluit francezii de la

Ce l-a făcut pe tânăr să decurgă la acest ultim gest: „Era doar un pion într-o rețea criminală”

Bineînțeles, tânărul ce a fost implicat în acest jaf organizat nu era o piesă importantă, ci doar un tânăr asupra căruia s-au pus presiuni uriașe pentru a acționa conform dorinței marilor minți criminale din spatele rețelei.

„Seyni s-a dovedit a fi doar un pion în mâinile organizației criminale. Ancheta a scos la iveală faptul că cei ce reprezentau creierele din spatele jafului l-au supus luni întregi unor presiuni și abuzuri brutale, exploatându-l în propriul lor interes. Arestările recente ale unor membri-cheie ai bandei au readus în atenție acest caz, care a avut loc în vara anului 2023”, au notat jurnaliștii de la

Recent, doi dintre presupușii „capi ai rețelei”, porecliți „Ganito” și „Kiki”, au fost puși sub acuzare și plasați în arest preventiv, în timp ce investigația pentru amenințări, violență, furt și privare de libertate continuă.