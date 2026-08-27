Sfatul primit de Sorana Cîrstea de la jucătoarea pe care Ilie Năstase a făcut-o să plângă pe teren: „Sfârșitul e aproape”

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E în ultimul an al carierei, dar mulți îi spun că ar fi bine să se răzgândească. Iată care este sfatul prețios primit de Sorana Cîrstea de la o adversară, care nu mai joacă din anul 2021. Sportiva o laudă pentru pasiunea pe care o pune în tenis.

Sorana Cîrstea, îndrumată de o rivală să nu se retragă din tenis

Moștenitoarea unei averi de milioane de euro are numai cuvinte de laudă pentru Sorana Cîrstea (36 ani). Jucătoarea de tenis din Târgoviște este apreciată de Jessica Pegula (28 ani), considerată drept cea mai bogată jucătoare din circuitul feminin de tenis. Americanca nu este singura care o vorbește de bine pe româncă.

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Sportiva într-un oraș spectaculos, și să se retragă din circuit la sfârșitul lui 2026. Cu toate acestea, sunt foarte multe colege o îndeamnă să se mai gândească la această decizie definitivă. Una dintre rivalele pe care le-a întâlnit pe teren de-a lungul timpului o sfătuiește să nu renunțe.

Fostul număr 4 mondial, Johanna Konta (35 ani), cu care românca s-a duelat în Fed Cup în 2017, consideră că fosta iubită a lui Alexandru Țiriac ar trebui să-și continue cariera. A făcut această declarație pentru că frumoasa șatenă are o condiție fizică extraordinară în prezent. În plus, a atins cea mai înaltă poziție din clasamentul WTA perioada aceasta, și anume locul 17.

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„Când ajungi în fazele finale ale carierei, există o anumită libertate care vine atunci când conștientizezi că sfârșitul e aproape. Dacă asta funcționează și începi să ai rezultate mari, poate fi ușor să fii prins de moment și să vrei să îl prelungești”, a spus rivala Soranei Cîrstea, pentru .

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”Ar putea să joace pentru tot restul vieții”

„Dacă e sănătoasă, dacă vrea să continue să înainteze pe acest val de succes pe care a reușit să îl producă în acest sezon, de ce nu? Eu o susțin. Niciodată nu va fi genul de jucătoare care se retrage pentru că nu îi place să joace, pentru că s-a săturat. Cred că, dacă ar putea să joace pentru tot restul vieții, probabil că ar face-o.

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Cred că decizia va fi făcută în jurul intensității dorinței sale de a-și începe noul capitol în viață”, a completat fosta jucătoare de tenis britanică, mai arată sursa citată. În altă ordine de idei, Sorana Cîrstea a luat o cu doar o săptămână înainte de ultima prezență la US Open.

Pe de altă parte, Johanna Konta a cucerit de-a lungul carierei sale 4 titluri WTA. S-a impus la Stanford, Miami, Sydney și Nottingham. De asemenea, a jucat alte cinci finale de turneu WTA, una dintre acestea fiind la Roma. Sportiva s-a retras din circuitul competițional la doar 30 de ani. Vârsta i-ar mai fi permis să mai evolueze la nivel înalt.

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Tenismena pe care Ilie Năstase a făcut-o să plângă

Numele fostei jucătoare de tenis Johanna Konta este legat atât de Sorana Cîrstea, cât și de Ilie Năstase. Fostul sportiv este cel care a făcut-o să plângă în timp ce se duela cu jucătoarea din Târgoviște. Incidentul a avut loc în urmă cu 9 ani, când fostul mare jucător de tenis și-a ieșit din dinți și a început să înjure.

Ieșirea necontrolată s-a produs în timpul partidei din Cupa Federațiilor dintre echipa României și cea a Marii Britanii. La acea vreme fostul sportiv era căpitan, dar a fost scos din tribune când tensiunea a atins cote alarmante. Johanna Konta a fost extrem de afectată de tirada de jigniri, dar tot a învins-o pe Sorana Cîrstea.