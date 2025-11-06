Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Shaqiri, bornă impresionantă atinsă după cele două goluri din meciul cu FCSB

Mijlocașul ofensiv al celor de la FC Basel, Xherdan Shaqiri, a reușit să atingă o bornă impresionantă la partida contra celor de la FCSB, din grupa principală a Europa League.
Mihai Alecu
06.11.2025 | 21:35
Shaqiri borna impresionanta atinsa dupa cele doua goluri din meciul cu FCSB
ULTIMA ORĂ
Shaqiri a impresionat, după ce a reușit să înscrie de două ori cu FCSB
ADVERTISEMENT

Internaționalul elvețian, crescut de FC Basel, a avut o carieră plină cu echipe foarte importante din Europa.

Xherdan Shaqiri, cifre extraordinare în tricoul lui FC Basel. Ce bornă a bifat după golurile cu FCSB din Europa League

Jucătorul a ales să se întoarcă în Elveția, în 2024, iar aportul său la rezultatele echipei a fost unul de-a dreptul fantastic. Shaqiri și-a arătat valoarea și la partida cu FCSB, când a punctat din lovitură de la 11 metri, cu o scăriță. El a reușit să facă dubla în repriza secundă, când a urmărit foarte bine un șut al lui Traore, care a lovit bara, iar finalizarea a fost una simplă, cu poarta goală, pentru jucătorul grupării elvețiene.

ADVERTISEMENT

Datorită acestor goluri, mijlocașul ofensiv a atins o bornă de-a dreptul impresionantă când vorbim de cariera sa în tricoul celor de a Basel, care este formată din două perioade, 2009-2012 și 2024-prezent. Shaqiri a reușit să bifeze golul cu numărul 61 pentru echipa la care a crescut, FC Basel, la care se adaugă și 58 de pase decisive.

Aceste cifre au „explodat” de-a dreptul mai ales în ultimul sezon și jumătate. În 39 de meciuri din stagiunea trecută, în toate competițiile, mijlocașul a reușit 21 de goluri și 22 de pase decisive. De altfel, și actualul sezonul este unul la fel de prolific pentru acesta, care are 11 goluri și 10 pase decisive.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Cariera impresionantă a lui Xherdan Shaqiri, fost fotbalist la Bayern Munchen, Inter sau Liverpool

Cariera lui Shaqiri a avut parte de multe momente excepționale. Acesta a debutat pentru echipa națională cu un gol de excepție, cu un șut de la distanță, împotriva Angliei, la doar 18 ani. De atunci promisiunea că va fi un jucător de excepție era deja clară, iar așteptările au fost confirmate de către jucătorul crescut de FC Basel.

ADVERTISEMENT
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri,...
Digisport.ro
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”

El părăsea echipa la care a crescut în 2012, pe când era luat de Bayern Munchen pentru 12 milioane de euro. A mai fost fotbalistul lui Inter, Stoke City, Liverpool, Lyon și Chicago Fire, iar din 2024 a ales să revină la FC Basel, alături de care a luat Cupa Elveției și Campionatul în sezonul trecut. La nivel de națională are 125 de selecții și 32 de goluri, iar per total, în carieră, a câștigat nu mai puțin de 20 de trofee.

Europa League, rezultate etapa 4. Steaua Roșie Belgrad câștigă împotriva lui Lille. Dinamo...
Fanatik
Europa League, rezultate etapa 4. Steaua Roșie Belgrad câștigă împotriva lui Lille. Dinamo Zagreb, învinsă categoric de Celta Vigo. Urmează alte 9 meciuri
Conference League, rezultate etapa 3. Au început primele meciuri. Mainz – Fiorentina, cap...
Fanatik
Conference League, rezultate etapa 3. Au început primele meciuri. Mainz – Fiorentina, cap de afiș
Darius Olaru, gol magistral în Basel – FCSB! Fostul portar al lui Dortmund...
Fanatik
Darius Olaru, gol magistral în Basel – FCSB! Fostul portar al lui Dortmund nu a avut nicio șansă. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a...
viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără...
Jurnalul.ro
Atenționare de la MAE. Românii care merg în Bulgaria, în pericol să rămână fără plăcuțe! Amenzile se plătesc imediat, doar cu cardul
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii...
adevarul.ro
Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii pro-război noii inamici ai regimului
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri...
unica.ro
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu...
Observatornews.ro
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul...
as.ro
Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă...
Libertatea.ro
„Escrocul cu pedigri” a lovit din nou. Prefectul păcălit pentru o înșelăciune comisă în numele vicepremierului Marian Neacșu: „Omul e cu stofă, nu jucărie”
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai...
informat.ro
BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research: Pentru prima dată după alegerile prezidențiale din mai ...
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut...
RTV.NET
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!