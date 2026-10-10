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Sfat pentru Gigi Becali: „FCSB și-a meritat soarta! Fratele meu, Gigione, să mai lase fotbalul și să-și vadă de afaceri!”

Fostul portar lituanian Giedrius Arlauskis crede că e momentul ca Gigi Becali să facă un pas în spate, să se retragă din „antrenorat”. Mai mult, Laurențiu Reghecampf ar fi ultima speranță a FCSB.
Flaviu Popa
10.10.2026 | 08:00
Sfat pentru Gigi Becali FCSB sia meritat soarta Fratele meu Gigione sa mai lase fotbalul si sasi vada de afaceri
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, sfătuit să se retragă din „antrenorat”
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Laurențiu Reghecampf a venit de la FCSB după o experiență scurtă la Esperance Tunis, după ce i-a promis lui Gigi Becali că va lua titlul și va califica echipa în grupele Champions League. Fostul portar Giedrius Arlauskis crede că Reghecampf este ultimul as din mâneca lui Gigi Becali.

Arlauskis îl sfătuiește pe Gigi Becali să se retragă din „antrenorat” și să lase oamenii de fotbal să își facă treaba

Astfel, dacă nici antrenorul care în trecut impresiona pe banca celor de la FCSB nu reușește să redreseze echipa, nimeni nu o va face. În acest sens, Gigi Becali este sfătuit să se retragă din „antrenorat”, să rămână doar omul cu banii de la FCSB care lasă pe alții care se pricep să facă fotbal.

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„Sezonul trecut chiar a meritat să fie acolo unde a fost. Dacă nici Reghe nu o scoate, nu o mai scoate nimeni. La fel ca la Federație, unde, dacă antrenorul pierde, se dă vina pe domnul Hagi. Dacă Reghe nu reușește, trebuie să-și asume și fratele meu Gigione.

Să o mai lase dracului și el mai moale, să-și vadă de afacerile lui și să lase oamenii care se pricep la fotbal să facă treabă”, a explicat Arlauskis la FANATIK SUPERLIGA.

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Arlauskis crede că fotbalul românesc are nevoie de Gigi Becali, însă doar din postura de investitor, nu și antrenor

Totodată, fostul portar crede că fotbalul românesc are nevoie de Gigi Becali, însă doar de investitorul Gigi Becali, nu și de antrenorul Gigi Becali. „Cred că Reghe e capabil să gestioneze momentele cu Gigi Becali. Dacă Gigi se retrage, ar fi o mare pierdere pentru fotbalul românesc. Pentru presă o să fie dezastru, că fără Gigi nu aveți despre ce vorbi.

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Dar, ca investitor, a băgat foarte mulți bani în toți acești ani. Eu zic, legat de rezultate, că dacă nici Reghe nu o scoate, nu o aduce pe Steaua acolo unde trebuie să fie, Gigi trebuie să se retragă. Nu din fotbal, ci din antrenorat. Hai să spunem lucrurilor pe nume! Ce să ne mai mințim?”, a completat lituanianul.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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