Sfatul lui Gică Hagi pe care Alex Pop nu îl va uita niciodată: “Cu asta am rămas de la el!”

Sfatul important primit de Alex Pop de la Gică Hagi a venit în perioada în care acesta a fost junior la Viitorul Constanța. Fotbalistul lui Dinamo nu a uitat nici până astăzi primele interacțiuni cu legenda fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Când a primit Alex Pop sfatul de neuitat al lui Gică Hagi

pentru o perioadă scurtă, timp în care acesta a primit și un sfat important de la Gică Hagi. Deși a stat puțin la Ovidiu, Pop a avut parte de o experiență benefică pentru cariera sa.

Jucătorul lui Dinamo a recunoscut la FANATIK DINAMO că discuțiile cu Gică Hagi au fost extrem de utile și că nu va uita niciodată ceea ce i-a transmis „Regele” în perioada Viitorul.

ADVERTISEMENT

Prima interacțiune a lui Alex Pop cu Gică Hagi la Viitorul

„Primul contact cu domnul Hagi a fost când m-a chemat la antrenamentele cu echipa mare. El mai venea la meciuri la juniori, dar în general vorbea cu echipa în vestiar. Cu echipa mare am jucat și în câteva amicale, am fost și în cantonamente cu ei, în Antalya. Aveam cam 17 ani și a fost după un an și ceva de când ajunsesem la academie.

Eram conștient cine era în fața mea. Tăceam, îl ascultam și dădeam din cap, indiferent dacă mă lăuda sau mă certa. Ascultam ce mi se spune întotdeauna. Eram conștient de locul în care eram și de respectul pe care i-l purtam. Făceam mereu ce îmi spunea.

ADVERTISEMENT

Sfatul primit de Alex Pop de la Gică Hagi

O vorbă mare pe care mi-o spunea tot timpul și cu care am rămas de la el e ‘Ce ai făcut ieri nu mai e valabil azi’. Era în sensul de a nu mă mulțumi niciodată cu puțin. Dacă ieri aveam un meci bun în care marcam, a doua zi se ștergea cu buretele și o luam de la capăt cu următorul meci, următorul antrenament.

ADVERTISEMENT

Și în cazul unui meci prost e la fel, a doua zi ai șansa asta de a o lua de la capăt și să faci mai bine. Asta e o chestie pe care am ținut-o minte și care m-a impresionat”, a mărturisit .

Cum a ajuns Alex Pop la U Cluj

„La 19 am fost împrumutat la U Cluj, în Liga a 2-a. Ei căutau jucători de vârsta mea în acea perioadă. Eu eram în căutări de echipe de seniori, pentru că nu știam dacă voi rămâne la Viitorul, la echipa mare sau dacă voi merge împrumut undeva.

ADVERTISEMENT

Întâmplarea a făcut că atunci a semnat Cristian Dulca la U Cluj antrenor, iar eu am fost coleg la juniori cu fiul său, Marco. Mă știa din perioada junioratului și așa am ajuns la U Cluj.

A fost un moment plăcut pentru că m-am întors acasă. Contează foarte mult să te dorească antrenorul, mai mult decât președintele sau clubul în sine”, a spus Alex Pop la FANATIK DINAMO.