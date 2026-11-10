Sfatul cel mai de preţ pe care i l-a dat Cristi Chivu lui David Popovici: "Mi se pare fascinant!".

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David Popovici a fost suporterul de lux al Interului pe Giuseppe Meazza în meciul din Serie A cu Como, scor 2-0. Înotătorul român a fost primit ca o vedetă pe stadion, „ . După meci, Popovici a avut o discuţie mai amplă cu Cristi Chivu şi a fost curios cum gestionează antrenorul Interului vestiarul înţesat de vedete.

David Popovici, despre întâlnirea cu Cristi Chivu: „Am avut foarte multe de discutat! Cred că ne-am lungit cu vorba”

La revenirea în ţară, David Popovici a dat , spunând că a fost impresionat de naturaleţea şi disponibilitatea antrenorului român. În ceea ce priveşte lucrurile pe care ar vrea să le înveţe de la Chivu, Popovici a menţionat secretele longevităţii la nivel înalt:

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„A fost o întâlnire extrem de frumoasă, pentru că el e un om pe care nu numai eu, dar cumva, toată echipa mea și cu toții îl apreciem, îl apreciem foarte tare. Și a fost o întâlnire, și zic asta în cel mai bun mod posibil, foarte simplă și umană. Și am avut foarte multe de împărțit, de discutat, cred că ne-am lungit cu vorba. Cred că am vorbit o grămadă. Ne-a făcut turul vestiarului, părții aceleia din stadion și a fost, din nou, o discuție de la om la om foarte utilă.

Avem, cred, foarte multe subiecte despre care putem să vorbim în comun. El are dublul vârstei mele, are mult mai mult, are dublul experienței. Are și experiența de sportiv, și experiența de antrenor. În continuare cred că am foarte, foarte multe de învățat de la el. Despre performanță, despre ce înseamnă. Ok, amândoi am ajuns deja în top, numai că el a demonstrat de-a lungul anilor că poate să fie și consecvent, poate să rămână acolo pentru mult timp. Și asta e o provocare cu atât mai grea. Și eu am demonstrat asta de-a lungul anilor, dar el, având o carieră mult mai lungă, clar am niște secrete de învățat de la el”, a spus David Popovici.

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Ce i-a spus Cristi Chivu lui David Popovici despre presiune: „Pentru primul minut, poate că eşti îngrijorat de asta”

Campionul olimpic a fost curios cum gestionează un vestiar plin de sportivi tineri care sunt înconjuraţi de mulţi bani, dar şi ce i-a transmis Cristi Chivu referitor la presiunea de a fi pe teren, urmărit de 80.000 de oameni:

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„Cred că e extraordinar de greu ca un antrenor care se ocupă de o echipă atât de puternică, în formă de multe ori, și cred că e foarte dificil pentru o astfel de persoană să gestioneze poate orgoliile unor sportivi tineri într-un sport atât de popular. Într-un sport extraordinar de comercial, unde se învârt foarte, foarte multe sume. Și faptul că el poate totuși să le câștige respectul și, nu numai, să-i învețe și să-i coordoneze, mi se pare din nou fascinant.

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Și am mai vrut să înțeleg cum simt ei, și cum simte el personal această presiune despre care vorbeam mai devreme, aia de a fi în mijlocul lui San Siro și știind că întreaga tribună se uită la tine și la meciul creat, coordonat de tine aproape. Și mi-a spus ceva ce am înțeles foarte ușor, și anume că odată ce intri pe teren, poate pentru primul minut poate că ești îngrijorat de asta. Dar sunt ei atât de bine pregătiți ca sportivi încât, după două minute, au intrat într-un flow state, reușesc să joace. Totul se închide, e strict terenul, mingea și obiectivul lor”, a povestit românul.

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22 de ani are David Popovici