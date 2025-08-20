Sfatul ministrului educației pentru un student care a rămas fără bursă: „M-aș gândi să îmi iau un job part – time”

Ministrul educației, Daniel David, a participat marți la o dezbatere cu reprezentanții studenților, după ce tinerii s-au arătat extrem de nemulțumiți din cauza tăierii burselor. Întâlnirea a avut loc la Forumul Național al Organizațiilor Studențești, în cadrul căreia mulți studenți au cerut o mulțime de explicații și soluții.

Ministrul educației, către un student care a rămas fără bursă: „M-aș gândi la un job”

Un student i-a adresat o întrebare directă ministrului: „Ca de la om la om, ce sfaturi aveți, ce să fac de acum încolo și care ar trebui să fie parcursul vieții mele din momentul actual?”. Ministrul educației i-a răspuns că el s-ar gândi la un job part-time.

„În primul rând, m-aș adresa universității pentru suport. Chiar dacă poate mecanismul nu există încă creat, m-aș adresa facultății și departamentului pentru suport. Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aș gândi să îmi iau un job part-time. Știu, noi nu avem cultura asta, dar eu sunt mai familiarizat un pic cu mediul american, în care studenții au un job part-time, inclusiv nu doar peste vară, când nu au cursuri, uneori și pe parcursul anului”, a declarat Daniel David, citat de

Ilie Bolojan, criticat că nu vorbește cu studenții

După întâlnirea cu ministrul, studenții susțin că au rămas foarte dezamăgiți, mai ales că oficialul nu ar fi venit cu nicio măsură concretă. La Timișoara, tinerii au ieșit în stradă pentru a și pentru a atrage atenția că „studenții nu acceptă lipsa unui dialog deschis, transparent și fundamentat pe date ce ilustrează situația reală în care se află studenții”.

De asemenea, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a transmis un mesaj public dur după această întâlnire. Potrivit acestora, ministrul educației nu și-a asumat faptul că eliminarea măsurilor îi afectează din plin pe studenți. De asemenea, ANOSR l-a criticat chiar și pe Ilie Bolojan pentru că nu a discutat absolut deloc cu studenții.

„În urma dezbaterii cu decidenții de la nivel național desfășurate astăzi, 19.08.2025, ANOSR își exprimă dezamăgirea față de lipsa unor asumări ferme din partea Ministrului Educației și Cercetării cu privire la eliminarea măsurilor care afectează studenții, precum și de absența neanunțată și nejustificată a Prim-ministrului de la orice formă de dialog cu studenții”, se arată în comunicat.

Potrivit unei analize realizate de ANOSR, în timp ce impactul asupra deficitului bugetar este de doar 0,2%. Organizațiile studențești cer burse acordate 12 luni pe an, majorarea fondului destinat acestora și reincluderea studenților de la taxă în schemele de sprijin financiar.