Sfatul cel mai de preţ pe care i l-a dat Kimi Antonelli românului-minune din motorsport!

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David Cosma Cristofor are un an excelent. Pilotul echipei PREMA Racing , din 60 de piloţi. , pilotul român a dezvăluit într-un interviu pentru FANATIK care a fost cel mai de preţ sfat pe care i l-a oferit noul campion mondial de Formula 1.

Kimi Antonelli, apropiat de David Cristofor: „Sunt norocos să-l am ca prieten”

Kimi Antonelli a cucerit titlul suprem în „Marele Circ”, la al doilea său sezon cu Mercedes. David Cristofor a spus că a vorbit cu italianul după ce a câştigat titlul mondial, iar sfaturile primite de la Antonelli l-au ajutat cel mai mult:

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„Sunt norocos să-l am ca prieten și pe Kimi Antonelli, care a devenit acum recent campion mondial și el este cel care îmi dă cele mai multe sfaturi dintre toți și m-a ajutat foarte mult, deoarece primele teste cu un monopost de Formula 4 le-am făcut chiar cu echipa sa. Un sfat primit chiar de la Kimi, care mi-a rămas în minte: dacă ai un weekend foarte prost, să nu te lași niciodată bătut, că următorul probabil o să fie mult mai bun”, a spus Cristofor pentru FANATIK.

Au concurat împreună în karting în 2018: „Este un pilot fenomenal!”

Românul în vârstă de 17 ani a povestit că s-a cunoscut cu Kimi Antonelli la karting, în anul 2018. Ei ţin legătura foarte des, se joacă şi pe calculator în online şi s-au întâlnit deseori la curse, acolo unde vorbesc ori de câte ori au ocazia:

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„Prima oară ne-am cunoscut la karting. Am concurat în același timp în anul 2018, deoarece el era în ultimul an, eu abia venisem în Italia pentru prima oară. A fost un moment foarte special să împart pista cu el, este un pilot fenomenal. Atunci am tot ținut legătura. Ne jucăm pe calculator și jocuri video normale și pe simulator. Până să înceapă sezonul ne-am mai jucat pe simulator și cu alți piloți și, da, ne-am mai tot văzut pe la curse.

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Avem discuții despre viața personală, foarte multe, dar îl întreb de foarte multe sfaturi despre parcursul lui, deoarece am concurat pentru aceeași echipă. Deci, acesta este un lucru, un avantaj, deoarece îmi poate spune alte secrete pe care nu le-am aflat încă de la echipa mea”, a spus Cristofor pentru FANATIK.

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A vorbit cu Kimi Antonelli după ce italianul a câştigat titlul mondial

Pilotul român a vorbit cu Kimi Antonelli după ce a câştigat titlul în Formula 1. David Cristofor spune că se aştepta la această performanţă din partea italianului, aflat la doar al doilea său an în Marele Circ:

„Eu am spus încă de anul trecut că el va fi campionul anului acesta. Mă așteptam, deoarece Mercedes a dezvoltat foarte bine mașina, mai ales pe regulile acestea noi și era de așteptat că va fi pilotul principal Mercedes.

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Am vorbit cu el fix aseară (n.r. luni). Era foarte fericit. I-am scris duminică seară, mi-a răspuns luni dimineață. Da, îmi imaginez că a primit sute de mesaje”, a spus David Cristofor pentru FANATIK.

Românul vrea să îi calce pe umeri lui Kimi Antonelli. După sezonul excelent din 2026, David Cosma Cristofor speră să facă pasul în Formula 3 Regional şi apoi în Formula 3 şi Formula 2, seriile suport pentru Formula 1.