Sfatul dat de Dănuț Lupu lui Daniel Pancu în direct: “Știu că ești rebel, dar atâta îți spun”. Ce legătură are Mircea Lucescu

Foști colegi de echipă la Rapid în urmă cu mai bine de 25 de ani, cei doi au avut un dialog fascinant la FANATIK SUPERLIGA. Mai mult, Dănuț Lupu a avut și un mesaj pentru Daniel Pancu și l-a rugat să se inspire mai mult de la Mircea Lucescu.

Dănuț Lupu, sfat de suflet pentru Daniel Pancu

După tot scandalul creat cu plecarea de la CFR Cluj și jignirile dintre Pancu și conducerea clubului din Gruia, Dănuț Lupu i-a transmis tehnicianului așteptat să semneze cu Rapid să fie mai calm pentru că va avea numai de câștigat.

”Îmi doresc ca ceea ce crezi tu că e mai bine pentru tine așa să se întâmple. Te cunosc bine, știu că ești rebel, dar încearcă și păstrează-ți mai mult calmul. Eu poate făceam mai rău ca tine, dar am avut un profesor și ai avut un mentor (n.r. – Mircea Lucescu) și tu, ca și Șumudică, de la care cred că ați învățat foarte mult. Și care era foarte calm.

Eu vorbesc în declarații, că pe teren se mai ducea la arbitri, asta e. Dar în declarații a fost întotdeauna un tip extrem de calculat. Nu știi ce îți oferă viața, s-ar putea ca peste doi ani să ajungi iar la CFR. Chiar dacă poate cei de la CFR au greșit față de tine, tu gândește-te că încă depinzi de ei”, a fost mesajul lui Lupu.

Daniel Pancu a răspuns imediat pe un ton ironic: ”Depind de ei și mai rău decât să mă cheme înapoi la pregătire nu au ce să-mi facă”. Ultimul cuvânt în dialogul de la FANATIK SUPERLIGA i-a aparținut lui Lupu: ”Asta spun, dacă ai sta puțin mai calm nu te-ar mai chema”.

Oficialii de la CFR Cluj, atacuri dure la adresa lui Pancu

Daniel Pancu urmează să fie din sezonul viitor noul antrenor al Rapidului. Tehnicianul s-a întâlnit cu acționarul majoritar Dan Șucu și , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Plecarea de la CFR Cluj i-a înfuriat teribil pe conducătorii grupării din Gruia. , acesta numindu-l ”un om fără caracter, un om de nimic” într-o reacție oferită pentru FANATIK.

Apoi, președintele care a dus-o pe CFR în cupele europene. ”Pancu a dovedit că este de drum scurt și te vinde la prima cotitură. Când a găsit o oportunitate mai bună pentru el, probabil Rapid, chiar nu știu, a zis că pleacă la dragostea vieții lui.

Se ridică mari semne de întrebare în privința caracterului său. Nu muști mâna care te-a ajutat, niciodată. E clar că are un comportament bipolar, care vine din trecutul lui. Eu, dacă aș fi conducătorul altei echipe, m-aș gândi de 10 ori înainte dacă să-l aduc pe Pancu”, a declarat Mureșan.

Pancu, derapaj uluitor la adresa lui Neluțu Varga

Tehnicianul nu a rămas prea mult dator după aceste atacuri și . ”Chiar dacă nu semnez cu nicio echipă, eu la CFR nu mă mai întorc! Cei de acolo aruncă cu rahat în mine.

Eu nu am fost de acord să intre jucători, dar să vă spună cel care aruncă cu rahat, că asta nu le spune. Domnul rahat m-a sunat pe mine! Dacă arunci cu rahat în mine, cum să fii civilizat? Eu trăiesc cu jucătorii acolo. Cea mai importantă relație e cu jucătorii pentru un antrenor”, a fost reacția lui Pancu.