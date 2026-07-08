Sferturile și semifinalele CM 2026 LIVE BLOG. Program complet, rezultate, tabloul până în finală, statistici OPTA în timp real

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După cele 72 de meciuri din grupe și cele 24 din 16-imi și optimi, 90% din CM 2026 s-a jucat, dar urmează meciuri din ce în ce mai tari, începând cu sferturile Mondialului. Pe parcursul a doar 4 zile, se vor disputa toate cele 4 partide din această fază.

Programul complet al sferturilor CM 2026

Sferturile CM 2026 debutează pe 9 iulie 2026, de la ora 23:00, cu meciul dintre Franța și Maroc. Ultimul joc din această etapă, Argentina – Elveția, se va disputa pe 12 iulie, începând cu ora 04:00 în România.

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Franța – Maroc

Meciul de deschidere al sferturilor de finală aduce o reeditare de foc a semifinalei din 2022. Naționala Franței s-a calificat după o victorie strânsă cu Paraguay (1-0, gol Kylian Mbappe din penalty). De cealaltă parte, Marocul continuă să scrie istorie, devenind prima selecționată africană care ajunge în sferturi la două ediții consecutive de Campionat Mondial, după un succes răsunător în fața Canadei, scor 3-0. Meciul va avea loc la Boston, pe 9 iulie, de la ora 23:00.

Spania – Belgia

Spania și-a asigurat biletele pentru sferturi după ce a câștigat derby-ul iberic în fața Portugaliei. Un meci care părea că merge spre 0-0 și prelungiri a fost decis de Merino în minutul 90+1. De partea cealaltă, SUA nu a profitat de faptul că FIFA l-a iertat pe Balogun de suspendare și a pierdut fără drept de apel în fața Belgiei. Europenii au câștigat ambele reprize pentru un scor final de 4-1. Partida Spania – Belgia se va juca în Los Angeles, pe 10 iulie, de la ora 22:00.

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Norvegia – Anglia

Pe Hard Rock Stadium din Miami, pe 11 iulie, ora 23:00, se anunță un duel spectaculos. Norvegia este marea surpriză a acestei faze, după ce a eliminat selecționata Braziliei cu 2-1, propulsată de Erling Haaland, ajuns la 7 goluri la acest Mondial. De partea cealaltă, Anglia e condusă de Harry Kane, cu 6 reușite până acum. Englezii au trecut dramatic de Mexic, cu 3-2, deși a evoluat o mare parte din repriza secundă în doar 10 oameni.

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Argentina – Elveția

Ultimul bilet pentru semifinale se va decide pe GEHA Field at Arrowhead Stadium din Kansas City, pe 12 iulie, începând cu ora 04:00. Africanii au avut 2-0 și un gol anulat cu VAR pentru un fault în preajma propriului careu. Și totuși, sud-americanii au întors pe final. În meciul dintre Elveția și Columbia, tabela a rămas intactă 120 de minute, iar meciul a mers până la loviturile de departajare, unde naționala lui Murat Yakin a reușit să se impună.

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Cine transmite la TV sferturile și semifinalele de la CM 2026, unde poți vedea meciurile

Toate meciurile din fazele eliminatorii ale CM 2026 sunt transmise la TV în România de Grupul Antena, prin intermediul canalului Antena 1. Totodată, partidele de la Mondialul nord-american se pot urmări și online, pe AntenaPLAY, care difuzează toate jocurile în format live stream, dar și înregistrate.

Clasamentul golgheterilor după optimile de finală

Lupta pentru Gheata de Aur de la CM 2026 este extrem de încinsă. Până acum, starurile nu au dezamăgit. Mbappe, Haaland, Kane, Messi și-au confirmat valoarea și au punctat pe bandă rulantă. Clasamentul golgheterilor după optimi îl are pe decarul argentinian în frunte, cu 8 reușite. În urma lui, Haaland și Mbappe au câte 7, iar Harry Kane și a marcat deja 6 goluri.

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Cum arată programul semifinalelor

Odată cu ultimul sfert de finală încheiat, vom ști careul de ași de la CM 2026. Iar pe 14 și 15 iulie se vor stabili și meciurile din finale.

Semifinala 1 (14 iulie, ora 22:00): câștigătoarea din Franța – Maroc vs. câștigătoarea din Spania – Belgia

câștigătoarea din Franța – Maroc vs. câștigătoarea din Spania – Belgia Semifinala 2 (15 iulie, ora 22:00): câștigătoarea din Norvegia – Anglia vs. câștigătoarea din Argentina – Elveția

Rezultate optimi. Cum s-au calificat cele 8 echipe în sferturi

Optimile de finală de la Mondialul din SUA, Mexic și Canada au adus meciuri memorabile, favorite calificate, dar și surprize.

Franța – Paraguay 1-0: Calificare pragmatică obținută prin golul de la punctul cu var al lui Mbappé, la capătul unui meci în care sud-americanii s-au remarcat prin agresivitate dusă la limită.

Calificare pragmatică obținută prin golul de la punctul cu var al lui Mbappé, la capătul unui meci în care sud-americanii s-au remarcat prin agresivitate dusă la limită. Maroc – Canada 3-0: După o primă repriză în care canadienii au condus jocul și au fost aproape să deschidă scorul, africanii au preluat inițiativa și au marcat de trei ori în a doua jumătate.

După o primă repriză în care canadienii au condus jocul și au fost aproape să deschidă scorul, africanii au preluat inițiativa și au marcat de trei ori în a doua jumătate. Norvegia – Brazilia 2-1: Surpriza optimilor! Haaland a marcat de două ori și a trimis Brazilia acasă. Golul lui Neymar din penalty a venit prea târziu ca să mai schimbe deznodământul.

Surpriza optimilor! Haaland a marcat de două ori și a trimis Brazilia acasă. Golul lui Neymar din penalty a venit prea târziu ca să mai schimbe deznodământul. Anglia – Mexic 3-2: Calificare eroică a englezilor, obținută în zece oameni în fața uneia dintre țările gazdă.

Calificare eroică a englezilor, obținută în zece oameni în fața uneia dintre țările gazdă. Portugalia – Spania 0-1: Merino a devenit erou național după golul marcat în minutul 90+1.

Merino a devenit erou național după golul marcat în minutul 90+1. SUA – Belgia 1-4: Nici FIFA n-a mai putut să salveze Statele Unite. Belgienii au făcut instrucție.

Nici FIFA n-a mai putut să salveze Statele Unite. Belgienii au făcut instrucție. Argentina – Egipt 3-2: Thrillerul optimilor! Argentina a produs o revenire mai spectaculoasă decât cea reușită de Belgia în șaisprezecimi contra Senegalului.

Thrillerul optimilor! Argentina a produs o revenire mai spectaculoasă decât cea reușită de Belgia în șaisprezecimi contra Senegalului. Elveția – Columbia 0-0 (4-3): Tabela a fost înghețată timp de 120 de minute, însă elvețienii au avut mai mult sânge rece la loviturile de departajare.

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