Shakira și Gerard Pique, față-n față la tribunal. Ce au stabilit la 4 ani de la despărțire

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Shakira și Gerard Pique au avut o ”întâlnire” și s-au văzut față-n față la tribunal. Descoperă în rândurile de mai jos ce au stabilit cei doi foști parteneri de viață la ani buni de la despărțire. Despre ce este vorba, în realitate.

Shakira și Gerard Pique, surprinși la o instanță din Barcelona

Pe 4 iunie 2022 Shakira și fostul fotbalist Gerard Pique au emis un comunicat prin care au dezvăluit că o iau pe drumuri separate. Între timp cântăreața columbiană a primit acordul să se mute în Miami alături de cei doi copii. Milan și Sasha au rămas în grija artistei care .

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În cadrul evenimentului sportiv au fost și pentru a-i fi aproape. Frumoasa vedetă s-a concentrat pe carieră în ultima perioadă, dar și pe rolul de mamă. A lăsat în urmă povestea de dragoste trăită vreme de 12 cu fostul partener de viață, însă se pare că încă mai au lucruri de rezolvat.

Cei doi au luat parte la o confruntare care a avut loc într-o instanță din Barcelona. Întâlnirea a fost programată pentru 6 octombrie, fiind nevoiți să ajungă la o înțelegere cu privire la programul de vizită pe care l-au semnat în urmă cu aproape 4 ani. După luarea deciziei echipa juridică a artistei a emis o declarație.

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Astfel, au fost lămurite cerințele pe care Shakira le-a solicitat în fața judecătorilor, mai ales legat de vacanțelor celor mici. Vedeta nu urmărește reducerea programului pe care Gerard Pique îl are cu copiii săi, ci mai degrabă redistribuirea efortului implicat în deplasările constante dintre Statele Unite ale Americii și Spania.

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Cerințele solicitate de Shakira

Avocații au mai transmis că blondina vrea ca fostul sportiv să vină mai des în Miami. În felul acesta Shakira susține că Milan și Sasha vor evita călătoriile transatlantice pentru șederi foarte scurte și mai ales, perturbările de schimbări de fus orar. Mai mult, copiii își pot menține rutina școală, socială și familiară pentru perioade mai lungi.

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„Cererea nu are scopul de a reduce timpul pe care copiii îl petrec cu tatăl lor. Scopul său este de a se asigura că povara călătoriei între Miami și Barcelona nu revine exclusiv lor, ci este împărțită”, au declarat avocații celor doi, relatează . Shakira a vrut să atingă un scop important, și anume să protejeze „bunăstarea lor emoțională, fizică și academică”.

La ieșirea din sala de judecată niciunul dintre foștii parteneri de viață nu a făcut vreo declarație. Ambii au apărut zâmbitori și extrem de rezervați, Gerard Pique fiind primul care a părăsit instanța. Fostul fotbalist a părut liniștit și satisfăcut de discuția avută cu fosta iubită. Cântăreața a fost la rândul ei calmă și relaxată.