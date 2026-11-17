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„Tricolorii” lui Gică Hagi (61 de ani) joacă marți, la Zenica, în ultimul meci din grupa de Liga Națiunilor. Bosnia – România este o întâlnire în care naționala noastră trebuie să demonstreze că victoria cu Polonia din weekend nu a fost întâmplătoare. În plus, românii au de luat o revanșă după acel usturător 2-4 din tur. MM Stoica vine cu un sfat pentru pariori, legat de meciul cu echipa lui Sergej Barbarez (55 de ani).

MM Stoica, sfat pentru pariori la meciul Bosnia – România

Înainte de deplasarea din Bosnia & Herțegovina, echipa lui Gică Hagi încă este pe ultimul loc în Grupa 4 – Liga B de Nations League. Doar 3 puncte au tricolorii din 15 posibile, după 4 eșecuri și o victorie. De cealaltă parte, bosniacii sunt pe locul 2 și au asigurată calificarea pentru barajul de promovare / menținere în Liga A / Liga B a competiției.

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În cadrul emisiunii „MM la FANATIK”, fostul președinte al celor de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani) a fost întrebat despre . Meme le-a transmis din start pariorilor să evite acest meci. „(n.r. Ce punem la meciul de la Zenica?) Să nu-l ia pe bilet și să ia altceva”.

Acesta și-a explicat apoi poziția: „Noi jucăm cu o mare presiune. Chiar dacă oarecum se cam știe, să zic, că avem 85% șanse să terminăm pe locul 4. Trebuie ca Polonia să nu bată și noi să batem la Zenica, ca să terminăm pe locul 3. Ideea e în felul următor: un licăr de speranță am văzut la meciul ăsta (cu Polonia). Dacă se vede luminița de la capătul tunelului sau nu, noi putem spune după meciul ăsta, nu neapărat rezultatul, cât evoluția noastră. Dacă noi vom putea să jucăm, să fim peste Bosnia…. Și nu e ușor, pentru că Bosnia este echipa care la București ne-a cam subordonat”.

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Ce ar vedea Meme Stoica la meciul Bosnia – România: „Nu aș vrea să dau un pronostic contra lui Gică Hagi”

cu realism poziția despre meciul Bosnia – România, ar înclina către faptul că gazdele sunt favorite. „Sunt tentat să cred că Bosnia e favorită și să dau (n.r. un pronostic favorabil gazdelor). Și n-aș prea vrea să dau un pronostic contra lui Gică Hagi”. Dacă ar da totuși un pronostic, Stoica ar vedea un „1x”. „(n.r. Dacă ai da un pronostic corect ai spune 1x?) Da, mai degrabă”, admite fostul oficial de la FCSB.

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Meme și-a motivat apoi poziția legată de acest meci și a explicat de ce, ca parior român, nu ar trebui jucată partida pe bilete. În opinia acestuia, unde există mult subiectivism e indicat să nu pariezi. „Unde există mult subiectivism e bine să nu joci. Unde există neutralitate, e bine să joci. Pentru că eu n-aș putea să dau un pronostic contra echipei naționale, mai ales cât e Gică Hagi selecționer, sau împotriva FCSB-ului. Aia chiar că nu pot. Aș putea să dau contra altor echipe foarte multe pronosticuri”.

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