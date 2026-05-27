Shakira, aprecieri la adresa fostului iubit. Ce a spus despre relația cu Gerard Pique, la 4 ani de la despărțire

La 4 ani de la despărțirea de fostul iubit, Shakira a făcut o afirmație care a uimit. Frumoasa cântăreață a transmis că are o serie de aprecieri la adresa fostului fotbalist cu care a format un cuplu vreme de 12 ani. Ei sunt părinții a doi băieți.

Cum l-a lăudat Shakira pe fostul partener, Gerard Pique

Are o carieră de succes și este pe cele mai înalte culmi în domeniul muzical. , Shakira (49 ani) concentrându-se în prezent pe ceea ce iubește cel mai mult. E dedicată complet muzicii, lăsând în plan secund relațiile de dragoste.

Legăturile amoroase nu sunt în centrul atenției pentru artistă, dar asta nu o împiedică să vorbească despre foștii parteneri de viață. Foarte multă lume vrea să știe cum se înțelege, de fapt, cu tatăl copiilor săi. Cântăreața a depășit momentele tensionate în care se certa cu Gerard Pique (39 ani), mai ales legat de custodia celor mici.

A ajuns chiar să aibă cuvinte de laudă la adresa fostului sportiv. A ținut să-i mulțumească fostului fotbalist pentru timpul pe care l-au petrecut ca și familie. Mai mult decât atât, vedeta de origine columbiană este recunoscătoare pentru faptul că datorită acestuia a devenit mamă. E mândră de băieții săi, Milan și Sasha.

„Voi păstra mereu în inima mea recunoștința față de tatăl copiilor mei și pentru că m-a făcut mama care sunt”, a spus Shakira, într-un interviu acordat ziarului britanic . Totodată, cântăreața a mai subliniat că nu se aștepta să se despartă de Gerard Pique cu care se vedea având o familie pentru totdeauna.

Din păcate, lucrurile nu au mers tocmai bine între cei doi parteneri de viață. Fostul fotbalist a călcat strâmb, artista precizând că separarea din 2022 a fost una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. În schimb, evenimentul nefericit a făcut-o să fie mai puternică și să vadă întreaga existență dintr-o altă perspectivă.

Shakira: ”Sunt îndrăgostită”

Shakira este discretă în planul sentimental, deși a fost cuplată cu mai mulți bărbați. În ultima perioadă s-a vehiculat că este apropiată de unul dintre actorii care joacă în celebrul serial Emily in Paris. Concret, este vorba de Lucien Laviscount, care este mai mic cu 15 ani decât îndrăgita cântăreață de muzică ușoară.

Au fost observați împreună în repetate rânduri, dar niciunul nu a confirmat povestea de dragoste. Pe de altă parte, vedeta susține că toată atenția îi este îndreptată asupra creșterii și educării celor doi băieți. În plus, își face programul în funcție de rutina acestora, preferând să le fie aproape cât mai mult timp posibil.

„Sunt îndrăgostită de munca mea mai mult ca niciodată”, a mai spus Shakira, mai arată sursa citată anterior. Totodată, fosta iubită a lui Gerard Pique a adăugat că se bucură din plin de această nouă etapă a independenței sale personale. , după ce a câștigat procesul cu Fiscul din Spania.