Sfatul lui Giovanni Becali pentru Ianis Hagi. Mărturie tulburătoare după dezastrele de la echipa națională

Ianis Hagi a jucat mai mult în două meciuri la echipa naţională, 67 de minute cu Suedia (1-2) şi acelaşi număr de minute cu Polonia (0-6), decât la Alanyaspor, unde a adunat 103 minute în primele şase etape din Superliga turcă.
Giovanni Becali a vorbit despre situaţia lui Ianis Hagi, care e aspru criticat pentru prestaţiile de la echipa naţională, şi i-a dat un sfat fiului selecţionerului, să meargă la o echipă la care să evolueze meci de meci:
„Când l-am văzut pe banca aia, prăbuşit, după al şaselea gol… Eu n-am dormit în noaptea aia. M-am uitat la toate interviurile după meci, la reluări. Mă gândeam la el. Cum o dormi el? Cum a dormit el în seara aia? Jucătorii sunt copiii lui.
Pe Ianis Hagi este o mare presiune. Ianis trebuie să înţeleagă. Nu ştiu când termină contractul cu echipa asta, dar trebuie să meargă la o echipă şi să joace meci de meci. Să mai lase din bani şi să îl intereseze jocurile la echipă. Sper să găsească o echipă. Nu zic în Asia, dar în Europa. În Turcia, Grecia, Serbia, Croaţia. Ianis Hagi e jucător de Dinamo Zagreb, de Steaua Roşie Belgrad. Să joace în cupele europene”, a spus Ioan Becali la „Giovanni Show”.
Impresarul a dezvăluit că Gică Hagi ar fi trebuit să îl sune pe Diego Simeone în legătură cu gestionarea situaţiei lui Ianis Hagi. Antrenorul lui Atletico Madrid îl are la echipă pe Giuliano Simeone, unul dintre fiii săi:
„Înainte să îl pună selecţioner pe Gică Hagi şi cum să gestioneze relaţia cu Ianis ţi-am zis că ar trebui să îl sune pe Cholo Simeone. El asta a făcut. Cholo l-a împrumutat pe Giuliano Simeone, l-a întors şi i-a spus: „Asta trebuie să faci!”.
Asta a făcut. Când nu face, stă pe bancă. Ai văzut meciul Atletico – Real Madrid? L-a făcut pe Huijsen, de doi metri, să îl faulteze. A scos cartonaş roşu şi penalty. Ce să-i mai zici? Nu numai Ianis Hagi n-a avut ritm”, a spus Giovanni Becali.