Sfatul din vestiar pe care l-a primit Tavi Popescu la FCSB. „Trebuie să se maturizeze. Gigi are dreptate”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Octavian Popescu este unul dintre cei mai talentați tineri jucători de la FCSB, însă fotbalistul are o problemă de atitudine. Meme Stoica îl sfătuiește să se maturizeze, pentru că Gigi Becali nu este genul de patron care are răbdare la nesfârșit cu fotbaliștii care sunt capricioși.

Octavian Popescu, sfătuit de Meme Stoica să se maturizeze rapid, dacă vrea să nu își rateze cariera

De exemplu, la cel mai recent meci al celor de la FCSB, cu Sepsi, senzația generală lăsată de Tavi Popescu era una de jucător supărat, probabil pentru că a fost criticat în ultima perioadă de multă lume, inclusiv specialiști din lumea fotbalului.

ADVERTISEMENT

„Cred că Gigi a zis bine, , așa a dat senzația. Trebuie să se maturizeze. Am zis că va fi anul lui când l-am văzut în pregătire. Trebuie să aibă mai mare constanță în evoluții, să fie mai concentrat.

A fost o fază la meciul cu Sepsi, Bîrligea într-o acțiune personală în unghi închis, Octavian Popescu ar fi trebuit să vină mai mult în cadrul porții ca să-i dea o soluție lui Bîrligea. Puțin mai conectat. La noi nimeni nu te așteaptă. E deja un mod de viață la noi, știm asta. Pot să-l convingi să nu facă asta doar având o evoluție foarte bună în prima”, a declarat Meme Stoica.

ADVERTISEMENT

Meme Stoica îi cere lui Octavian Popescu să fie mult mai serios, mesajul fiind valabil pentru toți jucătorii din lot

Totodată, oficialul celor de la FCSB crede că nu doar Octavian Popescu trebuie să fie mai concentrat și mai serios, ci orice alt jucător din lotul echipei. Momentan, FCSB a fost eliminată din Europa și este aproape de fruntea clasamentului în Superliga, însă jocul nu convinge pe nimeni.

ADVERTISEMENT

„Sunt mulți care joacă cu spectrul schimbării. Dar, trebuie să treci peste asta. Altfel, jucătorii de valoare sunt puși sub presiune. Așa cum studenții de 10 erau cei care în examen se prezentau foarte bine. Cisotti se plimba pe prea multe poziții. E normal să-și piardă din repere. Nu poți să-i reproșezi nimic. Tocmai de aia sunt mirat de ce sunt supărați suporterii. Vorbim de fiecare în parte”, a completat Meme Stoica la MM la FANATIK.

ADVERTISEMENT