”Shakira e regina absolută!”. Fotbalistul Generației de Aur, categoric după ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial 2026

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Cu o oră și jumătate înainte de primul fluier de la Campionatul Mondial 2026, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico a început ceremonia de deschidere. Punctul culminant a fost apariția Shakirei, care a încins publicul.

Shakira a impresionat la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial 2026

Celebra cântăreață columbiană pe piesa ”Dai Dai”, imnul oficial al turneului final. Prestația artistei a fost apreciată și de fostul atacant al echipei naționale a României, Florin Răducioiu (56 de ani).

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”Este a patra oară când participă la Campionatul Mondial. Este regina absolută a Campionatului Mondial. Dar melodia Giana Nannini, ‘Notti magiche’ (n.r. – imnul Campionatului Mondial din 1990) rămâne punctul de referință al Campionatului Mondial”, a declarat Florin Răducioiu, la .

Imnul oficial al Campionatului Mondial 2026, interpretat de Shakira și de artistul Burna Boy, . Peste 14 milioane de persoane au apreciat videoclipul lansat oficial pe 24 mai.

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Mexic și Africa de Sud deschid show-ul la Campionatul Mondial 2026

Primul meci de la Campionatul Mondial 2026 , în Grupa A. Partida se joacă pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexic, de la ora 22:00.

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Interesul a fost maxim pentru jocul de deschidere, cel mai ieftin bilet cu 24 de ore înaintea duelului fiind de peste 2.800 de dolari. Apoi, începând cu ora 05:00, tot în Grupa A, reprezentativele Coreei de Sud și Cehiei se vor înfrunta într-o întâlnire programată la Guadalajara.