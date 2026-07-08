Sferturile de finală de la CM 2026. Cine sunt echipele cu cele mai mari șanse să joace finala și să câștige marele trofeu

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CM 2026 s-a jucat în proporție de 90%, după cele 72 de meciuri din grupe și cele 24 din 16-imi și optimi. care se vor desfășura pe perioada a patru zile. Vezi cine sunt echipele cu cele mai mari șanse să se lupte pentru trofeu în finală.

Sferturile CM 2026

Odată cu ultimul penalty de departajare din Elveția – Columbia, a fost definitivat tabloul sferturilor de finală de la Cupa Mondială. Interesant, doar 4 dintre sfert-finalistele de la CM ’22 se regăsesc și în 2026 în această fază a competiției – Argentina, Franța, Maroc și Anglia. Croația, Brazilia, Olanda și Portugalia (calificate în sferturi în 2022), au fost înlocuite în 2026 de Elveția, Norvegia, Spania și Belgia.

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Franța – Maroc; Joi, 9 Iulie, ora 23:00

Un meci între marea favorită a competiției și echipa creditată cu cele mai mici șanse la titlu. Totuși, calificați pentru a doua oară consecutiv în semifinalele CM, marocanii nu sunt nici pe departe o victimă sigură, ci mai degrabă o trupă cu valoare internațională confirmată. Dincolo de încleștarea pur fotbalistică, africanii vin și cu ambiția celor 6 fotbaliști născuți în Franța – Issa Diop, Redouane Halhal, Ayyoub Bouaddi, Samir El Mourabet, Gessime Yassine, Neil El Aynaoui.

Ca o curiozitate, la CM ’26 s-au prezentat nu mai puțin de 99 de fotbaliști născuți în Franța, doar 23 dintre ei jucând însă pentru naționala cocoșului galic. Restul de 76 întregesc loturile altor țări, cu preponderență africane – Algeria 13, Haiti 12, RD Congo 11, Senegal 10, Coasta de Fildeș 8, Tunisia 7, Maroc 6, Ghana 3, Capul Verde 3, Egipt, Qatar și Spania câte 1. De partea cealaltă, francezii sunt conștienți de valoarea fotbalistică incrdibila pe care o au, iar la nivel individual Mbappe pare hotărât să nu lase să îi scape titlul de golgeter al competiției.

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Spania – Belgia; Vineri, 10 iulie, ora 22:00

Spania, a doua favorită (la egalitate cu Argentina), vrea să confirme valoarea unei noi generații fotbalistice. Deși pare favorită clară în fața Belgiei, duelul din iarbă va fi, cel mai probabil, mult mai strâns decât lasă să se înțeleagă calculul hârtiei.

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Rudi Garcia a găsit cu SUA formula câștigătoare pentru o națională reinventată chiar în timpul competiției. Vedetele De Bruyne, Doku și Lukaku au fost lăsate pe bancă, De Ketelaere în rol de vârf fals (din care a marcat de două ori) fiind piesa centrală din atacul belgienilor. La spanioli, Oyarzabal este cel mai eficient jucător ofensiv, în timp ce Yamal își caută încă forma de competiție. Dar atu-ul Spaniei rămâne, ca de fiecare dată, jocul colectiv.

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Norvegia – Anglia; Duminică, 12 iulie, ora 00:00

Oricât ai vrea să privești altfel partida, e imposibil să nu vezi duelul Halland – Kane. Cu 7 și respectiv 6 goluri marcate, ambii au fost decisivi pentru echipele lor, ambii și-au asumat rolul de lider și de locomotivă în teren.

E poate cel mai echilibrat duel al sferturilor, acolo unde Norvegia a ajuns surprinzător, eliminând fără drept de apel Brazilia. Iar statistica posesiei nordicilor în meciul cu trupa lui Ancelotti ar trebui să îi dea de gândit lui Tuchel. Norvegia a învățat să țină mingea, are super golgeter, iar vikingii din tribune vor să tragă la rame cât mai mult vara asta.

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Argentina – Elveția; Duminică, 12 iulie, ora 04:00

O confruntare dezechilibrată în teorie. Messi, Messi, . Spre satisfacția FIFA și bucuria sposnsorilor, vedeta livrează; se bate pentru titlul de golgeter și își împinge echipa spre titlu. Dar Argentina s-a clătinat cu Capul Verde și a simți glonțul pe lângă ureche cu Egipt.

Goliat nu pare deloc invincibil și David simte asta. Elveția vrea să intre definitiv în istorie cu prima calificare în semifinale și crede în șansa ei. Mai ales că energiile fotbalului vor fi de partea elvețienilor, pentru că Argentina a atras suficiente antipatii când Messi a fost iertat de eliminare, sau când arbitrii au oferit românescul 5% în thriller-ul cu faraonii din optimi.