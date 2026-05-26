Shakira, pe culmile succesului cu imnul pentru Cupa Mondială 2026. Cântăreața a rupt topurile

Cea de-a 23-a ediție a Campionatului Mondial de Fotbal a adus-o pe Shakira pe culmile succesului. Fosta iubită a lui Gerard Pique va interpreta imnul pentru renumitul eveniment cu care a rupt deja topurile. Cum arată videoclipul oficial.

Reușită uriașă pentru Shakira în planul muzical

Shakira (49 ani) . A primit câștig de cauză, motiv pentru care statul spaniol trebuie să îi plătească o sumă uriașă. Și aceasta nu este singura reușită marcată de frumoasa blondină care începe să domine clasamentele mondiale cu o melodie specială.

Alături de artistul Burna Boy, fosta parteneră a lui Gerard Pique a spart tiparele în materie de muzică. Mai exact, i-a încântat pe oameni în ultima perioadă. Peste 14 milioane de persoane au apreciat versurile pe care vedeta le-a scris pentru cea mai importantă competiție internațională de fotbal.

Videoclipul a fost lansat oficial duminică, 24 mai 2026, și este deja printre preferatele fanilor. Artista din Columbia a primit numeroase comentarii pe canalul său de YouTube. Majoritatea o laudă pentru melodia specială. Imaginile au aprins internetul, în filmare putând fi observați mai mulți jucători de renume.

„Shakira ești Diva Cupelor Mondiale. Nimeni nu e mai bun decât tine. Dai Dai mi-a rămas în minte. A devenit un hit! Frumos, minunat, felicitări”, „Nu se poate vorbi de Cupa Mondială FIFA fără Shakira”, „Nimeni nu-și va mai aminti de finaliști. Toată lumea va știi melodia Shakirei”.

„Shakira este cea mai tare. O ador”, „Shakira este vedeta absolută a TUTUROR Cupelor Mondiale, e cea mai tare” sau „11 milioane de vizualizări într-o singură zi, cu siguranță Shakira s-a născut pentru asta”, sunt o mică parte dintre mesajele lăsate de oameni în mediul online.

Fotbaliștii care apar în clipul Shakirei

Pe contul oficial de Instagram Shakira a transmis un mesaj simplu în ziua lansării piesei Dai Dai. Cântăreața a dorit să le mulțumească celor care au colaborat la filmarea videoclipului, dar mai ales fotbaliștilor. Printre cele mai sonore nume din sportul internațional se numără Leo Messi, Kylian Mbappe și Luis Fernando Diaz Marulanda.

Vinicius Jr., Rodrigo Herdandez, Takefusa Kubo, Santiago Gimenez, Alphonso Davies și Jamal Musiala nu lipsesc din primele cadre ale videoclipului. De asemenea, în prim-plan au fost și sportivii Christian Pulisic, Harry Kane și Erling Braut Haaland. Dansul executat de artistă este un alt element care nu poate fi trecut neobservat.

Vedeta pare că a găsit rețeta succesului după ce în ultimii ani a avut doar versuri speciale. În urmă cu 16 ani Shakira a lansat melodia care a servit drept oficial pentru Campionatul Mondial de Fotbal. Waka Waka (This Time for Africa) are versuri mai ritmate decât Dai Dai, însă nu a fost uitată de oameni. E fredonată și în ziua de azi.