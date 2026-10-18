Sfat pentru Gică Hagi, înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia: „Ei doi n-ar trebui să lipsească”

ADVERTISEMENT

Liga Națiunilor a fost un coșmar pentru naționala României în această toamnă, care a pierdut toate cele 4 meciuri jucate. Campania se încheie în noiembrie, cu ultimele partide contra Poloniei și Bosniei. Florin Prunea l-a sfătuit public pe Gică Hagi să îi convoace sub „tricolor” pe Alexandru Cicâldău și pe Andrei Mărginean, fotbaliștii de la Universitatea Craiova, respectiv Dinamo.

Florin Prunea i-a spus lui Gică Hagi ce jucători să cheme de urgență la echipa națională

Gică Hagi convoca pe 18 septembrie, la precedenta acțiune din Liga Națiunilor, inițial. Printre aceștia s-a aflat și Alexandru Cicâldău, marcator în eșecul cu 2-4 în fața Bosniei. Florin Prunea a spus că mijlocașul Universității Craiova trebuie să fie neapărat prezent și pentru ultimele două meciuri din această campanie. Fostul mare portar român a mai rostit și numele tânărului Andrei Mărginean, fundașul central de la Dinamo care a explicat după victoria cu FC Botoșani .

ADVERTISEMENT

„Nu cred că va fi o schimbare mare, jucătorii noștri nu joacă la echipele de club. O să zic acum, sper să nu se supere Gică Hagi pe mine, dar Cicâldău nu are voie să lipsească din echipă. Mărginean nu are voie să lipsească. Sunt jucători care joacă foarte bine pentru echipele de club. Trebuie să ai ambiție, să mori cu ăștia de gât”, a spus Florin Prunea.

Florin Prunea, mesaj cu țintă pentru orgoliul „tricolorilor”

Învinsă în toate cele 4 meciuri de până acum, naționala României are 0 puncte și un golaveraj pe minus. „Tricolorii” speră să rupă seria nefericită de rezultate, iar Florin Prunea insistă ca acest lucru să se petreacă la această ultimă acțiune din 2026. Fostul component al Generației de Aur a avut un mesaj pentru orgoliul elevilor lui Gică Hagi înaintea partidelor retur cu Polonia și Bosnia.

ADVERTISEMENT

„Șanse la obiectiv nu mai avem, e clar că la tragerea la sorți vom fi în urna a treia. Dar mă gândesc la băieții ăștia. Mă, să nu ai puțin orgoliu? O să joci cu Polonia, iar, cu un stadion plin. Măcar să câștigăm, să facem și noi trei puncte acasă pentru suporterii ăștia care vin. Și la meciul cu Suedia i-au aplaudat. Când ai atitudine, nu îți zice nimeni nimic”, a mai spus fostul portar al Generației de Aur, citat de

ADVERTISEMENT

Cine sunt fotbaliștii pe care Gică Hagi îi poate aduce la națională

Selecționerul Gică Hagi este nevoit să caute soluții de redresare pentru ultimele două partide rămase din Liga Națiunilor, programate în noiembrie. care pot fi luate în calcul de către selecționerul României. Amintim aici de nume precum Iustin Doicaru (19 ani), extrema celor de la Rizespor, Ianis Stoica (23 de ani), de la Estrela Amadora, Rareș Ilie (23 de ani), legitimat la Mantova și Marius Corbu (24 de ani), mijlocașul lui Ferencvaros. Cât despre postul de portar, printre candidați se află Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova), Ștefan Târnovanu (FCSB) și chiar Horațiu Moldovan (Eyupspor).