Shift, la un pas să ajungă pe mâna poliției: “Furam cupru și aluminiu să am bani de haine”

Cunoscutul artist Shift își aduce aminte de perioada în care locuia la bunici, lângă Focșani, și cum trebuia să facă rost de bani ca să-și cumpere adidași și haine aduse de vecini din Italia. Artistul a riscat să ajungă pe mâna poliției, după ce a furat materiale neferoase pentru a avea cu ce să plătească hainele de firmă la care visa.

L-am cunoscut pe Gabriel Mihai Istrate, alias Shift, astă iarnă la o filmare. Nu mai lucrasem cu el până atunci, nu știam ce fel de persoană este. Recunosc că am fost ușor reticentă. Asta până a venit la platou și așa am cunoscut un om normal, punctual, respectuos și parolist. Un om care a stat ore întregi pe platoul de filmare fără să comenteze și care mi-a mulțumit la final. Un artist la locul lui, fără fițe, un om care și-a deschis inima și mi-a povestit în exclusvitate, pentru FANATIK.RO, cum a fost copilăria la țară la bunici și cum a ajuns în momentul în care a cunoscut un succes enorm cu ”Sus pe toc”. Cum a ajuns elevul neînțeles din liceu artistul consacrat de azi, cum și-a descoperi pasiunea pentru pictură și cum visează să devină tătic, împreună cu actuala iubită.

“În fiecare zi le stătea inima în loc bunicilor”

Ce-ți mai aduci aminte din copilăria ta?

-Am avut o copilărie foarte frumoasă. Am locuit la țară, la bunici, lângă Focșani. Departe de tehnologie. Lumea de aici mergea în Italia să aducă haine și adidași. Țin minte că, la un moment dat, furam împreună cu prietenii mei cupru și aluminiu să avem bani de haine frumoase. În fiecare zi le stătea inima în loc bunicilor pentru că mă jucam pe malul Putnei, apa era foarte adâncă și toată ziua făceam sărituri cu prietenii mei.

Shift își aduce aminte de doamna dirigintă: ”Am fost singurul elev pe care nu l-a înțeles niciodată”

Și la școală cum era?

-La școală am încercat să stau cât mai nevăzut. Era o strategie, dacă nu ieșeam în evidență clar nu mă scoteau la tablă. Diriga, când am terminat clasa a 12-a, ne-a făcut fiecăruia dintre noi o scrisoare. Iar mie mi-a scris că am fost singurul elev pe care nu l-a înțeles niciodată. Așa am fost eu, un neînțeles. Și nu, nu mi-a plăcut nicio materie.

”Da, i-am spart capul” își aduce aminte Shift de sora lui.

Cum te înțelegeai cu sora ta, Sorina?

-Mă înțelegeam foarte bine cu sor-mea. Este cu șase ani mai mică deci spiritul protectiv a fost mereu activ. Acum ne înțelegem și mai bine deoarece suntem oameni mari. Nu ne-am bătut, dar i-am spart capul. Din greșeală, dar i l-am spart. Țin minte că o fugăream prin casă, s-a băgat sub geam și a dat cu capul în el când s-a ridicat.

Ai fost mai mult băiatul mamii sau al tatei?

-Mă înțelegeam mai bine cu tata la treburile de băieți dar, când era vorba de școală, mă înțelegeam cu mama. Pentru că o rugam să nu mă pârască lui tata. Mai mergeam împreună la fotbal, dar cel mai mult îmi plăcea să stau cu el la garaj, când avea de lucru. Culmea, deși suntem din Galați, nu le-am avut niciodată cu pescuitul. Cât despre secretele și dezamăgirile mele, nu le-am vorbit niciodată cu ei. Le-am ținut în mine și am așteptat să treacă. Sunt mai secretos de felul meu.

”La 10 ani m-am apucat să pictez”

Când ai știut că vrei să faci muzică? Părinții te-au susținut?

-Sigur că vreau să fac muzică am fost foarte târziu. De cântat, am început să cânt cu băieții de la bloc. Așa s-a numit și prima mea piesă, ”Cu băieții”. Părinții mei nu mă înțelegeau pentru că în familie nu mai făcuse nimeni muzică, niciodată. Au tratat-o la început ca pe o pasiune trecătoare pe principiul: dacă nu ii place fotbalul, bine că-i place altceva. La 10 ani m-am apucat să pictez. La modul serios, ulei, pânză. Acum mai știu să desenez maxim un copac. Atunci eram foarte bun la portrete. Apoi, când am decis că vreau , ai mei m-au susținut cu tot ce au putut la momentul ăla. Dar le-a luat foarte mult timp să se obișnuiască. Abia după ”Sus pe toc” și-au dat seama că asta este menirea mea.

