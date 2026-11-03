Sfat prețios pentru Marius Șumudică: „Dă cu leuca în gard! Să-și vadă de treabă”

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Marius Șumudică (55 de ani) realizează lucruri mărețe pe banca celor de la CFR Cluj. În ciuda problemelor uriașe cu care se confruntă clubul din Gruia, antrenorul român reușește să scoată rezultate bune în campionat. În ultimele două runde, CFR nu a pierdut cu liderul Dinamo (2-2) și cu locul 4, Petrolul (1-1). În această perioadă, „Șumi” a avut și unele ieșiri mai „contondente” în presă, amenințând la un moment dat și cu plecarea din Gruia. Un om cu mare experiență în fotbalul românesc vine cu un sfat prețios pentru tehnician.

Ce sfat îi dă Dumitru Dragomir lui Marius Șumudică: „Dă cu leuca în gard! Să-și vadă de treabă”

În emisiunea „Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir a vorbit despre ultimele ieșiri publice ale colericului tehnician din Gruia. Mitică a făcut o paralelă între președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu (50 de ani), o persoană extrem de liniștită și diplomată, fără atacuri publice, și Șumudică. Fostul șef al LPF spune că nu este de acord cu ieșirile în media ale antrenorului român, în care acesta amenință cu plecarea de la echipă sau are fel și fel de dispute cu antrenori adverși și arbitri.

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„(Andrei) Nicolescu este un conducător tare de tot. Așezat, pot să-l înjure toți, și galeria. El își vede de treburile lui. Răspunde destul de diplomatic. Nu înjură și nu jignește pe nimeni. Așa îi spun și lui Șmudică, care e ca și băiatul meu: să o lase mai moale în declarații și el, că o dă cu leuca în gard. (n.r. La ce te referi?) La răspunsurile pe care le dă în presă. (n.r. De ce dă cu leuca în gard?) Ba spune că pleacă, ba că nu pleacă. Se leagă de câte un antrenor, de câte un arbitru. Să îți vadă de meseria lui”, spune Dragomir

În ce privință îi dă dreptate Mitică Dragomir lui Marius Șumudică

În ultimele săptămâni, . Nu este vorba despre un singur incident, ci despre o succesiune de episoade care au avut legătură cu scandările cu tentă rasistă venite la unele partide ale celor de la CFR Cluj. „Șumi” a avut de furcă în SuperLiga la meciurile cu Dinamo și Petrolul, dar și la duelul de Cupa României cu Universitatea Cluj.

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Referindu-se la aceste ipostaze în care s-a aflat antrenorul lui CFR, Mitică Dragomir vine și îi dă dreptate acestuia. „(…) Îi dau dreptate într-o privință. Dacă Federația Română de Fotbal (FRF) nu ia măsuri vizavi de scandările, de fumul care se face în stadion, înseamnă că… Mă refer rasism, xenofobie, fumigene, care nu trebuie permise, conform FIFA și UEFA”. Dragomir le cere celor de la FRF să ia măsuri drastice, altfel se pot întâmpla lucruri grave: „Dacă FRF nu oprește un meci, să dea meci pierdut, să facă ceva, înseamnă că e părtașă la posibile drame. Vorba lui Șumudică, ferească Dumnezeu, ajung să bage cuțitul unul în altul. FRF trebuie să taie răul de la rădăcină”. Dragomir consideră că Poliția și Jandarmeria trebuie să joace un rol în rezolvarea situațiile grave de pe stadioane. „Poliția, Jandarmeria, ar trebui să-și facă datoria. Au camerele de luat vederi. Ar trebui să-i vadă, să-i scoată din stadion și să-i interzică pe 10 ani, altfel nu scăpăm”.

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Ce ar trebui să facă Șumudică după ultima ofertă primită din Turcia

. Deși a preluat de doar câteva etape pe CFR Cluj, antrenorul s-ar putea despărți de ardeleni în următoarele săptămâni. „Șumi” ar avea deja oferte din campionatul în care a mai lucrat de-a lungul ultimilor ani, Super Lig (Turcia). În emisiunea „Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a mai venit cu un sfat pentru tehnician: „(n.r. Șumudică are ofertă de la Gaziantep. Să plece sau să rămână?) Să rămână. Să găsească o echipă ca lumea, nu Gaziantep. Stă 3 luni acolo și îl dau afară, că nu au echipă ăia”.

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