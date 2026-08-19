Shakira, show „made in Romania” la finala Campionatului Mondial. Rafaela Pestrițu s-a ocupat de toate costumele dansatorilor: „M-au sunat cu două săptămâni înainte”

ADVERTISEMENT

Pauza din finala Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii a fost una neobișnuită. În stilul celebrului „half-time” din NBA, pe MetLife Stadium din New Jersey a avut loc un show în toată regula. Shakira s-a numărat printre vedetele care au cântat, iar costumele dansatorilor au fost create de Rafaela Pestrițu.

Cum a ajuns Rafaela Pestrițu să creeze costume pentru Shakira

Rafaela, cum ai ajuns să colaborezi cu Shakira pentru show-ul din finala Campionatului Mondial?

– Îl cunoșteam pe stilistul ei, Nicolas Bru și am mai colaborat cu ea pentru show-urile din turneul ei american dinainte de turneul final. El este din Los Angeles și am multe colaborări acolo, lucrez mult cu SUA. Pentru turneul ei i-am făcut două ținute și am făcut și pentru dansatorii bărbați. Au fost purtate în toate concertele.

ADVERTISEMENT

Deci ai lucrat mai mult pe fus orar de America?

– Îmi începeam programul pe la ora 12:00 și lucram până la 6 dimineața. Primeam telefoane și la 5 dimineață și așa lucrez cu toți stiliștii din LA. Mă sunai încontinuu în condițiile în care eu aveam foarte mult de lucru, dar și

Ținutele de la show-ul Shakirei, pregătite de designerul român în timp record

De ce era Shakira presată de FIFA?

– Și stilistul ei trebuia să trimită imaginile și să obțină tot felul de aprobări la orice pas. S-au schimbat și ținutele, inițial dansatorii trebuiau să aibă niște ținute de culoare galbenă cu roz, dar până la urmă doar Shakira a avut aceste nuanțe. Deci erau niște culori specifice pe care eu făceam imprimeul în Photoshop, dar când le imprimam din cauza încălzirii materialului, nuanțele ieșeau ușor diferite.

ADVERTISEMENT

Când ai aflat că te vei ocupa și de vestimentația celor 40 de dansatori la show-ul din finală?

– Prima săptămână am discutat și am rămas cu o săptămână pentru a lucra la ținute.

ADVERTISEMENT

Dorința Shakirei la a treia prezență la un Campionat Mondial

De ce nu ai făcut și ținuta Shakirei?

– Chiar am trimis niște schițe, dar Shakira a vrut să poarte Roberto Cavalli pentru că a avut și în urmă cu 16 ani o rochie a acestei mari case de modă din anii ’70 la turneul final din Africa de Sud și a ținut în mod special să fie tot Cavalli.

ADVERTISEMENT

Nu a fost un termen destul de scurt? Doar 7 zile pentru un show la care s-a uitat întreaga planetă

– A fost foarte intens! Sunt un designer emergent dar cred că ar fi fost o provocare pentru orice casă de modă.

Nopți albe pentru show-ul total de la pauza marii finale Spania – Argentina

Cât s-a lucrat la realizarea ținutelor?

– Non-stop timp de 7 zile. Cred că am dormit doar 3 ore în toată această perioadă. Am lucrat cu o fabrică din orașul meu, Slatina, care s-a ocupat mai mult de ținutele celor 20 de dansatori bărbați, iar pentru fete am lucrat mai mult eu. Trebuia să integrez și amprenta mea în aceste ținute și a fost foarte multă muncă manuală. Sunt tehnici specifice de vopsire, să dai o patină, e foarte complex. Tăieturi la colturi, fiecare fâșie de material. Eu zic că ne-am descurcat foarte bine și toată lumea a fost mulțumită de munca noastră. M-am bucurat că a fost și România reprezentată la Campionatul Mondial, chiar în finală, deși noi nu ne-am calificat de atâția ani.

ADVERTISEMENT

Scrisoare de mulțumire din partea Ministerului Afacerilor Externe și Ambasada SUA la București

Te-a surprins impactul pe care l-a avut show-ul Shakirei?

– Sincer, foarte surprinsă. Nu mă așteptam și am realizat ce impact poate avea un turneu final care are loc doar o dată la 4 ani. Am primit chiar și o scrisoare de felicitare din partea ministrului de Externe al României.

La doar 31 de ani, a colaborat deja cu cele mai mari celebrități

Cu ce vedete ai mai colaborat?

– Foarte multe. În timpul studiilor la Londra am lucrat și pentru Donatella Versace. Am îmbrăcat-o pe Christina Aguilera de atâtea ori, am avut show-ul meu la Paris Fashion Week. Am lucrat cu Tyla, Ludmila, Kylie Minogue, Kylie Jenner. Azi am trimis o rochie costum pentru o celebritate K-pop din Coreea de Sud.

