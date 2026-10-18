Sport

Sfat pentru Gică Hagi, înaintea meciurilor cu Polonia și Bosnia: „Ei doi n-ar trebui să lipsească”

Mihai Dragomir
18.10.2026 | 06:50
Sfat pentru Gica Hagi inaintea meciurilor cu Polonia si Bosnia Ei doi nar trebui sa lipseasca
ULTIMA ORĂ
Sfat pentru Gică Hagi / Foto: Sport Pictures
Gică Hagi, sfătuit înaintea ultimelor două meciuri din Liga Națiunilor. Cine sunt cei doi fotbaliști pe care selecționerul nu are voie să îi lase acasă.
ADVERTISEMENT

Liga Națiunilor a fost un coșmar pentru naționala României în această toamnă, care a pierdut toate cele 4 meciuri jucate. Campania se încheie în noiembrie, cu ultimele partide contra Poloniei și Bosniei. Florin Prunea l-a sfătuit public pe Gică Hagi să îi convoace sub „tricolor” pe Alexandru Cicâldău și pe Andrei Mărginean, fotbaliștii de la Universitatea Craiova, respectiv Dinamo.

Florin Prunea i-a spus lui Gică Hagi ce jucători să cheme de urgență la echipa națională

Gică Hagi convoca pe 18 septembrie, la precedenta acțiune din Liga Națiunilor, un lot alcătuit din 33 de jucători inițial. Printre aceștia s-a aflat și Alexandru Cicâldău, marcator în eșecul cu 2-4 în fața Bosniei. Florin Prunea a spus că mijlocașul Universității Craiova trebuie să fie neapărat prezent și pentru ultimele două meciuri din această campanie. Fostul mare portar român a mai rostit și numele tânărului Andrei Mărginean, fundașul central de la Dinamo care a explicat după victoria cu FC Botoșani ce s-a întâmplat în vestiarul echipei sale.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că va fi o schimbare mare, jucătorii noștri nu joacă la echipele de club. O să zic acum, sper să nu se supere Gică Hagi pe mine, dar Cicâldău nu are voie să lipsească din echipă. Mărginean nu are voie să lipsească. Sunt jucători care joacă foarte bine pentru echipele de club. Trebuie să ai ambiție, să mori cu ăștia de gât”, a spus Florin Prunea.

Florin Prunea, mesaj cu țintă pentru orgoliul „tricolorilor”

Învinsă în toate cele 4 meciuri de până acum, naționala României are 0 puncte și un golaveraj pe minus. „Tricolorii” speră să rupă seria nefericită de rezultate, iar Florin Prunea insistă ca acest lucru să se petreacă la această ultimă acțiune din 2026. Fostul component al Generației de Aur a avut un mesaj pentru orgoliul elevilor lui Gică Hagi înaintea partidelor retur cu Polonia și Bosnia.

ADVERTISEMENT
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita...
Digi24.ro
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție

„Șanse la obiectiv nu mai avem, e clar că la tragerea la sorți vom fi în urna a treia. Dar mă gândesc la băieții ăștia. Mă, să nu ai puțin orgoliu? O să joci cu Polonia, iar, cu un stadion plin. Măcar să câștigăm, să facem și noi trei puncte acasă pentru suporterii ăștia care vin. Și la meciul cu Suedia i-au aplaudat. Când ai atitudine, nu îți zice nimeni nimic”, a mai spus fostul portar al Generației de Aur, citat de GSP.ro.

ADVERTISEMENT
Lovitură uriașă pentru FCSB: Denis Drăguș!
Digisport.ro
Lovitură uriașă pentru FCSB: Denis Drăguș!

Cine sunt fotbaliștii pe care Gică Hagi îi poate aduce la națională

Selecționerul Gică Hagi este nevoit să caute soluții de redresare pentru ultimele două partide rămase din Liga Națiunilor, programate în noiembrie. Există suficiente variante care pot fi luate în calcul de către selecționerul României. Amintim aici de nume precum Iustin Doicaru (19 ani), extrema celor de la Rizespor, Ianis Stoica (23 de ani), de la Estrela Amadora, Rareș Ilie (23 de ani), legitimat la Mantova și Marius Corbu (24 de ani), mijlocașul lui Ferencvaros. Cât despre postul de portar, printre candidați se află Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova), Ștefan Târnovanu (FCSB) și chiar Horațiu Moldovan (Eyupspor).

ADVERTISEMENT
Messi e de neoprit după retragerea de la națională! „Va ajunge la 1.000...
Fanatik
Messi e de neoprit după retragerea de la națională! „Va ajunge la 1.000 de goluri”
Vin miliardele șeicilor pentru Cristi Chivu! Fostul prim-ministru din Qatar vrea să investească...
Fanatik
Vin miliardele șeicilor pentru Cristi Chivu! Fostul prim-ministru din Qatar vrea să investească la Inter
Barcelona a egalat recordul lui Real Madrid din 1968! Hansi Flick jubilează: „Lamine...
Fanatik
Barcelona a egalat recordul lui Real Madrid din 1968! Hansi Flick jubilează: „Lamine Yamal este cel mai bun jucător din lume!”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
A murit Iorgos Vardinoianis. Miliardarul grec apropiat de Steaua ’86 și prieten cu...
iamsport.ro
A murit Iorgos Vardinoianis. Miliardarul grec apropiat de Steaua ’86 și prieten cu Valentin Ceaușescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!