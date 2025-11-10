Sorin Cârțu a dezvăluit în direct discuția pe care a avut-o cu Rădoi, înainte de plecarea de la U Craiova: „Bă, Mirele iei și tu ceva?”

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu (69 de ani) și-a exprimat regretul după ce antrenorul Mirel Rădoi a ales să demisioneze din funcția de antrenor al echipei din Bănie. Înainte ca tehnicianul să ia decizia, președintele de onoare al Universității Craiova i-a dat un sfat prețios.

Sorin Cârțu regretă plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova

după meciul pe care U Craiova l-a pierdut, acasă, scor 1-2, cu UTA Arad. Sorin Cârțu, președintele de imagine al oltenilor, regretă profund decizia lui Rădoi.

„Da. M-a surprins. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat. E un antrenor la care eu țineam mult și îmi pare rău că a luat decizia asta. Discuțiile le-a avut cu domnul Rotaru. E într-un moment de stres maxim. Nu a vorbit nimic cu mine înainte. Era hotărât în ceea ce voia și dorea altă părere. Ce avem noi acum și campionat și Conference, competițiile astea, au fost stresante.

El a avut niște rezultate în ultimul timp cu care nici el n-a fost de acord. Nu a convenit nimănui ce s-a întâmplat în ultimele patru meciuri. Ne doream mai multe meciuri. Dar eu zic că e o reușită ce am făcut în competiția internațională și merita să meargă mai departe. În campionat mai sunt 14 etape, mai erau puncte de recuperat pe care le socotisem să fie ale noastre”, a declarat Sorin Cârțu, la

Mirel Rădoi a calificat-o în premieră pe Craiova într-o grupă europeană

Mirel Rădoi a plecat după 44 de meciuri de la Universitatea Craiova. Fostul căpitan al Stelei se afla la al doilea său mandat pe banca alb-albaștrilor. În SuperLiga, el a lăsat echipa pe locul 4, la 6 puncte de liderul Rapid. Oltenii sunt angrenați și în lupta pentru calificarea în primăvara Conference League, acolo unde, după 4 etape, au 4 puncte.

„E un moment dificil și pentru ei să gestioneze situația asta, dar li se va aduce antrenor. Sunt fotbaliști profesioniști. Trebuie să se adapteze imediat la cerințele celui care vine și asta e. Noi sperăm să fie un șoc pozitiv. Cel care vine trebuie să continue ce a făcut Mirel că a făcut lucruri destul de bune. Păcat de ultimele patru etape că s-au tot pierdut puncte.

A fost și mult ghinion. Jocul nu a displăcut. A fost și prestația de la Rapid Viena, a fost meciul cu Rapid, dar ghinion să nu luăm toate punctele. Am și avut mult ghinion. De mult n-am mai avut parcursul ăsta internațional. În campionat avem șanse. Aș fi vrut să meargă în continuare. Venea pauza de două săptămâni, putea să lucreze cu echipa, chiar dacă unii jucători erau plecați. Erau destui care să lucreze”, a adăugat președintele de imagine al Craiovei.

Cum a explicat Cârțu crizele de nervi ale lui Mirel Rădoi

De-a lungul acestui sezon, Mirel Rădoi a avut mai „Sunt niște frustrări. E măcinat de niște frustrări. Ce i s-a întâmplat în ultimul timp, mai ales meciurile de campionat. E lipsă de șansă, plus iritări care se observă la cei care au jucat fotbal. Te întâlnești cu oameni care cred că sunt mai deștepți, mai șmecheri, că tu nu te prinzi…

Eu când discutam cu el apropos de emoții îl întrebam: ‘Băi, Mirele, iei și tu ceva pe parcursul jocului? Iei ceva înainte? Trebuie să te ajuți’. Sunt meciurile cu atâta încărcătură. Deciziile arbitrilor, execuțiile jucătorilor tăi și ratări și ghinion. Eu la viața mea am luat roabe de xanax”, a conchis Cârțu.