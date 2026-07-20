Shakira, mesaj special pentru Leo Messi după ce Argentina a pierdut Cupa Mondială 2026. Ce a transmis faimoasa cântăreață

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Argentina a pierdut Cupa Mondială 2026 în favoarea Spaniei, care a marcat un gol în prelungiri. Iată ce mesaj special a lăsat faimoasa cântăreață columbiană Shakira pentru Leo Messi. A folosit cuvinte mărețe.

Leo Messi, mesaj inedit de la artista Shakira

Campionatul Mondial de fotbal 2026 s-a încheiat, însă imaginile de la eveniment continuă să apară în mediul virtual. Shakira (49 ani) s-a numărat printre artiștii care au performant la pauza dintre Spania – Argentina 1-0, alături de Madonna și Justin Bieber. Momentul a avut o durată de 27 de minute și a fost unul spectaculos.

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Spectacolul artistic nu a fost pe placul tuturor, un În schimb, fosta iubită a lui Gerard Pique a făcut furori după ce Spania a devenit campioană mondială. Fanii au rămas uimiți de felul în care a apărut, dar și de .

Celebra cântăreață columbiană a felicitat echipa națională spaniolă, dar nu a uitat de Leo Messi (39 ani). A recurs la o postare specială pe rețelele de socializare, unde i-a adus laude fotbalistului. Starul celor de la Inter Miami a fost surprins cu lacrimi în ochi la finalul meciului. După primirea medaliei de argint artista l-a numit „cel mai mare”.

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„Pentru oamenii mei din Argentina! Sunt foarte mândră de voi, de Leo Messi, cel mai mare, și sunt recunoscătoare că i-am reprezentat atât de bine pe toți latino-americanii la Campionatul Mondial din 2026”, a scris Shakira, la secțiunea Stories, de pe contul personal de Instagram.

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„Întotdeaua în inima mea!”, a completat vedeta din Barranquilla, pe aceeași pagină de socializare. Shakira a mai adăugat la mesajul său un emoji cu steagul Argentinei și altul cu o inimă roșie. În felul acesta renumita cântăreață a subliniat legătura care o unește cu Argentina, supranumită „Țara Tangoului”.

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Ce le-a spus Shakira spaniolilor

Shakira a felicitat Spania pentru victoria din Cupa Mondială 2026. Echipa națională a cucerit pentru a doua oară trofeul, primul fiind câștigat în urmă cu 16 ani. Fosta iubită a fostului fotbalist spaniol Gerard Pique este strâns legată de Barcelona, unde a locuit ani la rând. În acest oraș au venit pe lume și băieții ei, Milan și Sasha.

„Spania! Mândră că am fost din nou alături de voi la această Cupă Mondială. Felicitări!”, a notat vedeta, în mediul online, unde a distribuit o poză de pe terenul de fotbal realizată după meci. Cântăreața a încărcat o serie de fotografii spectaculoase în care poartă o salopetă extrem de mulată pe corp.

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Internauții i-au lăsat numeroase comentarii și aprecieri. Mai mult decât atât, majoritatea au transmis că blondina a transformat Cupa Mondială 2026 într-un eveniment inedit. Vedeta este asociată cu patru Cupe Mondiale, și anume 2006, 2010, 2014 și 2026. Prin urmare, Shakira este numită cu afecțiune „Regina Cupei Mondiale” de către fanii săi.