Sfâșietor! Ce a putut posta cu o zi înainte să-și ia zilele fotbalistul de la Cupa Mondială

Sud-africanul Jayden Adams a trecut în neființă la vârsta de 25 de ani! Cumplita veste a fost confirmată de apropiații fostului fotbalist din Africa de Sud, care a bifat trei meciuri la CM 2026. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, Adams s-ar fi sinucis după o luptă cu depresia. Vestea morții sale a fost însă cu atât mai surprinzătoare cu cât ultima sa postare de pe Instagram nu ar fi anunțat sub nicio formă drama care urma să se întâmple.
Vestea decesului lui Jayden Adams a luat pe nepregătite lumea fotbalului, mai ales că în urmă cu doar 23 de ore, acesta postase o fotografie pe Instagram alături de iubita sa, Aqueelah, cei doi părând extrem de fericiți împreună. Se vede cum în respectiva poză, redistribuită de regretatul fotbalist, acesta a lăsat un mesaj cu trei inimioare, lucru care evidențiază legătura puternică dintre cei doi.
Echipa sa de club, Mamelodi Sundowns, urma să plece astăzi într-un cantonament în Austria, fără Adams, care se bucura de încă câteva zile libere după participarea la Cupa Mondială. Adams a revenit în țara natală după turneul final din SUA, Canada și Mexic, însă nu a mai apucat să participe la nicio reuniune.
Cu o zi înainte ca prima reprezentativă a Africii de Sud să dea piept cu Cehia la CM 2026, Adams a primit o veste teribilă. Bunica sa, Marianne, a decedat la vârsta de 72 de ani. Informația a fost confirmată chiar de Federația Sud-Africană de Fotbal, iar mijlocașul a fost titular în acel joc și a evoluat timp de o repriză înainte de a fi înlocuit.
De asemenea, în februarie 2023, cel mai bun prieten al lui Adams, Oshwin Andries, care a evoluat alături de mijlocaș la Stellenbosch, a murit la doar 19 ani. Fotbalistul a fost înjunghiat după un conflict avut într-un bar. În biografia sa de pe Instagram, Adams are în continuare un link către contul prietenului său, alături de mesajul „Odihnește-te în pace. Cel mai bun prieten”.