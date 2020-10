Sfatul zilei de marți, 20 octombrie 2020. Leii tind să fie irascibili

Sfatul zilei pentru marți, 20 octombrie 2020, aduce schimbări majore pentru toate zodiile. În timp ce unii nativi țintesc către ascensiunea în carieră, alții vor să se axeze mai mult pe relația de cuplu.

Se anunță o zi benefică planurilor de viitor, iar, pe plan sentimental, zodiile vor simți nevoia de comunicare și vor încerca să acorde mai multă importanță partenerei sau partenerului.

Previziunile complete sunt scrise în rândurile de mai jos. FANATIK vine, așa cum v-a obișnuit, cu întâmplările detaliate pentru toți cei 12 nativi ai horoscopului european.

Sfatul zilei de marți, 20 octombrie 2020, pentru fiecare zodie în parte

Berbec

A doua zi zi a săptămânii vine pentru nativii din Berbec cu noi provocări in plan profesional. Vei avea șansa sa fii promovat la locul de muncă sau chiar vei fi contactat de către cineva care își dorește să înceapă un nou proiect profesional și are nevoie de experți in domeniu, așa cum ești tu. Nu ezita, se anunța a fi un proiect de succes.

Taur

Nu te poți concentra pe responsabilitățile de la serviciu și îți fuge gândul in diverse părți. Nu este o zi benefică pentru a lua decizii, deoarece riști sa fii impulsiv și sa nu iei in calcul niște riscuri. Cel mai bine este să petreci puțin timp singur pentru a-ți pune gândurile in ordine.

Gemeni

Este entuziasmat pentru că se anunță schimbări majore in viața ta. Fie că este vorba de un nou job, fie că vrei să îți cumperi o altă locuința, se anunță o perioadă excelentă pentru noi începuturi pentru nativii din Gemeni.

Rac

Astăzi aștepți toată ziua un apel important. Fie că este vorba despre o propunere pe care le-ai făcut-o șefilor, fie că are in vedere o veste din partea partenerilor de afaceri, nu îți poți găsi locul și ești foarte agitat. Spre finalul serii, vei primi apelul mult așteptat, însă veștile nu sunt așa cum te-ai fi așteptat.

Leu

Astăzi riști să spui cuvinte grele la nervi și să rănești partenerul/partenera de cuplu. Încearcă să acorzi mai multă atenție sentimentelor celor din jur și să renunți la orgoliu pentru că este posibil să pierzi persoane importante din viața ta din cauza vorbelor spuse din impulsivitate.

Fecioară

Este o perioadă perfectă pe plan profesional pentru nativii din zodia Fecioară, care simt din plin roadele muncii lor. Ai de gând să începi o afacere sau un proiect profesional mai complex, iar cineva apropiat pare că dorește să te ajute cu niște sfaturi utile și poate și cu niște resurse materiale.

Balanță

Balanțele sunt nehotărâte in ceea ce privește siguranța din relația de cuplu. Ai senzația că persoana de lângă tine nu te sprijină suficient de mult in proiectele profesionale și simți că sunt lucruri ce ar trebui discutate. Încearcă să vorbești cu partenerul/partenera și să ajungeți la un consens.

Scorpion

Ziua de marți este ziua noilor începuturi pentru nativii din Scorpion. Astăzi ești pus pe fapte mari și încerci să faci o lista cu planurile tale profesionale de viitor. Nimic nu pare să îți stea in cale și ai toate atuurile să reușești.

Săgetător

Deși săptămâna trecută a fost una plină pentru tine, nimic nu te oprește să te dedici in întregime muncii și săptămâna aceasta. Încearcă totuși să nu te suprasoliciți pentru că riști să te alegi cu o durere groaznică de cap la finalul zilei.

Capricorn

Îți începi dimineața cu o propunere din partea partenerului/partenerei de cuplu. Se pare că a trecut ceva timp de când nu ați mai fost într-o vacanță în doi, așa că este timpul să vă faceți bagajele și să vă retrageți câteva zile în natură, departe de aglomerația de acasă.

Vărsător

Încă de la primele ore ale dimineții, discuțiile cu persoana de cuplu par să te pună pe gânduri. Aveți in vedere noi soluții care vă pot aduce mari câștiguri financiare, însă vă lipsește curajul să vă puneți ideile in aplicare. Nu ar trebui să vă temeți, aveți toate atuurile necesare să vă atingeți scopul.

Pești

Nativii din zodia Pești se bucură de reușite pe toate planurile. Se anunță o schimbare majoră, care va da startul unei noi etape de glorie in viața lor. Cu puțină răbdare, rezultatele muncii lor nu vor întârzia să apară, iar, in plan sentimental, sunt pregătiți să își întemeieze o familie.