Sfâșietor! Ce a putut posta cu o zi înainte să-și ia zilele fotbalistul de la Cupa Mondială

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! Cumplita veste a fost confirmată de apropiații fostului fotbalist din Africa de Sud, care a bifat trei meciuri la CM 2026. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Adams s-ar fi sinucis după o luptă cu depresia. Vestea morții sale a fost însă cu atât mai surprinzătoare cu cât ultima sa postare de pe Instagram nu ar fi anunțat sub nicio formă drama care urma să se întâmple.

Care a fost ultima postare a lui Jayden Adams, fotbalistul din Africa de Sud care s-a sinucis după participarea la CM 2026

Vestea decesului lui Jayden Adams a luat pe nepregătite lumea fotbalului, mai ales că în urmă cu doar 23 de ore, acesta postase o fotografie pe Instagram alături de iubita sa, Aqueelah, cei doi părând extrem de fericiți împreună. Se vede cum în respectiva poză, redistribuită de regretatul fotbalist, acesta a lăsat un mesaj cu trei inimioare, lucru care evidențiază legătura puternică dintre cei doi.

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Rest easy, Jayden Adams 🕊️

This was him just 23 hours ago. I’m still in disbelief and shock trying to process it all. Life can change in an instant. 💔 — Jumpman 🇦🇷 (@yangamessi)

Echipa sa de club, Mamelodi Sundowns, urma să plece astăzi într-un cantonament în Austria, fără Adams, care se bucura de încă câteva zile libere după participarea la Cupa Mondială. Adams a revenit în țara natală după turneul final din SUA, Canada și Mexic, însă nu a mai apucat să participe la nicio reuniune.

Jayden Adams suferea de depresie după ce, recent, s-a confruntat cu două tragedii!

Cu o zi înainte ca prima reprezentativă a Africii de Sud să dea piept cu Cehia la , Adams a primit o veste teribilă. Bunica sa, Marianne, a decedat la vârsta de 72 de ani. Informația a fost confirmată chiar de Federația Sud-Africană de Fotbal, iar mijlocașul a fost titular în acel joc și a evoluat timp de o repriză înainte de a fi înlocuit.

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De asemenea, în februarie 2023, cel mai bun prieten al lui Adams, Oshwin Andries, care a evoluat alături de mijlocaș la Stellenbosch, a murit la doar 19 ani. Fotbalistul a fost înjunghiat după un conflict avut într-un bar. În biografia sa de pe Instagram, Adams are în continuare un link către contul prietenului său, alături de mesajul „Odihnește-te în pace. Cel mai bun prieten”.

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