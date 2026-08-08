Sfatul de suflet al lui Edi Iordănescu pentru Daniel Bîrligea: „Să se concentreze pe fotbal, asta e meseria lui!”

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Daniel Bîrligea a avut un final de sezon 2025 – 2026 de coșmar. O accidentare l-a ținut pe margine și nu și-a putut ajuta colegii în întrecerea internă. Nici după revenire, atacantul nu se simte mai bine din punct de vedere al reușitelor. Are doar un gol în 5 partide și multe evoluții dezamăgitoare. Edi Iordănescu îl încurajează pe tânăr și îi transmite un sfat valoros.

Ce mesaj de încredere îi transmite Edi Iordănescu lui Daniel Bîrligea: „Să se concentreze pe fotbal”

Încă din mandatul regretatului Mircea Lucescu pe banca echipei naționale, Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost un jucător atent supervizat. Toată lumea fotbalului de la nivelul primei reprezentative era interesată ca fotbalistul să își revină la forma din trecut și să își ajute colegii. Din păcate, Bîrligea a fost lovit de multe ghinioane, trecând prin lungi perioade de inactivitate din cauza accidentărilor.

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Începutul sezonului 2026 – 2027 îl găsește pe jucător 100% apt fizic. Eficiența sa este însă una care lasă de dorit. La FCSB, nu a reușit să marcheze în 180 de minute cu modesta FK Auda, în Conference League, iar în campionat are un gol în trei meciuri. care îl cunoaște bine pe atacant, a venit cu câteva sfaturi pentru acesta, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Iordănescu Jr., cel care l-a adus pe fotbalist prima dată în circuitul primei reprezentative, îi amintește acestuia că este un jucător de națională, cu o convocare la un turneu final. „El, înainte de orice, trebuie să înțeleagă că e un jucător care a intrat în circuitul echipei naționale. E un jucător care a fost la un turneu final. Eu l-am adus la echipa națională. A jucat, a debutat, a prins turneul final. A muncit și și-a construit un statut care îl obligă.

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El trebuie să rămână competitiv, trebuie să rămână productiv. Trebuie să rămână concentrat la ce are el de făcut, să se concentreze pe fotbal, că fotbalul, în primul rând, este meseria lui și aduce restul de beneficii în viața lui privată. Să înțeleagă că la un club cu pretenții, cu așteptări foarte mari și la o echipă care vrea campionat și cupe europene, trebuie să livreze ca să poată să facă pasul către exterior. El poate să fie cel mai mare dușman al lui dacă nu face lucrurile cum trebuie. Și este un lucru pe care îl spun public, e un sfat sufletesc către el. Mi-ar părea foarte rău ca să se risipească și să nu confirme”, spune Edi.

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Edi Iordănescu, despre prestația lui Bîrligea cu Auda: „Dacă el era puțin inspirat, probabil că FCSB mergea mai departe”

În opinia lui Edi Iordănescu, ține mai mult de partea sa mental-emoțională. Fostul selecționer a remarcat asta când a văzut deciziile luate de fotbalist în fața porților adverse. Iordănescu Jr. este convins că, dacă Bîrligea era mai inspirat, FCSB avea șanse să treacă de modesta Auda în Conference League.

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„Cred că lipsa eficienței ține foarte mult și de aspectul mental-emoțional. Pentru că el a demonstrat că are execuții, că are calități, că simte poarta, a demonstrat asta în trecut. Acum, dacă el era puțin inspirat în această dublă (n.r. cu Auda), probabil că FCSB mergea mai departe”, a mai punctat fostul selecționer, la FANATIK SUPERLIGA.