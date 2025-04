„Sfătosul campionatului! E irelevant”. Cristi Balaj, o nouă replică ironică la adresa lui Mihai Stoica

după triumful FCSB-ului în fața lui CFR Cluj. După ce , acum a venit momentul să ofere o nouă replică.

Cristi Balaj, o nouă replică ironică la adresa lui Mihai Stoica

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj l-a „atacat” din nou pe Mihai Stoica. Oficialul de la CFR Cluj susține că nu urmărește declarațiile lui MM, pentru că președintele de la FCSB este prea subiectiv și dă impresia că se pricepe la toate. Totodată, Balaj l-a numit pe MM „sfătosul campionatului” și a spus că este irelevant.

„(n.r. – Diferența dintre FCSB și CFR Cluj e una corectă sau una exagerată?) Mă expui și nu vreau să mai discut subiectul acesta. Nu mă interesează pe mine ce zice MM.

MM îi atacă pe toți, el nu acceptă alte opinii, el este sfătosul campionatului. El se pricepe la toate, și la politică și la orice. Dacă îl întrebi care este diferența între o lege organică și ordinară…

„MM Stoica este irelevant! Sunt mai mult decât subiectivi”

Nu mai vreau să vorbesc, am spus atunci la cald. Mi-am spus opinia, am făcut o analiză a arbitrajului și am vorbit de toate deciziile. Am vorbit de golul anulat al Rapidului, am vorbit și de-al doilea avertisment pe care nu l-a primit Petrila și am discutat de faza de penalty.

Acum dacă unii acceptă doar jumătate din opiniile pe care le-am făcut și că le place doar să fie lăudați, periați și să le spui doar ce le convine lor, asta e problema lor, să nu citească ceea ce spun!

Eu nu citesc ceea ce spune MM-ul, pentru că nu mă interesează, eu aflu de la voi. În momentul în care apare Gigi sau văd un articol cu o opinie din partea lui, eu nu o citesc. Pentru mine este irelevant, pentru că mi-au demonstrat că sunt mai mult decât subiectivi. Au ajuns la extrema maximă… De ce e greu să recunoști când un arbitru greșește împotriva echipei tale? Sau că joci slabi și te domină adversarul?”, a declarat Cristi Balaj.

