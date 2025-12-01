Sfârșitul „epocii de aur” a samsarilor. ANAF monitorizează toți românii care își cumpără mașini din Europa: cum funcționează sistemul

ADVERTISEMENT

S-a cam terminat perioada „de aur” a samsarilor de mașini. ANAF se laudă cu un sistem performant de control a fraudelor cu automobile și anunță ”victorii” tot mai dese în lupta cu evazioniștii.

”Capcana” în care cad românii care își cumpără mașini ”pe firmă” din UE. ANAF verifică dacă sunt folosite în scop personal

Lupta ANAF cu evaziunea fiscală din domeniul auto nu se dă în mod direct cu persoanele fizice care își cumpără mașini din străinătate (pentru care legislația este relativ simplă) ci cu firmele și PFA-urile care importă din state ale Uniunii Europene. În ultimele decenii, România a devenit piață de desfacere pentru ”vechituri” dar și pentru mașini de lux.

ADVERTISEMENT

Există însă câteva reguli fiscale pe care cei care își aduc mașini din Franța sau Germania trebuie să le știe. Una dintre cele mai importante se referă la ”limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA aferente cumpărării, achiziționării intracomunitare, importul, închiriere sau leasing de vehicule rutiere motorizare și a TVA aferente cheltuielilor legate de vehiculele respective, în cazul în care vehiculul nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice”.

În practică, asta însemnă că, dacă mașina este cumpărată ”pe firmă” dar e folosită și personal/mixt (în interes profesional dar și în interes personal), deducerea de TVA la autoturisme se face doar pe jumătate. Cealaltă jumătate rămâne nedeductibilă. Aceeași regulă se aplică și la cheltuielile legate de mașină (reparații, piese de schimb, etc).

ADVERTISEMENT

Control masiv al ANAF. Aproape 500 de firme prinse fără foaie de parcurs

Limitarea deducerii TVA la 50% nu se aplică dacă vehiculului este folosit exclusiv în scopuri profesionale/economice. Doar că acest scenariu trebuie dovedit prin documentație, în cazul unui control: foi de parcurs, ordine de deplasare, etc. Dacă susții că mașina este folosită exclusiv în scop profesional dar nu poți demonstra cu documente, autoritățile pot considera utilizare mixtă și vor aplica 50% deducere, la care se adaugă suplimente de plată sau sancțiuni.

ADVERTISEMENT

În iulie 2025, ANAF a emis decizii de impunere în valoare de 12,5 milioane de lei, ca urmare a unor controale ce au vizat deduceri ilegale de TVA. Au fost controlate 470 de companii care au achiziționat , în valoare de 48,6 milioane euro. În acest caz, amenzile s-au ridicat la aproape 720.000 de lei.

Cum verifica ANAF importul de mașini

Într-un răspuns al Ministrului Finanțelor la o întrebare parlamentară a deputatei Oana Muraru, achizițiile de autovehicule, în special cele din spațiul european, fac obiectul unei ”verificări aparte” a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care urmărește 4 puncte:

ADVERTISEMENT

al vechimii mașinii (mașini noi sau second hand)

al beneficiarului (persoană fizică sau juridică)

al tipului de beneficiar (deținător sau comerciant de autovehicule)

al furnizorului (dealer auto sau persoană interpusă)

”Agenția Națională de Administrare Fiscală investighează cazurile de fraudă (de exemplu fraude privind comercianții de tip missing trader sau remote trader), dar și abuzul privind unele prevederi legale (limitarea dreptului de deducere cu 50% de autoturisme utilizate în alte scopuri decât cele care fac obiectul de activitate al societății)”, se arată .

Care sunt marile scheme de fraudă cu mașini la nivel UE

Missing trader și remote trader sunt două scheme de fraudă intracomunitare care funcționează în mod distinct. Missing Trader Intra-Community fraud (MTIC) se referă la situația în care o firmă sau o persoană cumpără bunuri fără TVA dintr-o țară UE, vinde bunuri cu TVA colectat de la cumpărător, nu virează taxa la stat și dispare. Remote trader se referă la firmele care vând bunuri online într-o altă țară, fără să fie înregistrate în scopuri TVA în țara clientului.

În cazul mașinilor aduse din Europa, ANAF colaborează cu Registrul Auto Român și Eurofisc. Aceste surse de date sunt folosite de în analizele de risc efectuate de ANAF pentru a identifica cazurile de neconformitate în sectorul auto.

”În acest context s-a constatat o creștere a numărului de cazuri în care au fost identificate facturi false înregistrate la RAR, fiind sesizate organele competente”, se mai arată în răspunsul ANAF.

Fraude de sute de milioane descoperite de ANAF în ultimele luni

Folosindu-se de acest sistem, ANAF a descoperit, la finalul lunii noiembrie un prejudiciu de 29 de milioane de lei (aproape 5,7 milioane euro) reprezentând TVA datorat bugetului de stat la o firmă din domeniul comerțului cu mașini second-hand. Firma verificată ar fi aplicat în mod nelegal și abuziv regimul de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice și juridice din România și din alte state.

Într-un alt caz, la începutul lunii septembrie, DNA și ANAF au deschis un dosar cu un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei privind importurile de mașini. Frauda se realiza printr-un lanț de firme de tip ”conductă”, care cumpărau mașinile și le vindeau succesiv, prin tranzacții comerciale simulate, scopul final fiind de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului.