Shaqiri, bornă impresionantă atinsă după cele două goluri din meciul cu FCSB

Internaționalul elvețian, crescut de FC Basel, a avut o carieră plină cu echipe foarte importante din Europa.

Xherdan Shaqiri, cifre extraordinare în tricoul lui FC Basel. Ce bornă a bifat după golurile cu FCSB din Europa League

Jucătorul a ales să se întoarcă în Elveția, în 2024, iar aportul său la rezultatele echipei a fost unul de-a dreptul fantastic. Shaqiri și-a arătat valoarea și la partida cu FCSB, când a punctat din lovitură de la 11 metri, cu o scăriță. El a reușit să facă dubla în repriza secundă, când a urmărit foarte bine un șut al lui Traore, care a lovit bara, iar finalizarea a fost una simplă, cu poarta goală, pentru jucătorul grupării elvețiene.

Datorită acestor goluri, mijlocașul ofensiv a atins o bornă de-a dreptul impresionantă când vorbim de cariera sa în tricoul celor de a Basel, care este formată din două perioade, 2009-2012 și 2024-prezent. Shaqiri a reușit să bifeze golul cu numărul 61 pentru echipa la care a crescut, FC Basel, la care se adaugă și 58 de pase decisive.

Aceste cifre au „explodat” de-a dreptul mai ales în ultimul sezon și jumătate. În 39 de meciuri din stagiunea trecută, în toate competițiile, mijlocașul a reușit 21 de goluri și 22 de pase decisive. De altfel, și actualul sezonul este unul la fel de prolific pentru acesta, care are 11 goluri și 10 pase decisive.

Cariera impresionantă a lui Xherdan Shaqiri, fost fotbalist la Bayern Munchen, Inter sau Liverpool

a avut parte de multe momente excepționale. Acesta a debutat pentru echipa națională cu un gol de excepție, cu un șut de la distanță, împotriva Angliei, la doar 18 ani. De atunci promisiunea că va fi un jucător de excepție era deja clară, iar așteptările au fost confirmate de către jucătorul crescut de FC Basel.

El părăsea echipa la care a crescut în 2012, pe când era luat de Bayern Munchen pentru 12 milioane de euro. A mai fost fotbalistul lui Inter, Stoke City, Liverpool, Lyon și Chicago Fire, iar din 2024 a ales să revină la alături de care a luat Cupa Elveției și Campionatul în sezonul trecut. La nivel de națională are 125 de selecții și 32 de goluri, iar per total, în carieră, a câștigat nu mai puțin de 20 de trofee.