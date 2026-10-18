Sfatul lui Andrei Vochin pentru Ștefan Baiaram: „Du-te și vorbește cu suporterii! Nu poți fugi de fotbal!”

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Ștefan Baiaram (23 de ani) traversează un prelungit con de umbră în tricoul Universității Craiova. Piesă de bază la campioana României în sezonul precedent, tânărul nu a mai marcat de pe 8 august. În plus, acesta a avut și tensiuni cu pătimașul public oltean. Andrei Vochin vine cu un sfat prețios pentru fotbalistul care a fost și în vizorul selecționerilor României în ultimii ani, fiind adus la lotul primei reprezentative în câteva ocazii.

Andrei Vochin, despre momentul greu prin care trece Ștefan Baiaram problemele în Bănie: „Problema la el nu este despre fotbal în momentul ăsta”

Universitatea Craiova a debutat cu un rezultat pozitiv în grupa de Conference League. Campioana din SuperLiga a remizat, 1-1, contra spaniolilor de la Getafe. Elevii lui Filipe Coelho au fost la 10 minute de un rezultat și mai bun, cu locul 7 din sezonul trecut de la Liga. Din păcate, reușita lui Assad Al Hamlawi din minutul 59 n-a fost de ajuns. În minutul 81, „veteranul” Nemanja Gudelj a egalat printr-o execuție de clasă.

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Oltenii au depus un efort uriaș în meciul cu ibericii. pe fază ofensivă, dar în apărare și-a ajutat mult colegii. La FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a remarcat acest rol mai degrabă defensiv al tânărului fotbalist. Apoi, reputatul jurnalist a încercat să prezinte și cauzele din spatele formei modeste a jucătorului.

„Părerea mea este că problema la Baiaram nu e despre fotbal în momentul ăsta. Este despre cu totul și cu totul altceva. Și eu cred că Universitatea Craiova are în club oameni foarte bine intenționați și, în același timp, oameni inteligenți care vor ști cum să abordeze problema asta. Și cum zicea domnul Badea (n.r. președintele Clubului Sportiv U Craiova, Pavel Badea) mai devreme (n.r. tot la FANATIK SUPERLIGA) și-i dau perfectă dreptate, toată ruptura asta între suporteri și Baiaram a pornit de la declarația lui neinspirată că el vrea să plece de la Craiova, că vrea să fie campion și să plece”, notează Vochin.

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Ce îl sfătuiește Andrei Vochin pe Ștefan Baiaram: „Să vorbească cu suporterii!”

, Baiaram nu a dezamăgit, ba dimpotrivă, ca atitudine a fost la înălțime și și-a ajutat mereu colegii, însă doar pe fază defensivă. Problema la „perla” oltenilor este, crede același Vochin, că fotbalistul se teme să iasă în evidență cu ceva în acest moment. Tocmai de aceea, sfatul jurnalistului către fotbalist e simplu: „Du-te și vorbește cu suporterii! Nu poți fugi de fotbal!”. Analistul FANATIK consideră că numai printr-o deschidere în fața fanilor, Baiaram poate să depășească acest moment greu.

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„Aseară, Baiaram a făcut o mare, mare risipă de efort, dar pe faza defensivă. Mie mi-a dat senzația că îi este frică să iasă în evidență cu ceva, pur și simplu. Ei bine, comunicarea lui către public ar trebui să fie la modul următor: ‘Băi, fraților, eu știu în ce situație mă aflu, dar la fișa postului pe care o am eu trebuie să încerc să driblez. Eu trebuie să încerc să creez superiorități în zona ofensivă. Asta înseamnă că pot greși, că lucrurile nu pot ieși cum vreau eu. Înțelegeți chestia asta’.

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Pentru că dacă el se va ascunde de fotbal, nu va intra în grațiile suporterilor. Suporterii sunt tăcuți acum, dar toți suporterii așteaptă de la Baiaram ca el să facă diferența, iar el trebuie să-și asume chestia asta chiar și printr-o comunicare publică. Să spună: ‘Înțeleg, înțelegeți-mă și pe mine, eu trebuie să încerc. Eu trebuie să încerc să driblez un adversar. Eu trebuie să încerc să dau la poartă.

Poate că o dau în tribună la început. Înțelegeți-mă așa, pentru că altfel eu nu pot să ajut această echipă așa cum îmi scrie la mine la fișa postului’. Pentru că eu asta am sesizat la meciul lui de aseară. Teama de a face greșeli, pur și simplu. Joc ofensiv la alibi. Asta a jucat el aseară”, adaugă Vochin.