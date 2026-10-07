Sfatul lui Giovanni Becali pentru Ianis Hagi. Mărturie tulburătoare după dezastrele de la echipa națională

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Ianis Hagi a jucat mai mult în două meciuri la echipa naţională, 67 de minute cu Suedia (1-2) şi acelaşi număr de minute cu Polonia (0-6), decât la Alanyaspor, .

Giovanni Becali, sfat pentru Ianis Hagi: „Trebuie să înţeleagă”

Giovanni Becali a vorbit despre situaţia lui Ianis Hagi, care e aspru criticat pentru prestaţiile de la echipa naţională, şi i-a dat un sfat fiului selecţionerului, să meargă la o echipă la care să evolueze meci de meci:

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„Când l-am văzut pe banca aia, prăbuşit, după al şaselea gol… Eu n-am dormit în noaptea aia. M-am uitat la toate interviurile după meci, la reluări. Mă gândeam la el. Cum o dormi el? Cum a dormit el în seara aia? Jucătorii sunt copiii lui.

Pe Ianis Hagi este o mare presiune. Ianis trebuie să înţeleagă. Nu ştiu când termină contractul cu echipa asta, dar trebuie să meargă la o echipă şi să joace meci de meci. Să mai lase din bani şi să îl intereseze jocurile la echipă. Sper să găsească o echipă. Nu zic în Asia, dar în Europa. În Turcia, Grecia, Serbia, Croaţia. Ianis Hagi e jucător de Dinamo Zagreb, de Steaua Roşie Belgrad. Să joace în cupele europene”, a spus Ioan Becali la „Giovanni Show”.

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Cum trebuie să gestioneze Gică Hagi relaţia cu Ianis: „Să îl sune pe Cholo Simeone”

Impresarul a dezvăluit că Gică Hagi ar fi trebuit să îl sune pe Diego Simeone în legătură cu gestionarea situaţiei lui Ianis Hagi. , unul dintre fiii săi:

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„Înainte să îl pună selecţioner pe Gică Hagi şi cum să gestioneze relaţia cu Ianis ţi-am zis că ar trebui să îl sune pe Cholo Simeone. El asta a făcut. Cholo l-a împrumutat pe Giuliano Simeone, l-a întors şi i-a spus: „Asta trebuie să faci!”.

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Asta a făcut. Când nu face, stă pe bancă. Ai văzut meciul Atletico – Real Madrid? L-a făcut pe Huijsen, de doi metri, să îl faulteze. A scos cartonaş roşu şi penalty. Ce să-i mai zici? Nu numai Ianis Hagi n-a avut ritm”, a spus Giovanni Becali.