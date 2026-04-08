Sfatul de viaţă al lui Mircea Lucescu: “Dacă vrei să traieşti mult, să fugi de asta toată viaţa!” Dezvăluirea lui Horia Ivanovici

Horia Ivanovici a dezvăluit sfatul de viaţă pe care l-a pirmit de la Mircea Lucescu. Ce a păţit directorul FANATIK în momentul în care a ajuns la Milano, pentru a face un reportaj cu antrenorul lui Inter.
Marian Popovici
08.04.2026 | 12:07
Mircea Lucescu s-a stins din viaţă la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner s-a stins fulgerător, la doar 13 zile de la ultimul meci în care a stat pe banca tehnică: Turcia – România 1-0. Antrenorul a declarat deseori că vrea să fie activ cât se poate demult, respingând ferm ideea retragerii.

Sfatul de viaţă al lui Mircea Lucescu: „Să fugi de fotoliu”

Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA sfatul pe care l-a primit de la „Il Luce” în urmă cu câteva luni şi anume: să fugă cât mai departe de fotoliu. Mircea Lucescu a spus că activitatea din fotbal îl face să se simtă bine, chiar dacă mulţi l-au sfătuit să facă un pas în spate:

În urmă cu câteva luni, ne-a invitat la masă, pe mine şi pe Ioana. A fost cu el cu doamna Neli. Am fost şi la ziua lui, la 80 de ani, când i-a făcut George Copos petrecerea surpriză. Şi ne-am dus la restaurant, ne-am simţit extraordinar. Vorbeşti cu doamna Neli orice de la artă veneziană până la cum să faci o zacuscă. Orice, deci orice.

La un moment dat, mi-a spus nea Mircea: „Horia, cât ai? 51? Nu arăţi. Să îţi zic ceva. Când îmbătrâneşti, de un singur lucru să fugi, dar să fugi… Dacă te-a prins în capcană eşti gata. Să fugi de fotoliu, să nu te laşi. Să nu devii prizonierul fotoliului. Să fugi de fotoliu. asta fac eu. Dacă mă laşi în fotoliu, cu mine s-a terminat. Eu asta am făcut toată viaţa”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

Întâlnirea surpriză dintre Horia Ivanovici şi Mircea Lucescu de la Milano: „Am fost atât de onorat”

Directorul FANATIK a povestit şi cum a decurs întâlnirea de la Milano pe vremea când Mircea Lucescu era tehnicianul lui Inter. Legendarul antrenor al lui Inter i-a făcut program de vizite în muzee şi în galerii lui Horia Ivanovici, care s-a simţit onorat de atenţia primită din partea familiei Lucescu:

„La Milano, când merge nea Mircea antrenor la Inter. I-am dat mesaje şi l-am tot sunat, că vreau să fac reportaj acolo. M-a sunat înapoi, mi-a spus programul şi m-a întrebat când vin. Am zis că stau două zile: „Nu vii să stai două zile! Patru zile vii şi stai, mă ocup eu de tot”. Am zis bine, mă duce la restaurante, la antrenamente. 

Totul bine şi frumos. Aterizez, mă cazez. Merg la antrenament, a doua zi mi-a spus că ne vedem la masă. Am ieşit cu doamna Neli, nea Mircea şi cu mine. Apoi mi-a spus: „Mâine la ora 10:00 vine o maşină să te ia, avem program patru ore, o să te las cu doamna Neli la un moment dat că am întâlnire cu Moratti”. L-am întrebat: „Unde mergem?”. Şi a spus: „Mergem la muzeul cutare, la galeriile cutare”. 

Am rămas mască. La ora 10:00 a venit maşina, până la 12:30 am mers la galerii, la muzee. Am rămas eu cu doamna Neli, apoi a revenit nea Mircea. Ne-am dus să mâncăm, apoi am mai mers la nu ştiu ce muzeu. Eram atât de onorat că Mircea Lucescu, antrenorul lui Inter Milano, şi doamna Neli mi-au dedicat atâta timp, încât şi dacă mă mai târau o săptămână nu ziceam nimic. 

Îmi spunea tot. Pictura asta, pictura aia. Doamna Neli ştia cel puţin la fel de bine, dacă nu mai bine. Atât de onorat am fost încât putea să mă ţină până la miezul nopţii. Şi le mulţumesc că şi-au rupt din timpul lor ca să îmi arate nişte lucruri unice ale vieţii”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