Care este relația ta cu Shakira?

– Ea a fost încântată, i-au plăcut ținutele pe care i le-am realizat și pentru turneul ei de concerte din SUA și chiar mi-a trimis clipuri video în care îmi spunea ce culori îi plac. Mi-a mulțumit, mi-a dat mesaje vocale. Stilistul și toată echipa ei mi-au mulțumit în repetate rânduri și chiar m-a sunat acum că a fost și el o săptămână în vacanță și cred că și Shakira a avut o scurtă vacanță pentru că a fost foarte multă muncă în spate. Momentul ei a fost unul dintre cele mai frumoase de la Mondial.

Remunerația pentru realizarea ținutelor, top secret prin contract

Nu te-au invitat la finală?

– Sincer nu știu dacă aș mai fi fost în stare pentru că a fost epuizant. Chiar mi-am luat două bilete de avion pentru că primul l-am anulat deoarece cu 3 ore înainte de zborul spre Madrid unde trebuia să duc ținutele eu încă eram la cusut. L-am luat pe următorul și am mai stat și 4 ore în Atena. Îmi era teamă să nu adorm și să pierd legătura sau să uit bagajele. Când m-am întors la București am dormit 24 de ore.

Îmi poți spune cât a fost onorariul tău?

– Toată lumea mă întreabă asta, dar din păcate sunt niște clauze în contract și totul este confidențial. Ideea este că toată lumea a fost mulțumită.

Cum analizează apariția Shakirei la Campionatul Mondial

Cum ai caracteriza-o pe Shakira din punct de vedere al stilului și al aparițiilor la Campionatul Mondial?

– Din punct de vedere al stilului și al ținutei pot spune că o știam dinainte pentru că trebuia să fie totuși corelată cu cele ale dansatorilor, să fie o poveste și un univers creativ în spate. Mi-a plăcut foarte mult, o ținută cu 120 de cristale Swarovski cusute manual, impresionant. Ea are o relație specială cu casa de modă Cavalli și ea are un stil aparte din punct de vedere vizual. Poate să fie cineva care cântă extrem de frumos, dar să nu îți mai amintești cum arăta pentru că ținuta nu are impact vizual. Eu cred că asta o face specială. Are influențe columbiene, africane. E o femeie nomadică, libertină, independentă, puternică, dar nu vulgară. Asta este estetica din punct de vedere al stilului pe care o transmite.

Consideri că te-a ajutat mult că ai colaborat pentru acest show de la finala Campionatului Mondial?

– Mă bucură mult impactul, mă sună toată lumea, am primit felicitări și de la cei de la Global Citizen, care au asigurat producția acestui show de la pauza meciului Spania – Argentina. Am apărut în toate revistele Vogue, am multe apariții și probabil vor mai urma. Mi-a plăcut că românii au reacționat pozitiv și e un sentiment frumos.

Speră să facă spectacol și la finala Mondialului din 2030

Poate fi acest eveniment să îți deschidă o ușă pentru a colabora în alte proiecte legate de fotbal? Poate tot cu FIFA sau FRF, de ce nu?

– Eu așa sper și cine știe. Aș face cu mare drag. Chiar am urmărit finala cu atâta implicare, deși nu sunt o microbistă pentru că sunt foarte prinsă în munca mea. Am primit foarte multe mesaje, dar pentru mine ca designer bucuria vine atunci când ținuta mea prinde viață pe un artist. Asta e cea mai mare satisfacție. Mi-ar plăcea să fiu implicată și la următoarea Cupă Mondială din 2030.

E clar că show-ul a primit o atenție foarte mare din partea FIFA, mai ales că a ținut 27 de minute deși pauza e doar de 15 minute. Au fost ceva controverse pe tema asta…

– Eu spun că a fost un succes. S-a muncit foarte mult deși momentul a fost foarte scurt. Eu cred că acest show de la pauză finalei va fi repetat și la următoarea ediție. A fost o promovare foarte bună și au atras și oameni din industria modei sau muzicii care s-au uitat special pentru momentul Shakirei și apoi au urmărit și meciul. Eu nu știu de ce s-a considerat ceva controversat. E un spectacol.

Ce înseamnă pentru tine la doar 31 de ani să fii implicată în cel mai mare eveniment din 2026?

– Am primit felicitări de la foarte mulți designeri de peste tot. În Slatina mă opresc oamenii pe stradă și îmi spun că m-au văzut la televizor. Asta mă bucură enorm. Toată viața am știut că vreau să fac asta și din 2015 m-am stabilit la Londra și am muncit pentru acest lucru. Sunt foarte mulți designeri talentați care poate nu au o astfel de oportunitate.