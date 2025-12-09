Show „alb-albastru“ cu Moș Crăciun în Bănie! Universitatea Craiova a umplut Sala Polivalentă cu magie, emoții și cadouri pentru juniorii clubului

ADVERTISEMENT

Luni seară a fost despre Moș Crăciun și „alb-albastru“ în Bănie. Universitatea Craiova a transformat Sărbătoarea Pomului de Crăciun, un eveniment deosebit organizat în fiecare final de an, într-un adevărat spectacol în alb și albastru! Puștii Științei din cadrul Centrului de Copii și Juniori și-au întâmpinat idolii cu aplauze și urale, iar jucătorii, legendele clubului și Gașca Zurli au creat o atmosferă de poveste în Sala Polivalentă din Bănie.

Maximii Științei și Gașca Zurli au încins atmosfera la evenimentul Universității Craiova

Alb-albastrul a dominat Craiova luni seară. Moș Crăciun a fost așteptat cu sufletul la gură de micii fotbaliști ai Universității Craiova, dar parcă mai așteptați decât acesta au fost jucătorii Științei, în frunte cu antrenorul Filipe Coelho. La apariția acestora în Sala Polivalentă, copiii s-au entuziasmat și i-au întâmpinat cu aplauze si urale. Bancu, Mora și Nsimba au fost cele trei nume care s-au regăsit cel mai des pe buzele celor mici.

Nicușor Bancu și Laurențiu Popescu au venit însoțiți de copii, pe care i-au integrat rapid printre colegii din echipă. A urmat o serie de colinde, iar imediat apoi cei prezenți au putut rememora câteva amintiri de acum 43 de ani, de la victoria Universității Craiova cu Bordeaux (n.r. 2-0). Pe scenă și-a făcut apariția și Gașca Zurli, care a întreținut atmosfera pentru copii și nu numai. Vasile Mogoș, dar și Nicușor Bancu au ținut ritmurile melodiilor, în timp ce Filipe Coelho a fost surprins cu zâmbetul pe față. Absenți de la eveniment au fost Ștefan Baiaram, David Matei și Oleksandr Romanchuk, cei trei fiind prezenți și premiați la

Pe lângă toți jucătorii Universității Craiova și membrii staff-ului, la eveniment au fost prezenți și o parte dintre „Maximii” Științei, precum Sorin Cârțu, Aurel Țicleanu, Gabi Boldici și Costică Donose. Nu în ultimul rând, Lorena Balaci s-a evidențiat în mulțimea alb-albastră, dar și pe scenă, unde a ținut un discurs cu mult patos pentru copiii Științei.

Care este marea dorință a Lorenei Balaci pentru anul 2026

Lorena Balaci a avut un discurs plin de emoție la marele eveniment al Craiovei din Sala Polivalentă. Pe lângă mult râvnitul titlu, fiica „Minunii Blonde“ a mărturisit că mai are o dorință mare legată de echipa feminină de fotbal.

„Bună seara tuturor celor prezenți. A fost un an greu, plin de vise, de dorințe, de speranțe, de muncă. A fost un an în care ne-am îndeplinit, în mare, obiectivele. Întotdeauna este mult de muncă, dar, în acest moment, când nu vreau să contabilizăm golurile, vreau doar să văd zâmbetele copiilor, pentru că vine cea mai frumoasă perioadă din an. Vine Crăciunul! Crăciunul înseamnă familie, ceea ce suntem noi, la Universitatea Craiova. Spiritul nostru, spiritul MAXIMA, îmi doresc să dăinuiască peste timp până în momentul în care inclusiv numele meu să fie dat uitării.

Pe de altă parte, pentru anul următor, este evident că îmi doresc ceea ce ne dorim cu toții, campionatul. Dar mai am o dorință mare, pe care nu o spun prea des. Îmi doresc ca fetele mele să promoveze în Liga 1, ca să avem două echipe în prima divizie, una masculină, alta feminină. Vă doresc sărbători cu bine, liniștite, alături de cei dragi. Să ne revedem la anul plini de zâmbete și cu poftă de muncă. Crăciun fericit!“, a declarat Lorena Balaci.

Nicușor Bancu nu va juca cu Sparta Praga, dar le-a transmis un mesaj important fanilor

Nicușor Bancu va fi una dintre marile absențe ale Universității Craiova la meciul cu Sparta Praga, de joi seară. Acesta a fost avertizat în partida de pe teren propriu cu FSV Mainz şi este suspendat acum, dar, chiar și în aceste condiții, i-a îndemnat pe toți cei prezenți la „Sărbătoarea Pomului de Crăciun“ să fie alături de echipă joi, la un nou moment care poate fi istoric pentru club.

„Mă bucur că sunteți aici, din nou, lângă Știința. Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți zi de zi. Știu că nu este ușor, am trecut prin asta și știu cum este. Vreau să fiți muncitori, să ascultați de antrenori. Doar așa puteți ajunge la o echipă mare, așa cum este Universitatea Craiova.

Sunteți din ce în ce mai mulți și asta arată cât de mult ne iubiți. Asta ne arată că din vară, de când a început sezonul, am reușit să facem niște lucruri foarte frumoase. Aș vrea ca joi să vă luați părinții și să veniți să ne susțineți. Împreună putem să atingem încă o performanță istorică pentru acest club. Vă urez un Crăciun fericit și un an nou plin de realizări. Vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și faceți pentru noi“, a spus și Nicușor Bancu.

Filipe Coelho le-a transmis un mesaj de suflet micilor fotbaliști ai Universității Craiova

Poate spre surprinderea multora, noul antrenor al Universității Craiova, în speță , ci să și atragă simpatii din partea suporterilor. Copiii au fost entuziasmați la vederea portughezului, pe care l-au strigat în continuu și i-au făcut cu mâna. Nu au lipsit nici uralele lor în momentul în care Coelho a coborât pe scenă și și-a exprimat gândurile despre Universitatea Craiova, dar și despre cei mici.

„Bună seara. În primul rând, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în această seară, că sunteți atât de buni cu echipa de fiecare dată. Sunteți o parte importantă din echipa noastră. Sunteți viitorul Universității Craiova! Trebuie să vă urmați visele, să fiți fericiți. Totul este posibil. Vă urez un Crăciun fantastic și hai să rămânem împreună până la finalul campionatului“, a punctat Filipe Coelho.