”Shakira e regina absolută!”. Fotbalistul Generației de Aur, categoric după ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial 2026

Cu o oră și jumătate înainte de primul fluier de la Campionatul Mondial 2026, pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico a început ceremonia de deschidere. Punctul culminant a fost apariția Shakirei, care a încins publicul.
Celebra cântăreață columbiană Shakira a făcut show total pe piesa ”Dai Dai”, imnul oficial al turneului final. Prestația artistei a fost apreciată și de fostul atacant al echipei naționale a României, Florin Răducioiu (56 de ani).
”Este a patra oară când participă la Campionatul Mondial. Este regina absolută a Campionatului Mondial. Dar melodia Giana Nannini, ‘Notti magiche’ (n.r. – imnul Campionatului Mondial din 1990) rămâne punctul de referință al Campionatului Mondial”, a declarat Florin Răducioiu, la Antena 1.
Imnul oficial al Campionatului Mondial 2026, interpretat de Shakira și de artistul Burna Boy, a prins foarte bine la public. Peste 14 milioane de persoane au apreciat videoclipul lansat oficial pe 24 mai.
Primul meci de la Campionatul Mondial 2026 va aduce față în față echipele Mexicului și Africii de Sud, în Grupa A. Partida se joacă pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexic, de la ora 22:00.
Interesul a fost maxim pentru jocul de deschidere, cel mai ieftin bilet cu 24 de ore înaintea duelului fiind de peste 2.800 de dolari. Apoi, începând cu ora 05:00, tot în Grupa A, reprezentativele Coreei de Sud și Cehiei se vor înfrunta într-o întâlnire programată la Guadalajara.