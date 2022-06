Sfaturi pentru elevii care susțin proba la limba română, la Evaluarea Națională 2022. Ce trebuie să faci ca să nu greșești. „Este o materie pe care nu poți să o fentezi”

FANATIK îți oferă cele mai bune sfaturi înaintea probei de limba română de la Evaluarea Națională 2022. Elevi sau părinți, indiferent de felul în care sunteți implicați în acest examen există câteva detalii care pot face diferența atunci când vor fi afișate rezultatele.

Ce trebuie să faci ca să nu greșești la limba română, la Evaluarea Națională 2022

Un lucru este cât se poate de clar și elevii nu trebuie să se abată de la așa ceva. Odihna este foarte importantă înaintea unui asemenea examen, cel mai important de până acum pentru copii. Un profesor cu rezultate excelente la a explicat și de ce elevii n-au nevoie de nopți pierdute studiind înaintea testării.

„Să știți că rămân cam aceleași sfaturi pentru că modelul nu s-a schimbat foarte mult. Există mici modificări, dar nu ceva substanțial. În primul și în primul rând, repet, copiii trebuie să se odihnească înainte de examen.

Știu că mai este foarte puțin, dar au nevoie de foarte multă odihnă. Nu trebuie să învețe non stop mai ales acum pe final de an pentru că eu consider că cei care au fost merituoși au învățat pe întreg parcursul anului școlar, nu numai acum spre final”, a explicat, pentru FANATIK, .

La ce trebuie să fie atenți elevii în timpul examenului

Cadrele didactice spun că examenul nu este o sperietoare. Există un grad de complexitate, dar elevii care au studiat în cei 4 ani de gimnaziu nu trebuie să-și facă prea multe emoții.

Toată lumea trebuie să fie atentă la exercițiul 5, partea A. De obicei, în acest moment al testării, elevii au tendința de a lua totul mai ușor. Este nevoie de o recitire a enunțului pentru că, într-adevăr, graba poate strica treaba.

„Pe de altă parte vreau să-i fac din nou atenți în ceea ce privește dificultățile examenului, din punctul meu de vedere și având în vedere ceea ce s-a anunțat, nu vor exista foarte multe sau examenul nu va avea un grad mare de complexitate. Prin urmare trebuie să fie atenți la grile, trebuie să fie atenți la exercițiul 5, să nu-l rezolve din amintiri și să citească întodeauna exercițiul încă o dată, la exercițiul 5 de la prima parte, partea A.

În ceea ce privește gramatica lucrurile s-au simplificat foarte mult, nu cred că mai poate pune probleme unui elev care a studiat pe parcursul anului partea de gramatică. Pentru cel de-al doilea subiect, subiectul de compunere sau sinteză în cazul în care vor avea un rezumat trebuie să încerce să dea tot ce au mai bun”, a mai punctat Florentina Sultana.

Evaluarea Națională, examen pentru toată lumea

Profesorii spun că în proba de limba română de la Evaluarea Națională chiar și care nu au rupt gura târgului pot lua o notă frumoasă.

„Toată lumea are șanse foarte mari pentru că examenul este destul de simplu. Diferențele dintre elevii foarte slabi și foarte buni nu prea mai pot să existe în cazul acestui examen. Cumva nu avem treapta de mijloc.

Elevi foarte slabi pot obține rezultate foarte mari. Acel nivel de 8 – 9 nu prea mai putem să-l avem. Avem fie rezultate foarte bine, fie fix acesta de 8 – 9, un nivel care aparține din păcate elevilor mai slăbuți”, a continuat cadrul didactic.

Ce exercițiu poate să facă diferența

Cu toate acestea, există câteva detalii care pot să facă diferența între un elev care a studiat în toți anii și unul care a încercat să recupereze din mers.

„Limba română este o materie pe care nu poți să o fentezi, nu o poți fenta acum la acest examen. De exemplu, cei care n-au învățat foarte mult pe parcursul anului școlar pot obține rezultate foarte bune, să spunem, la partea de gramatică, una care valorează undeva la 32 de puncte. Dar ce se întâmplă cu celelalte două părți?

Pentru că prima parte a examenului se bazează în primul rând pe înțelegerea unui text. Să spunem că acele grile sunt destul de ușoare dacă suntem atenți și le pot rezolva și cei mai slăbuți dintre elevi, evident, în cazul în care nu vorbim despre un analfabetism funcțional, ele pot fi rezolvate. Pe când exercițiile începând de la 6, 7, 8, 9, acestea sunt exerciții care necesită lectură.

De exemplu exercițiul 9, un elev care nu are lecturi pe parcursul celor 4 ani de gimnaziu nu-l poate rezolva. Și chiar și dacă le rezolvă pe celelalte, adică 6, 7, 8 se observă în formularea acestuia anumite carențe. La fel și pentru subiectul al doilea. Un elev care nu știe să sintetizeze informațiile, care nu poate să creeze o compunere urmând anumiți pași, evident, sau care nu poate caracteriza un personaj se simte imediat”, a mai zis Florentina Sultana.

Programa la limba română

Potrivit programei Ministerul Educației, variantele de subiecte pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a din evaluează competențele, conţinuturile și aspectele normative ortoepice, ortografice, morfologice şi de punctuaţie.

Competențele generale urmărite prin examen se referă la receptarea și redactarea textului scris de diverse tipuri, precum și utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Calendar Evaluare Națională 2022

Elevii claselor a VIII-a susțin în perioada 14-17 iunie 2022 examenul de Evaluare Națională. Rezultatele de la Evaluare Națională vor fi afișate pe 23 iunie.

30 mai – 3 iunie 2022: Înscrierea la Evaluare Națională 2022

3 iunie 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

14 iunie 2022 Limba și literatura română – probă scrisă

16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă

17 iunie 2022 Limba și literatura maternă – probă scrisă

Afișarea rezultatelor la Evaluare Națională 2022

23 iunie 2022 (până la ora 14,00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

23 iunie 2022 (ora 16:00 – ora 19:00): Depunerea contestațiilor

24 iunie 2022 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor

24 iunie – 29 iunie 2022: Soluționarea contestațiilor

30 iunie 2022: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Vă readucem aminte că elevii care susțin anul acesta examenul de Evaluare Națională 2022 urmează să dea două teste scrise. Prima probă este la limba și literatura română, programată pe 14 iunie 2022.

A doua probă este la matematică, programată după două zile. În cazul elevilor care studiază la o școală cu predare în altă limbă, se va organiza și proba la limba maternă, programată pentru 17 iunie