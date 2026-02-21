ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova traversează un moment excelent în SuperLiga, iar unul dintre jucătorii care au crescut vizibil în acest sezon este David Matei. Înaintea duelului cu Unirea Slobozia, de duminică seară (ora 20.00), mijlocașul oltenilor a vorbit despre presiunea luptei pentru primul loc, despre obiectivul clar al celor nouă puncte din următoarele trei etape, dar și despre sfatul primit de la fostul antrenor Mirel Rădoi.

David Matei, ghidat pe teren de vorbele lui Mirel Rădoi: „Când moare bucuria, se termină cariera!”

Deși pe banca tehnică se află acum Filipe Coelho, cuvintele lui Rădoi continuă să-l motiveze pe tânărul mijlocaș, care spune că secretul constă într-un lucru simplu: bucuria de a juca fotbal.

ADVERTISEMENT

„Clar va fi un meci dificil. Va fi diferit față de ultimele jocuri, dar, dacă vom avea aceeași concentrare și vom depune același efort, nu cred că vom avea probleme. Nu știm cum va fi vremea, dar toți vom trece prin asta. Trebuie să fim 100%, pentru că știm ce s-a întâmplat și cu Metaloglobus. Cred că stadionul va fi plin, mai ales că suntem pe primul loc și că se inaugurează nocturna acolo. Meciul ni-l putem face greu doar noi singuri.

Știam de interesul Craiovei. N-am fost surprins, dar pentru mine, a fost ceva uriaș să vin din liga secundă în SuperLiga, la Universitatea Craiova. Am primit un sfat de la fostul nostru antrenor, Mirel Rădoi. Mi-a spus că, atunci când bucuria de a juca fotbal va muri, atunci se va încheia și cariera. De aceea încerc să mă bucur pe teren și să dau tot ce am meci de meci. Ne dorim nouă puncte din nouă, să rămânem pe primul loc la intrarea în play-off“, a declarat David Matei, mijlocașul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, liber de contract după plecarea de la Universitatea Craiova

. Jocul echipei din Bănie a arătat bine în acest sezon, iar antrenorul a reușit să îi ducă pe olteni în cupele europene, unde au făcut o figură impresionantă. Totuși, tehnicianul nu a rezistat până la finalul sezonului. Locul său a fost luat de Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

. Se pare că antrenorul chiar a negociat cu niște echipe din Arabia Saudită, însă nu s-a ajuns la un consens, iar fostul selecționer al naționalei României așteaptă în continuare oferte.

Ce au discutat Mirel Rădoi și Mitică Dragomir. De ce a plecat, de fapt, antrenorul de la Universitatea Craiova

Mitică Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, s-a întâlnit cu Mirel Rădoi și a purtat o conversație cu tehnicianul. Se pare că antrenorul a decis să plece de la Universitatea Craiova întrucât nu suporta ca patronul clubului, Mihai Rotaru, să intervină în deciziile tehnice.

ADVERTISEMENT

„M-am întâlnit cu Rădoi zilele astea. L-am întrebat: «Băi, copil frumos, ce e cu tine?». A zis: «Mie nu îmi place ca cineva să se bage în ciorba mea. Eu așa gândesc». I-am răspuns: «Trebuie să știi un lucru. Nu suntem singuri pe pământul ăsta. Ăla e cu banii. Ăla s-ar putea să ceară explicații. Tu spui da și faci ca tine. Nu spui nu niciodată. Spui nu o dată, de două ori, dar a treia oară te dă afară».

Eu am lucrat cu șefi din ăștia. Dacă ieșea rău, făceam în așa fel încât să șterg cu buretele. Mirel e un tip orgolios. E greu să găsească un loc unde să nu se bage nimeni peste el. Și cu Hagi e greu de lucrat”, a spus Mitică Dragomir în podcastul „Profețiile lui Mitică”.