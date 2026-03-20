Sfatul pe care Fatih Terim îl dă celor de la FRF cu privire la Mircea Lucescu, chiar înainte de Turcia – România

„Împăratul”, așa cum Fatih Terim este denumit în fotbalul din Turcia, a colaborat cu mulți români de-a lungul timpului și a fost rival cu Mircea Lucescu în campionat. Chiar dacă s-au duelat în Super Lig, tehnicianul turc rămâne un admirator al românului și chiar le dă un sfat conducătorilor de la FRF în ceea ce privește viitorul lui „Il Luce”.

Mircea Lucescu trebuie să continue la naționala României, crede Fatih Terim

Fatih Terim rămâne un om important în fotbalul internațional și mai ales în fotbalul din Turcia, acolo unde a avut performanțe remarcabile pe banca lui Galatasaray, fiind și selecționer al echipei naționale în trecut. Acum, tehnicianul a vorbit despre Mircea Lucescu și l-a lăudat pe selecționerul tricolorilor, despre care spune că ar trebuie păstrat și în viitor pentru că aduce un mare plus prin experiența uriașă pe care o are.

„Mircea Lucescu este un antrenor important, un antrenor de mare calibru, şi nu putem decât să-i acordăm respect pentru cariera sa, deoarece de foarte mulţi ani, practic fără întrerupere, a activat ca antrenor în toată lumea, fiind implicat în fotbal încă din anii 1960-1965. Nu putem decât să-i acordăm respect, nu-mi amintesc ca ar fi fost vreodată pasiv, un antrenor care a fost mereu activ, adică a lucrat fără întrerupere timp de foarte mulţi ani, ceea ce nu este deloc uşor; de aceea îl consider un om care cunoaşte foarte bine fotbalul şi îl iubeşte foarte mult, pentru că, dacă nu eşti îndrăgostit de fotbal, dacă nu-l iubeşti atât de mult, nu este posibil să lucrezi fără întrerupere atâţia ani; de aceea Mircea Lucescu merită tot respectul.

De 60-65 de ani este implicat în fotbal, iar majoritatea acestor ani i-a petrecut în competiţii de cel mai înalt nivel; în plus, fotbalul românesc este, după părerea mea, o legendă. Atâta timp cât este sănătos, consider că este foarte oportun ca Federaţia Română de Fotbal să dorească să beneficieze de aportul său, pentru că Mircea Lucescu este unul dintre cei mai mari fotbalişti ai ţării sale încă de la începuturile sale, şi cred că este important ca fotbalul românesc să-l susţină atâta timp cât sănătatea îi permite. Suntem prieteni de foarte multă vreme, ţinem legătura din când în când, iar prin intermediul acestui mesaj îi transmit cele mai sincere urări de bine”, a spus Fatih Terim.

Fatih Terim îl laudă pe Vincenzo Montella, actualul selecționer al naționalei Turciei

De asemenea, Fatih Terim a spus că Vincenzo Montella, , merită susținere pentru că a făcut lucruri pozitive de la începutul mandatului său. „Împăratul” este un fan al echipei naționale pe care spune că speră să o vadă calificată la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic, ce se va disputa în această vară. În cazul în , atunci Turcia va juca tot acasă, cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

„Desigur, Mircea Lucescu este un antrenor de mare anvergură, însă şi Vincenzo Montella lucrează de foarte mult timp în Turcia, cunoaşte bine ţara şi este o figură importantă a echipei naţionale, unde a realizat lucruri semnificative; şi el este un antrenor experimentat. A antrenat multe echipe importante în Italia şi, mai ales în calificările pentru Euro 2024, a adus şi a asigurat unitatea de care fotbalul turc avea nevoie.

În acea perioadă, am comentat meciurile Turciei din Qatar şi am spus atunci, iar acum repet: trebuie să-i acordăm lui Montella sprijinul pe care îl merită şi cred în asta şi încă sunt de aceeaşi părere; cred că din meciurile de baraj va ieşi o Cupă Mondială, sau cel puţin aşa îmi doresc, îmi doresc din tot sufletul, şi de aceea îi transmit din toată inima lui şi echipei noastre mult succes.”, a mai spus Fatih Terim pentru .

Cariera lui Fatih Terim, omul care a scris istorie la Galatasaray

Fatih Terim, supranumit adesea „Împăratul” al fotbalului turcesc, are o carieră de antrenor marcată de performanțe remarcabile atât la nivel de club, cât și la nivel internațional. Terim și-a început ascensiunea în fotbalul turcesc după ce și-a încheiat cariera de jucător, preluând echipe din Turcia precum Galatasaray. Sub conducerea sa, Galatasaray a câștigat multiple titluri de campionat și cupe interne, culminând cu triumful istoric în Cupa UEFA, un rezultat fără precedent pentru un club turcesc la care a contribuit și Gică Hagi.

Pe lângă succesul la nivel de club, Fatih Terim a avut un impact semnificativ și ca selecționer al naționalei Turciei. Sub conducerea sa, echipa a atins semifinale la Campionatul European de Fotbal 2008, performanță care a revitalizat fotbalul turcesc pe scena internațională.