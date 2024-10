Sfatul primit de Ana Birchall de la bunica sa, aflată pe patul de moarte. “M-a aşteptat special ca să-mi spună asta”

Ana Birchall, candidat intependent la preşedinţia României, este singurul român admis la cele mai bune facultăţi din lume, amintind între acestea Yale, Oxford, New York University. Din motive personale, amintite deja în emisiunea “Tatulici la FANAT1K”, ea a ales Yale University, iar învăţătura dobândită aici, la care se adaugă cea primită în familie, i-au călăuzit direcţia de urmat în viaţă.

“Yale Law School te învaţă să ai o minte strategică”

, chiar dacă a studiat şi a muncit o bună bucată de vreme departe de ţară şi familie, în SUA, a rămas fidelă principiilor sale de viaţă. Şi totuşi pregătirea universitară dobândită peste Ocean a adăugat plusvaloare carierei sale.

ADVERTISEMENT

“În 2020 eram deputat independent, fără nici afiliere politică. Trebuie să știi, apropo de ce te învață Yale Law School, printre altele. Te învaţă să ai o minte strategică.

Eu am foarte mulţi prieteni în actuala administraţie, aşa cum am avut şi în fosta administraţie, pentru că Yale are această capacitate de a te duce spre domeniul academic sau domeniul public.

ADVERTISEMENT

Şi, bineînţeles că pe mine, internaţional, oamenii ştiu că Ana este un om serios şi profesionist, iar când spune că face ceva, ea face. Iar eu de mică am fost crescută în acest spirit al valorilor şi princiilor pe care eu nu le voi trăda niciodată”, a spus Ana Birchall, în emisiunea “Tatulici la FANAT1K”.

“Eu, un copil de la ţară, am ajuns să fiu primul şi singurul român admis la cele mai bune facultăţi de drept din lume”

a mai dezvăluit că vorbele spuse de bunica sa pe patul de moarte sunt pentru ea ca un fir conducător în viaţă.

ADVERTISEMENT

“Bunica mea, înainte să închidă ochii, m-a aşteptat să vin şi mi-a spus, printre altele: ‘Mamă, toţi oamenii suunt trecători, dar nu toţi trecătorii sunt oameni. Eu te-am crescut pe tine să fii şi să rămâi om'”, a mai povestit Ana Birchall.

Această seriozitate a ajutat-o să devină ceea ce a devenit şi este acum. “Uitaţi că eu, un copil de la ţară, am ajuns să fiu primul şi singurul român admis la cele mai bune facultăţi de drept din lumea asta. Eu n-am fost admisă că mi-a plătit tăticul… Săracii, nici nu aveau bani.

ADVERTISEMENT

Eu am fost admisă că eram fiică de securist. Părinţii mei au fost doi oameni care au muncit din greu şi care au investit în educaţia copiilor lor. Am ajuns acolo pentru că am învăţat carte şi pentru că ai mei au înţeles pasiunea mea de a învăţa”, i-a spus Ana Birchall lui Mihai Tatulici.

Sfatul primit de Ana Birchall de la bunica sa, aflată pe patul de moarte. “M-a aşteptat special ca să-mi spună asta”