Care a fost primul lucru pe care ți l-ai cumpărat din primii tăi bani făcuți din muzică?

-Primul lucru mai puțin serios a fost să-mi cumpăr foarte multe haine și foarte mulți adidași. Și primul lucru serios a fost să-mi cumpăr apartamentul în care stau acum. Am început-o superficial, dar am devenit mai calculat.

De unde ”Shift”?

-De la schimbare, transformare. Am vrut neapărat să fac o schimbare, după Ilogic și Kreuzet. Un prieten mi-a dat această idee care mi s-a părut foarte tare.

Ce înseamnă banii pentru tine?

-Banii înseamnă libertate. Nu am fost niciodată foarte neatent cu banii pentru că nu am avut atât de mulți să-mi permit să fiu neatent. Nici acum nu am mulți, dar, spre deosebire de acum 10 ani, știu că-i fac, se duc și îi fac iar.

Shift își aduce aminte de bunicul sau:” De la el am învățat să fiu un soldat adevărat”

Care a fost cel mai îngrozitor moment din viața ta?

-Momentul în care a murit bunicul meu a fost groaznic pentru mine. Îl iubeam foarte mult, era un idol pentru mine. Asta este și motivul pentru care îl am tatuat pe mână. De la bunicul am învățat foarte multe. Stăteam amândoi pe prispă și el îmi povestea pățanii din al Doilea Război Mondial. Am învățat să fiu puternic și să nu depind niciodată de nimeni. Să fiu un soldat adevărat.

Cum ai ajuns inginer mecanic în industria alimentară?

-Am făcut și eu o facultate, asta de Inginerie mecanică în industria alimentară. Nu aveam cum să stau degeaba după liceu, a trebuit să fac ceva. M-am mutat la București, dar facultatea am făcut-o la Galați. Am terminat-o și m-am ales cu o diplomă dar nu sunt un bun inginer mecanic pentru că nu am profesat niciodată. Am mai stat cinci ani la școală, am stat într-o societate, am mai cunoscut lume, asta-i tot.

Shift, despre iubita lui: “Nu mă gândesc la căsătorie, dar la copii mă gândesc mereu”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-În generală, intră 7-a. Nu mai țin minte cum o chema…Alina parcă. Evident că nu i-am spus niciodată că o plac. A fost o iubire tăcută, nemărturisită.

Acum iubești?

-Recunosc că acum sunt indrăgostit. Nu mă gândesc la căsătorie, dar la copii mă gândesc mereu. Aș vrea să am un băiat și o fată, sau două fete sau doi băieți. Cum o vrea Dumnezeu.

Shift, despre Asia Express: “Și mâine aș repeta experiența”

Care au fost cele mai grele momente la Asia Express? Când ai simțit că nu mai poți și că vrei să pleci acasă?

-Asia Express a fost o experiență foarte mișto și foarte grea. Într-o zi treceai prin atâtea stări încât voiai să pleci acasă, să rămâi, să câștigi, să te duci acasă iar. Mi-a părut foarte rău însă. A fost o experiență unică și ar fi fost frumos să fi rămas mai mult. Dar jocul e joc. Ne-a bătut autostopul grav, nu aveam cum să câștigăm. Îmi aduc aminte cum stăteam, la ora 6 dimineața, cu Relu lângă mine, și mâncăm frigărui de oaie reci…și ne era maxim de rău. Dar dacă mă întrebi, și mâine aș repeta experiența, aș pleca iar în Asia Express, deși nu credeam că voi spune asta vreodată.

Ce te bucură cu adevărat?

-Cel mai fericit sunt atunci când e liniște în sufletul meu. Și când sunt înconjurat de oamenii care au o energie foarte bună.

Ce te face să plângi?

-Am multe momente când sunt down. Treaba asta cu arta te face, de cele mai multe ori, să fii down. Când sapi în tine mult atunci ești mai vulnerabil, mai sensibil. Am momente când sunt trist și nu știu de ce. În ultima vreme nu mai sunt așa de trist.

Spune-mi trei calități și trei defecte ale tale.

-Calități: sunt perseverent, muncitor și loial. Am multe defecte, să ști. Sar deadline-urile, nu sunt cel mai punctual om și clar îmi cumpăr prea multe perechi de adidași.

Ce hobby-uri ai?

-Cel mai mare hobby al meu sunt hainele, vreau să-mi fac un brand de haine doar al meu.

Ce proiecte și planuri ai pentru 2022? Ce colaborări?

-Lucrez la nou album, am lansat câteva single-uri de pe el, vor fi niște piese foarte tari. Muzica este și rămâne pe primul loc. Apoi vreau să mă plimb mult anul asta, am redescoperit pasiunea pentru umblat. Aș vrea să nu ratez nicio țară, să văd cât mai multe.