Shakira și Pique s-au împăcat după trei ani de certuri și răutăți! Ce a determinat această schimbare radicală în viața lor

ADVERTISEMENT

După trei ani de tăcere, reproșuri publice și cântece cu dedicație. care au marcat o ruptură istorică, Shakira și Gerard Piqué au reluat comunicarea directă și cordială. Acest lucru este dezvăluit de revista Vanitatis, care scrie că fostul cuplu a reușit să lase tensiunea în urmă și acum are conversații telefonice și pe WhatsApp fără a fi nevoie de intermediari sau certuri.

Pique și Shakira comunicau doar prin fratele cântăreței

Această întorsătură în relația lor vine după o etapă marcată de distanțare absolută. De la separarea lor în 2022, cântăreața columbiană și fostul fotbalist catalan au comunicat doar prin Tonino, fratele Shakirei, din cauza tensiunilor puternice dintre ei, după infidelitatea fostului jucător al Barcelonei și apariția Clarei Chía în viața sa.

ADVERTISEMENT

Shakira și-a exprimat durerea în piese precum exploziva „Music Sessions Vol. 53” cu Bizarrap. Versurile acesteia au devenit imn ale emancipării feminine și l-au atacat dur pe Gerard Piqué, familia sa și noua sa parteneră, mult mai tânără decât el.

Ruptura a fost atât de profundă încât Shakira a părăsit Barcelona pentru a se stabili cu copiii ei, Sasha (9 ani) și Milan (12 ani), în Miami. De acolo, ea și-a continuat cariera muzicală cu o serie de hituri care povesteau procesul emoțional al separării.

ADVERTISEMENT

S-au împăcat pentru educația copiilor

Gerard Pique (38 de ani) și Shakira (48 de ani) au fost un cuplu timp de 12 ani. Cei doi s-au cunoscut în 2010, la filmările imnului pentru Campionatul Mondial din Africa de Sud, când Pique a apărut în videoclipul piesei „Waka Waka (This time for Africa)”, melodia oficială a turneului, cântată de artista din Columbia.

ADVERTISEMENT

Totuși, relația pare să fi intrat într-o nouă etapă, marcată de cordialitate și responsabilitate comună ca părinți. Potrivit Vanitatis, cuplul nu mai are nevoie de terți pentru a coordona problemele legate de educația și viața copiilor lor, iar conversațiile lor au loc într-un ton lejer și respectuos.

Shakira l-a lăudat public pe Pique

Ca semn al acestui nou climat de înțelegere, pentru prima dată Shakira a făcut declarații pozitive despre Piqué în mass-media. Referindu-se la disciplina și buna purtare a lui Sasha și Milan, a recunoscut că este și meritul tatălui lor, o afirmație ce părea de neconceput cu doar câteva luni în urmă.

ADVERTISEMENT

„Tatăl lor, trebuie spus, este foarte disciplinat, pentru că altfel nu poți reuși în niciun alt fel în nicio meserie! Disciplina este fundamentală. Copiii știu că nu există altă cale. Dacă trebuie să te prezinți la ceva, trebuie să repeți; Dacă trebuie să dai un examen, trebuie să înveți. Nu există altceva. Acum asta nu este negociabil” a spus Shakira, tot conform Vanitatis.

Columbianca se iubește cu un avocat

Deși schimburile lor se concentrează exclusiv pe logistică și creșterea copiilor, această abordare este un pas important spre stabilitatea emoțională a familiei. Ea lasă în urmă vremurile de confruntare care au marcat separarea lor publică, într-un scandal care a ținut prima pagină a ziarelor mult timp.

Shakira și Gerard Pique s-au despărțit în vara anului 2022, iar fostul fotbalist al Barcelonei a început o nouă relație, cu Clara Chia Marti, o studentă care avea atunci 23 de ani. De atunci, Shakira nu a mai avut o relație oficială, dar presa scrie că anul acesta ea a reluat legătura cu