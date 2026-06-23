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Shakira, în extaz după ce l-a văzut pe Messi devenind cel mai bun marcator din istoria Mondialului: „Atât de mândră de tine”

Shakira a transmis un mesaj special după ce Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Mondialului: „Atât de mândră de tine și de tot ce ai realizat”
Gabriel-Alexandru Ioniță
23.06.2026 | 08:03
Shakira in extaz dupa ce la vazut pe Messi devenind cel mai bun marcator din istoria Mondialului Atat de mandra de tine
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Shakira, în extaz după ce l-a văzut pe Messi devenind cel mai bun marcator din istoria Mondialului. Foto: Hepta
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Shakira (49 de ani) a fost pe stadion la meciul la care Lionel Messi (38 de ani) a devenit cel mai bun marcator din istoria Mondialului. Luni seară pe fusul orar al României, la Dallas, Argentina a învins Austria cu scorul de 2-0 în etapa a doua a grupei J, iar ambele goluri ale sud-americanilor au fost marcate de starul de la Inter Miami, în minutele 38, respectiv 90+5.

Ce a transmis Shakira după ce Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Mondialului

De asemenea, Messi a ratat și un penalty în această partidă, în minutul 9. Fostul fotbalist de la FC Barcelona și PSG semnase și un hattrick în primul meci de la acest turneu final, contra Algeriei, iar la acel moment în egalase pe germanul Miroslav Klose în topul celor mai buni marcatori din istoria Campionatului Mondial, fiecare având atunci câte 16 reușite.

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Acum, după golurile cu Austria, în mod evident, vedeta naționalei Argentinei a ajuns la 18 goluri, devenind deci lider solitar în acest clasament. La finalul partidei, Shakira, cea care a fost prezentă pe stadionul din Dallas, a dorit să transmită un mesaj special pentru a marca acest moment istoric pentru fotbalul mondial.

„Atât de mândră de tine, Leo, şi de tot ce ai realizat pentru familia ta, pentru ţara ta şi pentru întreaga comunitate latino. Dăruirea ta este o inspiraţie pentru atât de multă lume. Continuă să străluceşti”, a scris Shakira pe Instagram după meciul Argentina – Austria 2-0.

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Mesaj Shakira Messi Campionatul Mondial
Mesajul postat de Shakira pe Instagram

 

Ce a spus Lionel Messi după Argentina – Austria 2-0

Printre altele, fotbalistul de la Inter Miami a scos în evidență în mod special faptul că, în ciuda vârstei sale destul de înaintate, continuă să simtă plăcerea de a juca fotbal la cel mai înalt nivel, iar aceasta ar putea fi în principal explicația pentru evoluțiile sale excelente de până acum de la acest Campionat Mondial: „Ne-am pregătit la fel de bine pentru acest meci, așa cum o facem mereu. A fost ceva special, ne-am obișnuit. Mă bucur de fotbal, mă bucur să fiu pe teren. Din fericire, am putut trece peste acel penalty, am preluat conducerea și am obținut cele trei puncte, ceea ce era cel mai important. Nu m-am gândit la record, doar la a câștiga partida.

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Mă simt extrem de norocos cu modul în care s-au așezat lucrurile. Sunt foarte recunoscător să pot spune că am realizat totul în fotbal, încă se simte de necrezut. Toate meciurile de la acest Campionat Mondial sunt extrem de competitive, la o viteză mare, intense. Mă bucur însă mult de acest moment”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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