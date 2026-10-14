Shakira, relație sentimentală cu un sportiv mai mic cu 12 ani? Cine este presupusul iubit

ADVERTISEMENT

De când s-a separat de fostul fotbalist Gerard Pique, Shakira, a fost foarte discretă cu viața sentimentală. Recent, au apărut zvonuri că se iubește cu Serge Ibaka, un sportiv mai mic cu 12 ani. Au fost văzuți împreună la un concert de pe teritorul american, dar niciunul nu a confirmat legătura.

Cu cine ar avea o relație amoroasă Shakira

Au trecut mai bine de 4 ani de la despărțirea dintre Shakira (49 ani) și Gerard Pique (39 ani). De curând s-au văzut într-un tribunal din Barcelona, Spania. Foștii parteneri de viață din contractul pe care l-au încheiat cu privire la cei 2 copii. Fostul fotbalist trebuie să călătorească lunar la Miami pentru a-i vedea.

ADVERTISEMENT

Decizia vine după ce o perioadă destul de lungă băieții au fost dați peste cap de călătoriile lungi și modificarea fusului orar. Celebra artistă de origine columbiană este acum din nou în centrul atenției, la scurtă vreme după ce a făcut show în finala de la Cupa Mondială 2026. Toate , Rafaela Pestrițu.

În prezent, toate privirile sunt ațintite asupra sa din punct de vedere sentimental. Admiratorii din lumea întreagă sunt extrem de curioși și vor să afle cu cine se iubește vedeta. Din 2022 și până acum a fost cuplată cu mai mulți bărbați, inclusiv cu actorul britanic Lucien Laviscount, cunoscut pentru rolul din serialul Emily in Paris.

ADVERTISEMENT

Zvonurile au transmis că cei doi s-a apropiat după ce au colaborat la videoclipul piesei „Puntería” în anul 2024. Niciunul nu a confirmat nimic, de această dată vehiculându-se faptul că Shakira se iubește cu un sportiv mai mic cu 12 ani decât ea. Acesta se numește Serge Ibaka (37 ani) și este un jucător profesionist de baschet. A jucat pentru Real Madrid, dar din vară este liber de contract. Dezvăluirea că sunt împreună a fost făcută la postul de televiziune Univision. Apoi, s-a vehiculat că vedeta ar fi „încântată” de cunoscutul sportiv.

ADVERTISEMENT

Unde a fost surprinsă Shakira cu presupusul iubit

Jurnalistul spaniol Jordi Martin susține că baschetbalistul Serge Ibaka a luat parte la mai multe concerte ale cântăreței. S-a numărat printre spectatorii care au fost prezenți la spectacolele susținute de Shakira în cadrul turneului Las mujeres ya no lloran World Tour. Frumoasa șatenă a avut programate 13 show-uri în perioada 18 septembrie – 12 octombrie, jucătorul de baschet fiind observat atât la cel din New York, cât și la unul care s-a desfășurat în Madrid. În plus, sportivul chiar și-a arătat fascinația pentru frumoasa artistă. „Ce spectacol fantastic”, a scris acesta pe Instagram, după evenimentul de pe Barclays Center din SUA.

ADVERTISEMENT

Cu această ocazie, a distribuit o serie de fotografii realizate în timpul concertului. Cei doi au reușit să se întâlnească personal în culise, postarea din social media fiind însoțită și de o glumă. Aceasta face trimitere la diferența considerabilă de înălțime dintre sportiv și vedeta columbiană. Artista are aproximativ 1,57 metri, în timp ce jucătorul de baschet măsoară 2,08 metri.

Mai mult decât atât, Shakira ar fi zburat cu un avion privat de la Madrid la Paris pentru a lua parte la Săptămâna Modei din Franța. La bordul aeronavei ar fi fost și Serge Ibaka, renumit pentru pasiunea sa pentru modă și pentru prezența la evenimente internaționale din acest domeniu. Având în vedere aceste informații jurnalistul Aurelio Manzano a vrut să vadă dacă zvonurile sunt reale.

ADVERTISEMENT

Astfel, a stat de vorbă cu mai multe persoane care sunt apropiate de cântăreață. Amicii vedetei susțin că cei doi au început să se vadă în urmă cu mai multe luni. Aceștia au punctat faptul că nu ar trăi o poveste de dragoste. Potrivit , între ei ar fi doar o relație de prietenie, nimic mai mult. În aceeași notă, fanii au remarcat că nici măcar nu se urmăresc reciproc pe Instagram.