Sfaturi pentru Gigi Becali după ultimul transfer făcut la FCSB: ”Nu e bine să-l transformi în stoper”

Fostul antrenor al echipei FCSB, Bogdan Andone, l-a sfătuit pe Gigi Becali să nu-l transforme în stoper pe fundașul stânga Risto Radunovic, care va fi adus în iarnă de la Astra Giurgiu, deoarece nu are calitățile necesare.

Muntenegreanul este primul transfer realizat de FCSB în perioada de iarnă, cele două cluburi ajungând la o înțelegere pentru mutarea jucătorului la gruparea ”roș-albastră”.

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Radunovic a fost deja în baza de la Berceni pentru o şedinţă foto, imagini care vor fi folosite atunci când va fi anunţat oficial transferul fotbalistului de 28 de ani de la Astra Giurgiu.

Un fost antrenor la FCSB îi dă sfaturi lui Gigi Becali după transferul lui Radunovic

Fostul tehnician al celor de la FCSB, Bogdan Andone, i-a făcut o caracterizare lui Risto Radunovic, pe care l-a avut sub comanda sa la Astra Giurgiu, și l-a sfătuit pe finanțatorul Gigi Becali să nu-l transforme în fundaș central, pentru că se simte mult mai bine în banda stângă.

”Am avut și eu ideea să-l joc în centru, plănuiam să joc într-un meci cu trei fundași, cu Risto ca stoper stânga. Am discutat cu el, mi-a spus că nu a mai jucat niciodată pe postul acela și că nu crede că se va descurca. Nici nu are un joc de cap care să-l recomande ca fundaș central, eu mă gândisem să am un avantaj pentru faza de construcție”, a declarat Andone.

”Și nici nu cred că e bine să-l transformi în stoper, pentru că el este un ‘lateral’ capabil să facă oricând toată banda, să te ajute și în atac. Dacă-l blochezi ca apărător central nu mai beneficiezi de toate calitățile lui”, a mai spus antrenorul pentru gsp.ro.

”Radunovic e mai echilibrat decât Panțîru”

”Multe dintre golurile pe care le-au marcat Alibec și Budescu au apărut și datorită contribuției lui Radunovic, el a împins mereu jocul pe partea stângă. Dincolo de calitățile fizice și tehnice, e un tip pe care te poți baza, joacă mereu până la capăt, luptă până în ultima secundă”, a afirmat tehnicianul.

”Forța e calitatea de bază, e un jucător foarte puternic, e un luptător care nu renunță niciodată. Cu atitudinea aceasta a lui îi influențează și pe ceilalți, le transmite motivația, agresivitatea. Eu l-am simpatizat enorm. E un tip implicat mereu, disponibil”, a continuat Bogdan Andone.

”Nu ar fi corect să-l analizez pe Panțîru, fiindcă nu l-am antrenat niciodată… Sunt diferiți, da. Mi se pare că Panțîru e un fundaș stânga mai bun pentru atac, se simte mai bine cu mingea la picior decât în momentele în care trebuie să se apere, e mai degrabă un mijlocaș stânga.

Radunovic e mai echilibrat, simte mai bine momentele în care e bine să urce, nu riscă. Contează sigur și experiența, e internațional muntenegrean, are un istoric care-l ajută să simtă mai bine jocul. La Astra era unul dintre cei trei căpitani, erau el, Budescu și Alibec”, a încheiat Andone.